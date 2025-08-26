Υποχωρεί κάτω από τις 2.100 μονάδες το Χρηματιστήριο Αθηνών εν μέσω αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές
Υποχωρεί κάτω από τις 2.100 μονάδες το Χρηματιστήριο Αθηνών εν μέσω αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές
Η αβεβαιότητα στις ευρωαγορές εντείνει τις πιέσεις και στο ελληνικό χρηματιστήριο με τον ΓΔ να χάνει άνω του 2% - Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων ο τραπεζικός κλάδος
UPD:
Οι διεθνείς πιέσεις όπως φαίνεται δεν άφησαν ανεπηρέαστο και το Χρηματιστήριο Αθηνών βαθαίνοντας κι άλλο οι απώλειες με τον Γενικό Δείκτη να χάνει άνω του 2% και οι τράπεζες 3%.
Τα κέρδη και η χθεσινή ανεβασμένη διάθεση των επενδυτών αντιστράφηκαν σήμερα καθώς ο ΓΔ κινείται πτωτικά στις 2.070 μονάδες και το – 2,18% στις 12.15 π.μ. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 83,68 εκατ. ευρώ. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης που σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,27%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,23%.
Ο τραπεζικός δείκτης βουτά κατά 3,26% στις 2.249, 72 μονάδες. Η πτώση του τραπεζικού κλάδου συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τον γενικό δείκτη, εν μέσω ανησυχιών στις διεθνείς αγορές.
Αναφορικά με τις συστημικές τράπεζες σημειώνουν εξίσου πτώση και διαμορώνονται ως εξής: Alpha Bank στο -4,4% και τα 3,6 ευρώ, Eurobank στο -2,79% και τα 3,31 ευρώ, Εθνική Τράπεζα διαπραγματεύεται στο -3,99% και τα 12,27 ευρώ, Τρ. Πειραιώς πέφτει στο -2,61% και τα 6,8 ευρώ.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+0,37%) και της Optima (+0,25%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-2,64%), της Alpha Bank (-4,4%), της Εθνικής (-3,99%), της ΔΕΗ (-2,04%), της ΕΥΔΑΠ (-1,66%), της Eurobank (-2,79%) και της Viohalco (-2,67%).
Ανοδικά κινούνται 14 μετοχές, 93 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.
