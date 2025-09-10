Σταθεροποιείται κοντά στο ρεκόρ ο χρυσός εν αναμονή του πληθωρισμού των ΗΠΑ
Σταθεροποιείται κοντά στο ρεκόρ ο χρυσός εν αναμονή του πληθωρισμού των ΗΠΑ
Το πολύτιμο μέταλλο κινείται στα 3.635 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το χθεσινό ρεκόρ των 3.674 δολαρίων
Σχεδόν αμετάβλητη παρέμεινε η τιμή του χρυσού στα 3.635 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το ρεκόρ των 3.674 δολαρίων που σημείωσε την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα στοιχεία των ΗΠΑ που ενίσχυσαν τα επιχειρήματα υπέρ της μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed).
Προκαταρκτική αναθεώρηση έδειξε ότι ο αριθμός των εργαζομένων θα μειωθεί κατά 911.000, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ. Η Fed αναμένεται να καθορίσει την νομισματική πολιτική την επόμενη εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό των παραγωγών και των καταναλωτών στις ΗΠΑ σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη, τα οποία θα επηρεάσουν επίσης την απόφαση της τράπεζας.
Η γεωπολιτική ήταν επίσης στο επίκεντρο. Την Τρίτη, το Ισραήλ πραγματοποίησε μια άνευ προηγουμένου στρατιωτική επίθεση εναντίον ανώτερων ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα. Ξεχωριστά, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι είναι διατεθειμένος να επιβάλει νέους δασμούς στην Ινδία και την Κίνα για να «σπρώξει» τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία — αλλά μόνο αν το κάνουν και οι χώρες της ΕΕ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Δεχόμαστε επίθεση» λέει η Πολωνία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της χώρας
Το iPhone 17 «αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ
Το ξέσπασμα της Ελένης Βουλγαράκη με βίντεο στο TikTok για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»
Προκαταρκτική αναθεώρηση έδειξε ότι ο αριθμός των εργαζομένων θα μειωθεί κατά 911.000, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ. Η Fed αναμένεται να καθορίσει την νομισματική πολιτική την επόμενη εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό των παραγωγών και των καταναλωτών στις ΗΠΑ σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη, τα οποία θα επηρεάσουν επίσης την απόφαση της τράπεζας.
Η γεωπολιτική ήταν επίσης στο επίκεντρο. Την Τρίτη, το Ισραήλ πραγματοποίησε μια άνευ προηγουμένου στρατιωτική επίθεση εναντίον ανώτερων ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα. Ξεχωριστά, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι είναι διατεθειμένος να επιβάλει νέους δασμούς στην Ινδία και την Κίνα για να «σπρώξει» τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία — αλλά μόνο αν το κάνουν και οι χώρες της ΕΕ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Δεχόμαστε επίθεση» λέει η Πολωνία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της χώρας
Το iPhone 17 «αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ
Το ξέσπασμα της Ελένης Βουλγαράκη με βίντεο στο TikTok για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα