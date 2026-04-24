Κοντόπουλος: Δεύτερο πιο επιτυχημένο παγκοσμίως το ελληνικό χρηματιστήριο
«Μέχρι πρότινος ήμασταν στον “παράδρομο” και τώρα είμαστε στον “κεντρικό δρόμο”», ανέφερε χαρακτηριστικά - Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις από τον Stoxx σχετικά με την επιστροφή του Χρηματιστηρίου στις Αναπτυγμένες Αγορές
Οι προοπτικές της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά και οι αδυναμίες, της Ελλάδας, τέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22 – 25 Απριλίου.
Ο κ. Γιάννος Κοντόπουλος, CEO του Χρηματιστηρίου Αθηνών, υποστήριξε ότι η ελληνική αγορά θεωρείται η δεύτερη πιο επιτυχημένη, τα τελευταία τέσσερα χρόνια παγκοσμίως. «Το αφήγημα έχει αλλάξει. Κι αυτό αποτυπώνεται στα δεδομένα», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε λέγοντας ότι «έχουμε 26 IPOs (Aρχικές Δημόσιες Προσφορές) τα τελευταία 10 χρόνια, όπως επίσης και ένα ισχυρό «pipeline» για φέτος. Οι εισηγμένες, την ίδια στιγμή, έχουν αντλήσει περισσότερα από 7,6 δισ. ευρώ τα τελευταία χρόνια. Χρειαζόμαστε και αξίζουμε περισσότερα».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε δύο σημαντικούς καταλύτες: την επιστροφή του Χρηματιστηρίου στις Αναπτυγμένες Αγορές, σημειώνοντας ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις και από τον τέταρτο οίκο, τον Stoxx, καθώς και την ενσωμάτωση της Αθήνας στην πλατφόρμα της Euronext, με χρονικό ορίζοντα για τη μετάβαση στο κοινό βιβλίο παραγγελιών τον Ιούνιο του 2027.
«Μέχρι πρότινος ήμασταν στον “παράδρομο” και τώρα είμαστε στον “κεντρικό δρόμο”», κατέληξε ο κ. Κοντόπουλος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE