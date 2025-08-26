Γαλλία: Η νέα πολιτική κρίση «ματώνει» τις αγορές και απειλεί την Ευρωζώνη
Ο κίνδυνος κατάρρευσης της κυβέρνησης Μπαϊρού βυθίζει τη Γαλλία σε νέα πολιτική κρίση, αυξάνοντας τις αποδόσεις των ομολόγων και προκαλώντας πτώση σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενισχύοντας το ρίσκο για την Ευρωζώνη
Η Γαλλία εισέρχεται σε νέα πολιτική κρίση καθώς ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, μια διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει στην παραίτηση της κυβέρνησής του τον Σεπτέμβριο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την Ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν έως την Αριστερά και τους Οικολόγους, έχουν ανακοινώσει ότι θα καταψηφίσουν, ενώ οι Σοσιαλιστές παραμένουν επιφυλακτικοί.
Η πιθανή πτώση της κυβέρνησης θα συνιστούσε το δεύτερο σοβαρό πλήγμα για τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν μέσα σε λίγους μήνες, μετά τη βραχύβια θητεία του προκατόχου του Μισέλ Μπαρνιέ.
Παρά το ζοφερό κλίμα, ο Έρικ Νέλσον, επικεφαλής στρατηγικής G10 FX στη Wells Fargo, δεν θεωρεί βέβαιο το τέλος της κυβέρνησης Μπαϊρού. «Δεν ξέρω αν είναι οριστικά εκτός. Υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα. Έχει πολλά να προσφέρει στην αντιπολίτευση», είπε στο CNBC.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το ευρώ και οι ευρωπαϊκές μετοχές αποτέλεσαν «δημοφιλή momentum trades» φέτος, αλλά τις τελευταίες ημέρες υπάρχει αποστροφή αυτών των θέσεων, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω αναταράξεων.
Ο Νέλσον τόνισε επίσης ότι ο Μπαϊρού θα μπορούσε να αποσύρει αμφιλεγόμενα μέτρα, όπως η πρόταση κατάργησης αργιών, προκειμένου να κερδίσει πολιτικό έδαφος. «Δεν είναι τελειωμένη υπόθεση, αλλά κινούνται σε λεπτή γραμμή. Δεδομένων των θέσεων της αγοράς, το ρίσκο είναι υψηλό», υπογράμμισε.
Η αβεβαιότητα ενισχύει τις πιέσεις στη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι μια νέα κυβερνητική κρίση θα μπορούσε να πλήξει την αξιοπιστία της χώρας στις αγορές κεφαλαίου.
Οι αναταράξεις δεν περιορίζονται στο Παρίσι. Το πολιτικό ρίσκο στη Γαλλία επηρεάζει ευρύτερα τις ευρωπαϊκές αγορές: το ευρώ δέχθηκε πιέσεις έναντι του δολαρίου, ενώ επενδυτές στράφηκαν σε «ασφαλή καταφύγια» όπως ο χρυσός και τα αμερικανικά ομόλογα.
Τα χρηματιστήρια σε Αθήνα, Φρανκφούρτη, Μαδρίτη και Μιλάνο κατέγραψαν πτώση, καθώς οι ανησυχίες για πολιτική αστάθεια στη Γαλλία εγείρουν φόβους για νέες εντάσεις σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
Η πορεία της κυβέρνησης Μπαϊρού θα κρίνει και το πολιτικό μέλλον του προέδρου Μακρόν, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει ισχυρές πιέσεις από την αντιπολίτευση και βλέπει την ακροδεξιά να κερδίζει έδαφος. Η ψήφος εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου θεωρείται κομβικό σημείο για τη σταθερότητα όχι μόνο της Γαλλίας αλλά και της Ευρώπης.
Αναταράξεις στις αγορές και τα γαλλικά ομόλογαΟι πολιτικές εξελίξεις έχουν ήδη αφήσει αποτύπωμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με τον γαλλικό CAC 40 να σημειώνει σημαντική πτώση 1,98% στις 7.688 μονάδες. Τα γαλλικά κρατικά ομόλογα κατέγραψαν άνοδο αποδόσεων, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν αυξημένο πολιτικό κίνδυνο. Το spread των δεκαετών γαλλικών τίτλων έναντι του γερμανικού Bund διευρύνθηκε, ενώ οι χρηματιστηριακοί δείκτες στο Παρίσι κινήθηκαν πτωτικά.
Επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές αγορές
