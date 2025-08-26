Γαλλία: Η νέα πολιτική κρίση «ματώνει» τις αγορές και απειλεί την Ευρωζώνη

Ο κίνδυνος κατάρρευσης της κυβέρνησης Μπαϊρού βυθίζει τη Γαλλία σε νέα πολιτική κρίση, αυξάνοντας τις αποδόσεις των ομολόγων και προκαλώντας πτώση σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενισχύοντας το ρίσκο για την Ευρωζώνη