Ανάκαμψη για τις μετοχές στο γαλλικό χρηματιστήριο, ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές
Οι ευρωπαϊκές αγορές ανέκαμψαν ενόψει της ανακοίνωσης κερδών της Nvidia, με τον CAC 40 να κινείται θετικά
Οι ευρωπαϊκές μετοχές καταγράφουν άνοδο την Τετάρτη 27/8, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την τριμηνιαία ανακοίνωση κερδών της Nvidia, που θεωρείται δείκτης για τον παγκόσμιο τεχνολογικό τομέα και ιδιαίτερα για την τεχνητή νοημοσύνη.
Όσον αφορά στη σημερινή συνεδρίαση, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ανεβαίνει κατά 0,36% και διαπραγματεύεται στις 556,21 μονάδες.
Ο γερμανικός DAX κινείται ανοδικά κατά 0,16% στις 24.191 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,35% στις 9.296,62 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,41% στις 7.741 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύεται κατά 0,03% στις 15.124 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB κερδίζει 0,25% στις 42.733 μονάδες.
Η μετοχή της, εισηγμένη στο Nasdaq, έχει αποκτήσει τη μεγαλύτερη βαρύτητα στον S&P 500 και επηρεάζει καθοριστικά τη Wall Street, με βασικούς εταιρικούς πελάτες τις Microsoft, Google, Meta και Amazon. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν μετά το κλείσιμο των αμερικανικών αγορών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Jensen Huang βρέθηκε πρόσφατα στη σύνοδο «Winning the AI Race» στην Ουάσινγκτον, με την εταιρεία να καλείται να ανταποκριθεί σε υψηλές προσδοκίες δύο χρόνια μετά την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.
Στη Γαλλία, ο CAC 40 ενισχύθηκε κατά 0,4%, ανακάμπτοντας από πτώση 1,6% την Τρίτη, καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για πολιτική αστάθεια. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν θα στηρίξουν τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού στην ψήφο εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου για τον προϋπολογισμό του 2026.
