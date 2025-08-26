Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία και η αποπομπή της Λίζα Κουκ από τη Fed πιέζουν τις ευρωπαϊκές μετοχές
Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία και η αποπομπή της Λίζα Κουκ από τη Fed πιέζουν τις ευρωπαϊκές μετοχές
Υποχωρεί 2% ο CAC 40 στο Παρίσι - Πώς κινούνται οι άλλες μεγάλες αγορές
Αρνητικά κινούνται σήμερα Τρίτη οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές διεθνώς παρακολουθούν και αξιολογούν τη νέα παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη λειτουργία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).
Έτσι, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,82% στις 554,25 μονάδες και με τους περισσότερους επιμέρους κλάδους του να χάνουν έδαφος.
Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX χάνει 0,80% στις 24.084 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει σημαντική πτώση 1,98% στις 7.688 μονάδες.
Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο βρίσκεται στο -1,12% και τις 42.727 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώνεται στις 15.125 μονάδες μειωμένος κατά 0,92%.
Η ανακοίνωση του Τραμπ μέσω κοινωνικών δικτύων ότι απέλυσε τη διοικητή του διοικητικού συμβουλίου της Fed, Λίζα Κουκ, οδήγησε σε πτώση και τις αγορές Ασίας–Ειρηνικού και τα αμερικανικά futures. Η Κουκ απάντησε τη Δευτέρα πως ο Τραμπ δεν έχει την εξουσία να την αποπέμψει και ότι «δεν πρόκειται να παραιτηθεί», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικής διαμάχης.
Η εξέλιξη ακολουθεί μήνες έντονων πιέσεων του Τραμπ προς την κεντρική τράπεζα για μείωση επιτοκίων, με επανειλημμένες επικρίσεις και απειλές απομάκρυνσης του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ.
Οι αγορές είχαν ανακάμψει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, μετά την ομιλία του Πάουελ, που ώθησε τους επενδυτές να προεξοφλήσουν πιθανή μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Σεπτέμβριο.
Στη Γαλλία o κίνδυνος πολιτικής αστάθειας πιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς τα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης ανακοίνωσαν ότι δεν θα στηρίξουν την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού για τις 8 Σεπτεμβρίου, σχετικά με τα σχέδια προϋπολογισμού.
Στην Ευρώπη, οι μετοχές της Puma υποχωρούν 2,69% μετά την άνοδο 16% της Δευτέρας, που προήλθε από δημοσίευμα του Bloomberg ότι η οικογένεια Pinault, βασικός μέτοχος, εξετάζει πιθανή πώληση. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει στο CNBC.
Η εβδομάδα παραμένει σχετικά ήσυχη σε επίπεδο στοιχείων και εταιρικών κερδών, με την καταναλωτική εμπιστοσύνη της Γαλλίας να ανακοινώνεται σήμερα, ενώ την Παρασκευή θα ακολουθήσουν στοιχεία πληθωρισμού από Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στις ΗΠΑ, η Nvidia, βαρόμετρο για την τεχνολογία, δημοσιεύει αποτελέσματα την Τετάρτη.
