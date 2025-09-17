Καταπατημένα: Παράταση έως 11 Σεπτεμβρίου για την εξαγορά τους
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε πέρυσι σε δύο φάσεις - Παράταση ενός έτους για τα καταπατημένα - Τα SOS για εξαγορά
Παρατείνεται για περίπου έναν χρόνο, και συγκεκριμένα έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εξαγορά δημόσιων καταπατημένων εκτάσεων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr. Η ημερομηνία αυτή είναι καταληκτική και δεν προβλέπεται εκ του νόμου δυνατότητα νέας παράτασης.
Με τον νόμο 5024/2023 θεσπίστηκε η δυνατότητα εξαγοράς των διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων (δηλαδή ακινήτων της δημόσιας περιουσίας που έχουν καταληφθεί παράνομα από ιδιώτες), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι αυστηροί όροι που προβλέπει η νομοθεσία.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε πέρυσι σε δύο φάσεις, ανάλογα με τις περιφερειακές ενότητες της χώρας: από τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 για ορισμένες εξ αυτών και από τις 31 Οκτωβρίου 2024 για τις υπόλοιπες.
Με απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η τελική προθεσμία για όλες τις περιοχές της χώρας παρατείνεται κατά ένα έτος, προκειμένου οι πολίτες να αξιοποιήσουν τη σχετική δυνατότητα και να επιλυθούν εκκρεμότητες που παραμένουν έως σήμερα.
