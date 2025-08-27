Αλλαγή πορείας για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Γύρισε σε αρνητικό πρόσημο, πιέσεις στις τράπεζες
Αλλαγή πορείας για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Γύρισε σε αρνητικό πρόσημο, πιέσεις στις τράπεζες
Δεν κατάφερε να κρατήσει την ήπια θετική αντίδραση το ΧΑ σήμερα, μετά και τη σημαντική χθεσινή βουτιά - Κοντά στο 1,5% πτώση στον τραπεζικό κλάδο - Οι μετοχές που ξεχωρίζουν
UPD:
Αρνητικές κινήσεις καταγράφει αυτήν την ώρα το Χρηματιστήριο Αθηνών παρά την ήπια ανοδική αντίδραση στο ξεκίνημα της σημερινής (27/8) συνεδρίασης, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπο με την πρόκληση να αντιστρέψει τη χθεσινή του αρνητική πορεία, όπου έχασε τελικά τις 2.100 μονάδες κλείνοντας στις 2.076,57, με πτώση 1,87%. Η αρνητική δυναμική της προηγούμενης συνεδρίασης αποτυπώθηκε έντονα στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος υπέστη ισχυρές ρευστοποιήσεις, με τον σχετικό δείκτη να σημειώνει πτώση 2,67%, ενώ ενδοσυνεδριακά οι απώλειες ξεπέρασαν και το 3%.
Καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του συνολικού κλίματος σήμερα, παραμένει η εικόνα στον τραπεζικό κλάδο που αν και παρουσίαζε βελτιωμένη εικόνα κινούμενος με οριακές μεταβολές στο ξεκίνημα των συναλλαγών και τις 2.263,07 μονάδες, αυτήν την ώρα δέχεται πιέσεις χάνοντας κατά 1,78% με την αγορά να καλείται να διαχειριστεί τόσο τις εσωτερικές αβεβαιότητες όσο και τις επιρροές από τα διεθνή χρηματιστήρια και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
Να σημειώσουμε ότι η τελευταία φορά που παρατηρήθηκε αντίστοιχα έντονη διόρθωση στις τιμές των μετοχών ήταν στις 9 Απριλίου 2025, όταν ο Γενικός Δείκτης είχε καταγράψει πτώση της τάξεως του 2,69%.
Το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία όπως εύλογα συμπεραίνεται επηρέασε αρνητικά μαζί με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και το Χρηματιστήριο της Αθήνας, το οποίο δεν μπόρεσε να συνεχίσει να κρατάει αντιστάσεις όπως έκανε στην προηγούμενη συνεδρίαση.
Ο τραπεζικός δείκτης χάνει κατά 1,56% στις 2.228,26 μονάδες.
Αναφορικά με τις συστημικές τράπεζες καθοδικά κινούνται η Τρ. Πειραιώς -1,94% στα 6,87 ευρώ, η Eurobank κατά -2,24% στα 3,26 ευρώ, η ΕΤΕ χάνει 1,69% στα 12,19 ευρώ και η Alpha Bank βρίσκεται στο -1,13% τα 3,50 ευρώ.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Σαράντης (+2,34%), της Elvalhalcor (+1,11%), της Jumbo (+1,06%) και της Aktor (+0,92%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-2,42%), της Κύπρου (-2,03%), της Πειραιώς (-1,94%) και της Εθνικής (-1,85%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank με 4.284.542 και 2.040.918 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 15,12 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 10,45 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινούνται 42 μετοχές, 67 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια»: Πενήντα χρόνια από την ιστορική φράση του Καραμανλή για τους πραξικοπηματίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: Όλοι τρέχουν για τα $500 δισ. της ανοικοδόμησης... και ο Τραμπ για τις σπάνιες γαίες - Ποια «deal» έχουν ήδη κλείσει
Γαλλία: Το αδιέξοδο «αγγίζει» τον Μακρόν που ξεμένει από πρωθυπουργήσιμους, ενώ τα spreads τραβούν την ανηφόρα
Καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του συνολικού κλίματος σήμερα, παραμένει η εικόνα στον τραπεζικό κλάδο που αν και παρουσίαζε βελτιωμένη εικόνα κινούμενος με οριακές μεταβολές στο ξεκίνημα των συναλλαγών και τις 2.263,07 μονάδες, αυτήν την ώρα δέχεται πιέσεις χάνοντας κατά 1,78% με την αγορά να καλείται να διαχειριστεί τόσο τις εσωτερικές αβεβαιότητες όσο και τις επιρροές από τα διεθνή χρηματιστήρια και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
Να σημειώσουμε ότι η τελευταία φορά που παρατηρήθηκε αντίστοιχα έντονη διόρθωση στις τιμές των μετοχών ήταν στις 9 Απριλίου 2025, όταν ο Γενικός Δείκτης είχε καταγράψει πτώση της τάξεως του 2,69%.
Το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία όπως εύλογα συμπεραίνεται επηρέασε αρνητικά μαζί με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και το Χρηματιστήριο της Αθήνας, το οποίο δεν μπόρεσε να συνεχίσει να κρατάει αντιστάσεις όπως έκανε στην προηγούμενη συνεδρίαση.
Η εικόνα στο ταμπλόΑναλυτικότερα σήμερα, ο ΓΔ κινείται πτωτικά κατά 0,74%, στις 2.061, 27 μονάδες με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται στα 70,79 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση 0,62% στις 5.194,23 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης καταγράφει εξίσου πτώση -0,25% στις 2.983,46 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης χάνει κατά 1,56% στις 2.228,26 μονάδες.
Αναφορικά με τις συστημικές τράπεζες καθοδικά κινούνται η Τρ. Πειραιώς -1,94% στα 6,87 ευρώ, η Eurobank κατά -2,24% στα 3,26 ευρώ, η ΕΤΕ χάνει 1,69% στα 12,19 ευρώ και η Alpha Bank βρίσκεται στο -1,13% τα 3,50 ευρώ.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Σαράντης (+2,34%), της Elvalhalcor (+1,11%), της Jumbo (+1,06%) και της Aktor (+0,92%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-2,42%), της Κύπρου (-2,03%), της Πειραιώς (-1,94%) και της Εθνικής (-1,85%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank με 4.284.542 και 2.040.918 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 15,12 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 10,45 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινούνται 42 μετοχές, 67 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια»: Πενήντα χρόνια από την ιστορική φράση του Καραμανλή για τους πραξικοπηματίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: Όλοι τρέχουν για τα $500 δισ. της ανοικοδόμησης... και ο Τραμπ για τις σπάνιες γαίες - Ποια «deal» έχουν ήδη κλείσει
Γαλλία: Το αδιέξοδο «αγγίζει» τον Μακρόν που ξεμένει από πρωθυπουργήσιμους, ενώ τα spreads τραβούν την ανηφόρα
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα