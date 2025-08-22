Meta: Deal 10 δισ. δολαρίων με την Google Cloud στη μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη

Η Meta υπέγραψε εξαετή συμφωνία με τη Google Cloud καθώς ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ εντείνει τις επενδύσεις του στην κούρσα για την AI