Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακές διακυμάνσεις στο άνοιγμα – Επιφυλακτικότητα ενόψει Fed
Επιφυλακτικοί οι επενδυτές που περιμένουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ - Οι τράπεζες υπό πίεση, ενώ οι διεθνείς αγορές εμφανίζουν ανάμεικτα πρόσημα
Μετά το χθεσινό profit taking κυρίως σε τραπεζικές και επιλεγμένες blue chip μετοχές, το ελληνικό Χρηματιστήριο ξεκινά τη σημερινή συνεδρίαση με οριακές μεταβολές, ενδεικτικό της επιφυλακτικότητας των επενδυτών.
Ο Γενικός Δείκτης στις 11.00 καταγράφει άνοδο 0,10% στις 2.035,34 μονάδες μετά τις απώλειες 1,18% της χθεσινής συνεδρίασης που τον προσγείωσαν στις 2.033,23 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών είναι στα 8,793 εκατ. ευρώ.
Ο Δείκτης Υψηλής Κεφαλαιοποίησης καταγράφει πτώση 0,09%, ο Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης με άνοδο 0,05% , ενώ ο τραπεζικός δείκτης που χθες ηγήθηκε των απωλειών, υποχωρώντας μεταξύ -1,5% και -2%, σήμερα χάνει 1,36% στις 2.201,44 μονάδες
Ανοδικά κινούνται 45 μετοχές, αμετάβλητοι παραμένουν 20 τίτλοι πτωτικά κινούνται 30 μετοχές.
Ανοδο 0,30% σημειώνει η Μetlen στα 50,55 ευρώ, η Lamda 0,14% στα 7,31 ευρώ και η Σαράντης 0,60% στα 13,80 ευρώ, πτώση 1,42% στα 13,90 ευρώ η μετοχή της Aegean. Από 1% έχαναν ΑΚΤΟΡ και ΟΛΠ.
Στις τραπεζικές μετοχές, άνοδο 0,66% σημειώνει η Eurobank στα 3,22 ευρώ. Πτωτικά κινούνται Alpha Bank (-0,87% στα 3,40), ΕΤΕ (-0,33% στα 11,98 ευρώ), Πειραιώς (-0,14% στα 6,942 ευρώ), Credia -1,05% στα 1,65 ευρώ και Κύπρου -0,26% στα 7,56 ευρώ.
Το μεγάλο στοίχημα της αγοράς για τη σημερινή ημέρα είναι τι θα πει η Fed – αναμένονται ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων και πιθανή μείωση. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση από τις προσδοκίες μπορεί να φέρει μεταβλητότητα.
