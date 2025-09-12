Αποκλιμακώνεται η δικαστική κόντρα Χάρη Καρώνη με τη JP Morgan για τη Viva
Αποσύρθηκε η αγωγή της JPM στην Ελλάδα εναντίον ορισμένων μελών του ΔΣ της Viva - WRL και JPM βρίσκονται πλέον σε περίοδο στρατηγικής αναθεώρησης, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2026
Στην απόσυρση της αγωγής της JPMorgan στην Ελλάδα κατά μελών του ΔΣ της Viva, προχώρησε ο επενδυτικός κολοσσός σε συνέχεια σε συνέχεια της απόφασης του αγγλικού Δικαστηρίου ότι οι αξιώσεις αυτές ήταν σε παραβίαση της Συμφωνίας Μετόχων, καθώς και της απόφασης της JPM να μην υποβάλλει έφεση στην απόφαση αυτή. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η WeRealize (Καρώνης – Αντύπας) «καλωσορίζει την απόσυρση της αγωγής της JPMorgan στην Ελλάδα κατά μελών του ΔΣ της Viva και την επικείμενη διακοπή αντίστοιχης αγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο».
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την αποκλιμάκωση της δικαστικής διαμάχης των δύο πλευρών. Η WeRealize (WRL) επισημαίνει πως μετά τη λήξη της τελευταίας περιόδου άσκησης call option, κανένα μέρος δεν διαθέτει πλέον δικαίωμα εξαγοράς και οι δύο πλευρές εισέρχονται σε εξαμηνιαία «περίοδο στρατηγικής αναθεώρησης» έως τον Φεβρουάριο του 2026, κατά την οποία θα διεξάγουν επιχειρηματικές συζητήσεις καλή τη πίστει, εστιάζοντας στην ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη επιτυχία της Viva.
