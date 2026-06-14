Πόλεμος χωρίς μπλόκο στο πετρέλαιο: Πώς αλλάζει ο χάρτης στις ροές μαύρου χρυσού στη Μέση Ανατολή

Αναλυτές εκτιμούν ότι τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη αποφεύγουν ενέργειες που θα οδηγούσαν σε πλήρη διακοπή των εξαγωγών, καθώς ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα προκαλούσε σοβαρή αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας και εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου