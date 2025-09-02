Θεοδωρικάκος: Μόνιμο το μέτρο για την απαγόρευση προσφορών για τρεις μήνες μετά από ανατιμήσεις

«Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς πράσινη μετάβαση» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης – Πριν το τέλος του 2025 το νέο καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου για την εξωστρέφεια