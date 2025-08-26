Γαλλικές αναταράξεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Κάτω από τις 2.100 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, βουτιά στις τράπεζες
Γαλλικές αναταράξεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Κάτω από τις 2.100 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, βουτιά στις τράπεζες
Τράπεζες, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Jumbo και ΔΕΗ ανάμεσα στις μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες - Κέρδη για την Credia Bank
Το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία επηρέασε αρνητικά μαζί με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και αυτό της Αθήνας, το οποίο δεν μπόρεσε να συνεχίσει να κρατάει αντιστάσεις όπως έκανε στην προηγούμενη συνεδρίαση, με αποτέλεσμα να σημειώσει απώλειες και να χάσει τις 2.100 μονάδες.
Αναλυτικότερα ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε αρνητικά κατά 39,53 μονάδες ή -1,87%, κλείνοντας στις 2.076,57 μονάδες. Το υψηλό της ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.104,62 μονάδες και το χαμηλό στις 2.063,63. Ο τζίρος εκτοξεύτηκε στα 456 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση 1,97% στις 5.226,71 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε απώλειες 0,90% στις 2.991,01 μονάδες.
Μεγάλες ήταν και οι απώλειες στον τραπεζικό δείκτη ο οποίος υποχώρησε κατά 2,67% στις 2.263,42 μονάδες.
Ανοδικά κινήθηκαν 23 μετοχές, πτωτικά 94 και αμετάβλητες έμειναν 9 μετοχές.
Ανοδο κατέγραψαν οι Credia Bank+2,52% στα 1,54 ευρώ, Space Hellas +2,33% στα 7,92 ευρώ και MIG +1,52% στα 3,35 ευρώ.
Πτωτικά κινήθηκαν οι ΕΛΛΑΚΤΩΡ -2,97% στα 1,44 ευρώ, Jumbo -2,02% στα 30,10 ευρώ και ΔΕΗ -1,91% στα 14,41 ευρώ.
Αναφορικά με τις συστημικές τράπεζες, με αρνητικό πρόσημο έκλεισαν η Τρ. Πειραιώς που έχασε -0,79% στα 7,006 ευρώ, η Eurobank που κινήθηκε πτωτικά κατά -1,99% στα 3,34 ευρώ και η ΕΤΕ που σημείωσε κάθοδο -2,97% στα 12,40 ευρώ. Η Alpha Bank κατέγραψε την μεγαλύτερη πτώση με απώλειες που έφτασαν το -6,32% στα 3,54 ευρώ.
Η Γαλλία εισέρχεται σε νέα πολιτική κρίση καθώς ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, μια διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει στην παραίτηση της κυβέρνησής του τον Σεπτέμβριο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την Ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν έως την Αριστερά και τους Οικολόγους, έχουν ανακοινώσει ότι θα καταψηφίσουν, ενώ οι Σοσιαλιστές παραμένουν επιφυλακτικοί.
Όπως είναι αναμενόμενο, οι ανησυχίες για πολιτική αστάθεια στη Γαλλία εγείρουν φόβους για νέες εντάσεις σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
Την ίδια στιγμή δεν βοήθησε και το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε την κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ από το διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας, γεγονός που προσθέτει νέες πιέσεις στην ανεξαρτησία της Fed.
Στα νέα της εγχώριας αγοράς, ολοκληρώθηκε η συμφωνία για τη μεταβίβαση του 100% των μετοχών της αλλαντοβιομηχανίας ΝΙΚΑΣ στην Υφαντής καθιστώντας πλέον την τελευταία κυρίαρχη στον χώρο της αλλαντοβιομηχανίας, Οπως αναφέρει η ανακοίνωση, η Bespoke SGA Holdings Α.Ε. και η Α&Χ ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνουν την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση του 100% των μετοχών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη του έτους.
Παράλληλα η Παπαστράτος ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024, καταγράφοντας μικτό κύκλο εργασιών €1,94 δισ., έναντι €1,75 δισ. το 2023, και συνεχίζοντας τη στρατηγική εξωστρέφειας της εταιρείας, η οποία της επιτρέπει να διευρύνει την παρουσία της σε διεθνείς αγορές και να ενισχύσει το εξαγωγικό έργο της χώρας.
Επιπλέον ανακοινώθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο, ύψους €250 εκατ. με την ΕΥΔΑΠ, για την υποστήριξη του νέου επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους €514 εκατ., με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες στην Περιφέρεια Αττικής. Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ΕΥΔΑΠ, καθώς αξιοποιεί για πρώτη φορά πρόσβαση σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του στρατηγικού της επενδυτικού σχεδίου.
Τέλος, η Eurobank Equities μέσα από νέα ανάλυσή της ανακοίνωση πως θεωρεί ότι τα αποτελέσματα β΄ τριμήνου του ΟΠΑΠ θα λειτουργήσουν ως θετικός καταλύτης, ανεβάζοντας παράλληλα την τιμή-στόχο της μετοχής από τα 18,1 ευρώ στα 19,3 ευρώ και διατηρώντας σύσταση «hold».
Στις διεθνείς αγορές, οι ασιατικές αγορές έκλεισαν στο κόκκινο και οι ευρωπαϊκές αγορές σημειώνουν απώλειες. Από την άλλη πλευρά, στη Wall Street οι κύριοι δείκτες τρεμοπαίζουν στα όρια μεταξύ θετικού και αρνητικού εδάφους με τους επενδυτές να περιμένουν μέσα στην εβδομάδα τόσο τα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia, όσο και τον PCE.
