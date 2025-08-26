Υποχωρεί κάτω από τις 2.100 μονάδες το Χρηματιστήριο Αθηνών εν μέσω αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές

Η αβεβαιότητα στις ευρωαγορές εντείνει τις πιέσεις και στο ελληνικό χρηματιστήριο με τον ΓΔ να χάνει άνω του 2% - Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων ο τραπεζικός κλάδος