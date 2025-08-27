Αλλαγή πορείας για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Γύρισε σε αρνητικό πρόσημο, πιέσεις στις τράπεζες

Δεν κατάφερε να κρατήσει την ήπια θετική αντίδραση το ΧΑ σήμερα, μετά και τη σημαντική χθεσινή βουτιά - Κοντά στο 1,5% πτώση στον τραπεζικό κλάδο - Οι μετοχές που ξεχωρίζουν