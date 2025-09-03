Eπίδομα ενοικίου 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν τον Οκτώβριο
Eπίδομα ενοικίου 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν τον Οκτώβριο
Η καταβολή του επιδόματος ενοικίου θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου. Ποιοι θα πρέπει να κάνουν εκ νέου αίτηση
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ενδέχεται να χάσουν το επίδομα ενοικίου για το μήνα Οκτώβριο, εφόσον πέρασε το εξάμηνο και αμέλησαν να ανανεώσουν την αίτησή τους.
Ουσιαστικά, πρόκειται για τους πολίτες των οποίων η αίτηση του επιδόματος εγκρίθηκε τον Μάρτιο 2025 και αυτή έχει ισχύ από την 1η Απριλίου του 2025 έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2025. Οι εν λόγω δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση για το επίδομα μέχρι τέλος του τρέχοντος μηνός προκειμένου να συμπεριληφθούν στην πληρωμή του Οκτωβρίου.
Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου και οι δικαιούχοι θα λάβουν κανονικά τα χρήματα του επιδόματος στον τραπεζικό τους λογαριασμό και όχι μέσω προπληρωμένης κάρτας.
Επίσης επισημαίνεται πως τα ποσά του επιδόματος διαμορφώνονται ως εξής:
Για την εξάμηνη ανανέωση του επιδόματος ενοικίου (επίδομα στέγασης), πρέπει να υποβάλετε νέα αίτηση τον τελευταίο μήνα ισχύος της προηγούμενης, δηλώνοντας έναν ενεργό μισθωτήριο συμβόλαιο που να καλύπτει τους επόμενους 6 μήνες.
Η ανανέωση της αίτησης είναι απαραίτητη γιατί το επίδομα δεν ανανεώνεται αυτόματα και πρέπει να υποβάλετε νέα αίτηση για το επόμενο εξάμηνο, εφόσον πληρούνται και πάλι τα κριτήρια.
