Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Ανθεκτικότητα, δάνεια και ασφάλειες κρατούν ζωντανό το επενδυτικό story
Σύσταση αγοράς για Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς - Έντονα αναπτυξιακή η εικόνα για Optima Bank και CrediaBank
Η εικόνα των ελληνικών τραπεζών παραμένει ισχυρότερη από αυτή που αποτυπώθηκε πρόσφατα στις μετοχές τους, σύμφωνα με τη Jefferies, η οποία μετά από διήμερο κύκλο επαφών στην Αθήνα διατηρεί θετική στάση για τον κλάδο. Ο Alexander Demetriou, στην έκθεση της 27ης Μαΐου 2026, σημειώνει ότι οι διοικήσεις εμφανίζονται άνετες με την πορεία του 2026, καθώς η πιστωτική επέκταση παραμένει ισχυρή, τα έσοδα διαφοροποιούνται και η ποιότητα ενεργητικού δεν δείχνει σημάδια επιδείνωσης. Ο οίκος διατηρεί σύσταση αγοράς για Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.
Το βασικό μήνυμα των συναντήσεων είναι ότι οι τράπεζες βρίσκονται σε καλή θέση για να κινηθούν μέσα σε ένα πιο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. Η Jefferies επισημαίνει ότι ο κλάδος δεν στηρίζεται πλέον μόνο στην ανάκαμψη μετά την κρίση, αλλά αναδιατάσσει ενεργά το κεφάλαιό του, με στόχο πιο ανθεκτικό μείγμα εσόδων και μεγαλύτερη ορατότητα στην κερδοφορία. Η ισχυρή ελληνική μακροοικονομική εικόνα λειτουργεί ως βάση στήριξης, ενώ το δημοσιονομικό απόθεμα της χώρας προσφέρει επιπλέον προστασία έναντι εξωτερικών κραδασμών.
