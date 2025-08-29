Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας για 1.300 διδάκτορες σε 24 ΑΕΙ της χώρας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νίκος Παπαθανάσης ΕΣΠΑ ΑΕΙ

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας για 1.300 διδάκτορες σε 24 ΑΕΙ της χώρας

Στόχος είναι η αναβάθμιση δεξιοτήτων, η διευκόλυνση μεταβάσεων σταδιοδρομίας και ανάπτυξης της επαγγελματικής κινητικότητας των ωφελούμενων

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας για 1.300 διδάκτορες σε 24 ΑΕΙ της χώρας

Τις αποφάσεις ένταξης 24 ΑΕΙ της χώρας στην υλοποίηση της Πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας» για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, συνολικής δημόσιας δαπάνης 23,75 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» ΕΣΠΑ 2021-2027, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Η Πράξη έχει δικαιούχους τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε 1300 επωφελούμενους, μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος, στο σύνολο των ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Στόχος είναι η αναβάθμιση δεξιοτήτων, η διευκόλυνση μεταβάσεων σταδιοδρομίας και ανάπτυξης της επαγγελματικής κινητικότητας των ωφελούμενων, αλλά και η ενίσχυση των προγραμμάτων και του διδακτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων.

Τα ΑΕΙ που εντάσσονται είναι: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 2.356.495,60 €, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 2.356.495,60 €, το Πανεπιστήμιο Πατρών με 2.107.524,51 €, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 1.948.532,48 €, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 1.875.286,13 , το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με 1.486.404,91 €, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με 1.470.013,36 , το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με 1.450.151,14 €, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με 942.598,17 €, το Πανεπιστήμιο Κρήτης με 914.163,83 €, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με 897.165,95 , το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με 851.963,73 €, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με 810.321,40 €, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με 634.441,07 €, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 616.314,19 €, το Πάντειο Πανεπιστήμιο με 545.688,32 , το Πανεπιστήμιο Πειραιά με 534.481,89 €, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με 477.215,93 €, το Πολυτεχνείο Κρήτης με 313.112,19 , το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 393.836,43 , το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με 219.989,75 €, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών με 217.439,04 €, την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με 167.661,79 € και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 166.194,39 .

Ειδήσεις σήμερα:

Σπίτια-κουτιά 50 ετών με ενοίκιο 500 ευρώ για φοιτητές

Καιρός: Εξασθενούν τα μελτέμια, έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

Σαφάρι της ΑΑΔΕ σε e-shop, marketplace και πλατφόρμες παραγγελίας φαγητού

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης