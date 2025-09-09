Γαλλία-Μακρόν: Τι «βλέπουν» πέντε επενδυτικοί οίκοι μετά την πτώση Μπαϊρού – Πού διαφωνούν, πού συγκλίνουν
Γαλλία-Μακρόν: Τι «βλέπουν» πέντε επενδυτικοί οίκοι μετά την πτώση Μπαϊρού – Πού διαφωνούν, πού συγκλίνουν
Οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις από τους αναλυτές των UBS, Commerzbank, Deutsche Bank, Citi και ING - Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στις αγορές, πόσο πιθανό είναι ένα ντόμινο της κρίσης και ένα νέο εκτεταμένο σοκ
Η πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού ανοίγει νέα φάση πολιτικής τριβής στο Παρίσι, αλλά όχι απαραίτητα νέο σοκ για τις αγορές. Οι UBS, Commerzbank, Deutsche Bank, Citi και ING δίνουν διαφορετικές αποχρώσεις στο ίδιο κάδρο: το πρόβλημα είναι πολιτικό, η δοκιμασία δημοσιονομική και ο αντίκτυπος στις αγορές προς το παρόν ελεγχόμενος.
Η UBS θεωρεί δεδομένο ότι ο Μακρόν θα ορίσει νέο πρωθυπουργό και ότι η διαδικασία προϋπολογισμού θα συνεχιστεί με τους θεσμικούς «κόφτες» που αποτρέπουν shutdown: κατάθεση σχεδίου ως 7 Οκτωβρίου και παράθυρα για ειδικό νόμο/διχοτόμηση ψήφισης εσόδων-δαπανών αν ο χρόνος πιεστεί. Άρα, το 2026 μπορεί να ξεκινήσει χωρίς λειτουργικό κενό, ακόμη και με κυβέρνηση υπηρεσιακού τύπου. Το πλαίσιο αυτό μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος στις αγορές.
Από την πλευρά της η γερμανική τράπεζα Deutsche Bank εστιάζει στις ρωγμές του κυβερνητικού μπλοκ που φάνηκαν στην ψηφοφορία και δυσκολεύουν τον επόμενο γύρο διαπραγμάτευσης μέτρων, αλλά σημειώνει ότι η γαλλική οικονομία έχει μάθει να λειτουργεί σε καθεστώς υψηλής αβεβαιότητας: το κόστος στην ανάπτυξη το 2025 τοποθετείται γύρω στο -0,3% ΑΕΠ.
Και οι δύο οίκοι συμφωνούν ότι δεν υπάρχει θεσμικό κενό, ενώ ο κίνδυνος τεχνικού «μπλοκαρίσματος» είναι χαμηλός. Η διαφορά, ωστόσο, είναι ότι η DB ανησυχεί περισσότερο για την πολιτική αριθμητική στη Βουλή, ενώ η UBS «ποντάρει» στον θεσμικό αυτόματο πιλότο.
Η γερμανική Commerzbank προβάλλει τον μεσαίο-μακροπρόθεσμο κίνδυνο ότι χωρίς ουσιαστική προσαρμογή, το χρέος θα ξεφύγει ξεπερνώντας το 150% ΑΕΠ στην επόμενη δεκαετία και τόκοι άνω του 4% ΑΕΠ σε 7ετία. Πολιτικά, ένας πιθανός νέος πρωθυπουργός δεν λύνει το αδιέξοδο, ενώ η ετοιμότητα για επώδυνα μέτρα παραμένει χαμηλή.
Όλοι αναγνωρίζουν ότι το αρχικό πακέτο ήταν υπερ-φιλόδοξο για το σημερινό κοινοβούλιο, η UBS όμως δίνει βάρος στο «πώς» να περάσει ένας ήπιος προϋπολογισμός, ενώ η Commerzbank προειδοποιεί ότι ο ήπιος προϋπολογισμός σήμερα μπορεί να γίνει επώδυνος αύριο λόγω χρέους.
Στο βασικό σενάριο συμβιβαστικού προϋπολογισμού, η Γαλλία υποαποδίδει σταδιακά έναντι περιφέρειας (επιστροφή στο καθεστώς προ 25 Αυγούστου).
Αν τελικά πάμε σε εκλογές, το spread θα είναι κοντά στις 90 μ.β.. Διατηρεί στρατηγικό short σε 30ετή OAT vs Bonos.
Η ING βλέπει ότι το εύρος των spreads δύσκολα θα στενέψει ουσιαστικά από εδώ και στο εξής ενώ ο κίνδυνος εκλογών κρατά την αβεβαιότητα ψηλά. Το ντόμινο στην υπόλοιπη Ευρωζώνη είναι περιορισμένο προς το παρόν, αλλά μια παρατεταμένη ένταση θα μπορούσε να πιέσει χαμηλότερα τα swap rates μέσω risk-off.
Η Deutsche Bank βλέπει την απόφαση της Fitch στις 12/9 ως «οριακή», με μέρος του κινδύνου ήδη ενσωματωμένο στα γαλλικά ομόλογα OATs.
Η UBS θεωρεί δεδομένο ότι ο Μακρόν θα ορίσει νέο πρωθυπουργό και ότι η διαδικασία προϋπολογισμού θα συνεχιστεί με τους θεσμικούς «κόφτες» που αποτρέπουν shutdown: κατάθεση σχεδίου ως 7 Οκτωβρίου και παράθυρα για ειδικό νόμο/διχοτόμηση ψήφισης εσόδων-δαπανών αν ο χρόνος πιεστεί. Άρα, το 2026 μπορεί να ξεκινήσει χωρίς λειτουργικό κενό, ακόμη και με κυβέρνηση υπηρεσιακού τύπου. Το πλαίσιο αυτό μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος στις αγορές.
Από την πλευρά της η γερμανική τράπεζα Deutsche Bank εστιάζει στις ρωγμές του κυβερνητικού μπλοκ που φάνηκαν στην ψηφοφορία και δυσκολεύουν τον επόμενο γύρο διαπραγμάτευσης μέτρων, αλλά σημειώνει ότι η γαλλική οικονομία έχει μάθει να λειτουργεί σε καθεστώς υψηλής αβεβαιότητας: το κόστος στην ανάπτυξη το 2025 τοποθετείται γύρω στο -0,3% ΑΕΠ.
Και οι δύο οίκοι συμφωνούν ότι δεν υπάρχει θεσμικό κενό, ενώ ο κίνδυνος τεχνικού «μπλοκαρίσματος» είναι χαμηλός. Η διαφορά, ωστόσο, είναι ότι η DB ανησυχεί περισσότερο για την πολιτική αριθμητική στη Βουλή, ενώ η UBS «ποντάρει» στον θεσμικό αυτόματο πιλότο.
Τι «περνάει» από τον προϋπολογισμόΟ ελβετικός οίκος UBS βλέπει χώρο συμβιβασμού κοντά σε έλλειμμα 5% περίπου επί του ΑΕΠ το 2026 (όχι 4,6%), με «νερό στο κρασί» του πακέτου Μπαϊρού των €43,8 δισ.: εγκατάλειψη κατάργησης δύο αργιών, αποφυγή παγώματος παροχών, συζήτηση για παράταση εταιρικής εισφοροεπιδότησης/φόρων.
Η γερμανική Commerzbank προβάλλει τον μεσαίο-μακροπρόθεσμο κίνδυνο ότι χωρίς ουσιαστική προσαρμογή, το χρέος θα ξεφύγει ξεπερνώντας το 150% ΑΕΠ στην επόμενη δεκαετία και τόκοι άνω του 4% ΑΕΠ σε 7ετία. Πολιτικά, ένας πιθανός νέος πρωθυπουργός δεν λύνει το αδιέξοδο, ενώ η ετοιμότητα για επώδυνα μέτρα παραμένει χαμηλή.
Όλοι αναγνωρίζουν ότι το αρχικό πακέτο ήταν υπερ-φιλόδοξο για το σημερινό κοινοβούλιο, η UBS όμως δίνει βάρος στο «πώς» να περάσει ένας ήπιος προϋπολογισμός, ενώ η Commerzbank προειδοποιεί ότι ο ήπιος προϋπολογισμός σήμερα μπορεί να γίνει επώδυνος αύριο λόγω χρέους.
Οι αγορές ομολόγων δείχνουν «ανακούφιση» με όριοΟ αμερικανικός οίκος Citi, βραχυπρόθεσμα, βλέπει πιθανή ήπια σύσφιξη λόγω κλεισίματος shorts, αλλά όχι κάτω από 70 μ.β. για το 10ετές spread OAT–Bund (περίπου 77 μ.β. τώρα).
Στο βασικό σενάριο συμβιβαστικού προϋπολογισμού, η Γαλλία υποαποδίδει σταδιακά έναντι περιφέρειας (επιστροφή στο καθεστώς προ 25 Αυγούστου).
Αν τελικά πάμε σε εκλογές, το spread θα είναι κοντά στις 90 μ.β.. Διατηρεί στρατηγικό short σε 30ετή OAT vs Bonos.
Η ING βλέπει ότι το εύρος των spreads δύσκολα θα στενέψει ουσιαστικά από εδώ και στο εξής ενώ ο κίνδυνος εκλογών κρατά την αβεβαιότητα ψηλά. Το ντόμινο στην υπόλοιπη Ευρωζώνη είναι περιορισμένο προς το παρόν, αλλά μια παρατεταμένη ένταση θα μπορούσε να πιέσει χαμηλότερα τα swap rates μέσω risk-off.
Η Deutsche Bank βλέπει την απόφαση της Fitch στις 12/9 ως «οριακή», με μέρος του κινδύνου ήδη ενσωματωμένο στα γαλλικά ομόλογα OATs.
Σημαντικό είναι ότι κανείς οίκος δεν «βλέπει» blowout στα OATs εδώ και τώρα. Η κατεύθυνση του spread εξαρτάται από το αν και τι συμβιβασμός θα περάσει.
Η διαφορά είναι ότι η Citi προκρίνει βραχυπρόθεσμη ανακούφιση με «οροφή», και η ING τονίζει τον ασύμμετρο κίνδυνο διεύρυνσης αν μπει η κάλπη στο τραπέζι.
Τέλος, η Deutsche Bank εκτιμά ότι ακόμη και με κινητοποιήσεις (10/9 και 18/9), οι βραχυπρόθεσμες απώλειες ΑΕΠ τείνουν να ανακτώνται στον επόμενο τρίμηνο, όπως το 2023, καθώς η οικονομία «ζει με την αβεβαιότητα».
Κοινός παρονομαστής των οίκων είναι ότι η πολιτική αριθμητική είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος για τη δημοσιονομική πορεία. Τα θεσμικά εργαλεία (χρονοδιάγραμμα/έκτακτες διαδικασίες) μειώνουν τον λειτουργικό κίνδυνο, όχι όμως και το διαρθρωτικό (χρέος/τόκοι).
Πηγή: newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι, ζητούσε έως και 5.000 ευρώ
Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στο δημόσιο: Ποιοι θα πάρουν περισσότερα - Αναλυτικά παραδείγματα
Συνελήφθησαν γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια - Είχαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλομπ
Η διαφορά είναι ότι η Citi προκρίνει βραχυπρόθεσμη ανακούφιση με «οροφή», και η ING τονίζει τον ασύμμετρο κίνδυνο διεύρυνσης αν μπει η κάλπη στο τραπέζι.
Τέλος, η Deutsche Bank εκτιμά ότι ακόμη και με κινητοποιήσεις (10/9 και 18/9), οι βραχυπρόθεσμες απώλειες ΑΕΠ τείνουν να ανακτώνται στον επόμενο τρίμηνο, όπως το 2023, καθώς η οικονομία «ζει με την αβεβαιότητα».
Κοινός παρονομαστής των οίκων είναι ότι η πολιτική αριθμητική είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος για τη δημοσιονομική πορεία. Τα θεσμικά εργαλεία (χρονοδιάγραμμα/έκτακτες διαδικασίες) μειώνουν τον λειτουργικό κίνδυνο, όχι όμως και το διαρθρωτικό (χρέος/τόκοι).
Πηγή: newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι, ζητούσε έως και 5.000 ευρώ
Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στο δημόσιο: Ποιοι θα πάρουν περισσότερα - Αναλυτικά παραδείγματα
Συνελήφθησαν γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια - Είχαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλομπ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα