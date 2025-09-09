Γαλλία-Μακρόν: Τι «βλέπουν» πέντε επενδυτικοί οίκοι μετά την πτώση Μπαϊρού – Πού διαφωνούν, πού συγκλίνουν

Οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις από τους αναλυτές των UBS, Commerzbank, Deutsche Bank, Citi και ING - Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στις αγορές, πόσο πιθανό είναι ένα ντόμινο της κρίσης και ένα νέο εκτεταμένο σοκ