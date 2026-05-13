Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτικές κινήσεις ενόψει του τετ α τετ Τραμπ - Σι
Ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε τελικά να διατηρήσει τις 2.270 μονάδες, παρότι μέχρι και την τελευταία στιγμή εκδηλώθηκαν προσπάθειες στήριξης από τους επενδυτές, εν μέσω επιφυλακτικότητας για τις διεθνείς εξελίξεις και τη συνάντηση Τραμπ - Σι στο Πεκίνο.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με οριακά κέρδη, χωρίς ωστόσο να διατηρήσει το επίπεδο των 2.270 μονάδων, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις και κυρίως ενόψει της συνάντησης Τραμπ – Σι στο Πεκίνο, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να βρίσκεται στο επίκεντρο μετά την ένταξή της στον δείκτη MSCI Standard Greece.
Με βάση τα παραπάνω, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σε θετικό έδαφος με άνοδο 0,05% στις 2.267,45 μονάδες. Το υψηλό της ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.281,66 μονάδες, ενώ το χαμηλό στις 2.258,39. Ο τζίρος ξεπέρασε τα 255 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε με απώλειες 1,53% στις 5.749,84 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά στο 1,34% και τις 2.970,66 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,95% στις 2.558,20 μονάδες.
Όσον αφορά τις τραπεζικές μετοχές η Alpha Bank έκλεισε με οριακά κέρδη +0,03%, ενώ με απώλειες κατέγραψαν Eurobank (-2,53%), η Εθνική Τράπεζα (-1,37%), η Τράπεζα Πειραιώς (-0,28%). Η CrediaBank ενισχύθηκε κατά 2,93%.
Σε θετικό έδαφος κινήθηκαν οι ΔΕΗ (2,18%), Jumbo (0,56%), η Metlen (5,62%) και η Allwyn (1,70%).
Αντιθέτως, αρνητικά κινήθηκαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,59%), η Motor Oil (-3,30%) και η Titan (-1,84%).
Στα εταιρικά νέα, μαζικές ήταν οι εισροές στην Austriacard, μετά τη δημόσια πρόταση €364 εκατ. ή 10 ευρώ ανά μετοχή για την εξαγορά της από τη Dai Nippon Printing.
Επίσης, στο επίκεντρο της προσοχής τέθηκαν τα θεμελιώδη των εισηγμένων με τη ΔΕΗ που προετοιμάζεται για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ να ξεχωρίζει. Η επιχείρηση παρουσίασε εκρηκτική αύξηση (482%) των καθαρών κερδών στα 198 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2026 από 34 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Τα EBITDA βελτιώθηκαν σε 685 εκατ. ευρώ από 442 εκατ. ευρώ, αν και η αναλογία καθαρού χρέους / EBITDA διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (3,0x). Πάντως, οι στόχοι για το σύνολο του 12μήνου παραμένουν σε ισχύ (2,4 δισ. ευρώ προσαρμοσμένα EBITDA, 0,7 δισ. ευρώ προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη και 0,8 ευρώ/μετοχή μέρισμα).
Σε άλλη εξέλιξη, ο επικεφαλής της Ideal Holdings ετοιμάζει ακόμη ένα δώρο για τους μετόχους εν όψει της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 4ης Ιουνίου, καθώς έχει προτείνει τη διανομή επιπλέον 39,2 εκατ. ευρώ ή αλλιώς 0,70 ευρώ/μετοχή. Πρόκειται για την 3η διαδοχική επιστροφή κεφαλαίου σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους, καθώς είχαν προηγηθεί καταβολές αξίας 0,15 και 0,30 ευρώ/μετοχή, τον Ιανουάριο του 2026 και τον Ιούλιο του 2025 αντίστοιχα.
Η TRADE ESTATES ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα α’ τριμήνου, με αύξηση 19% στα καθαρά κέρδη και άνοδο 14,9% στα FFO, ενώ αυξήθηκαν τόσο οι επισκέψεις όσο και οι πωλήσεις στα εμπορικά πάρκα της.
Η ORILINA PROPERTIES ανακοίνωσε μέρισμα 4,43 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2025, με μερισματική απόδοση 3,5% και αποκοπή στις 15 Μαΐου.
Παράλληλα, οι μέτοχοι του ΟΛΘ είχαν σήμερα τη δυνατότητα να «κλειδώσουν» το δικαίωμα στο μέρισμα των 2,2 ευρώ/μετοχή.
Kοιτάζοντας στις διεθνείς αγορές, σε αρνητικό έδαφος βρίσκεται ο Dow Jones Industrial Average, καθώς οι επενδυτές της Wall Street αντέδρασαν στη δημοσίευση ακόμη μίας έκθεσης για τον πληθωρισμό που ήταν υψηλότερος των εκτιμήσεων, ενώ η άνοδος στις μετοχές εταιρειών παραγωγής μικροτσίπ ενισχύει τον Nasdaq-100.
Οι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται σε θετικό έδαφος μετά τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τα εταιρικά αποτελέσματα από μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους, όπως Siemens, Allianz, Deutsche Telekom, Zurich Insurance, Eon, Merck, RWE, Hapag-Lloyd και Porsche. Nωρίτερα, στην Ασία, οι αγορές κινήθηκαν μεικτά, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα υψηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τον Απρίλιο, εν μέσω ανησυχιών για τις υψηλές τιμές πετρελαίου.
