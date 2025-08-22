Meta: Deal 10 δισ. δολαρίων με την Google Cloud στη μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη
Η Meta Platforms Inc. προχώρησε σε συμφωνία αξίας τουλάχιστον 10 δισ. δολαρίων με τη Google της Alphabet Inc. για υπηρεσίες cloud computing, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το ζήτημα, στο πλαίσιο της έντονης επενδυτικής της κούρσας στην τεχνητή νοημοσύνη.
Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram θα καταβάλει τουλάχιστον 10 δισ. δολάρια μέσα σε έξι χρόνια για να χρησιμοποιεί τους διακομιστές και την αποθήκευση δεδομένων της Google Cloud, ώστε να αποκτήσει ταχύτερα περισσότερη υπολογιστική ισχύ και να ενισχύσει τον ανταγωνισμό της στην παροχή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στους χρήστες. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.
Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη συμφωνία cloud computing ανάμεσα στη Meta και τη Google, η οποία κατατάσσεται τρίτη στην παγκόσμια αγορά πίσω από την AWS της Amazon και το Azure της Microsoft. Την είδηση αποκάλυψε αρχικά το The Information. Η Google επιβεβαίωσε τη συμφωνία χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω, ενώ η Meta δεν προέβη σε δήλωση.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, έχει δεσμευτεί να δαπανήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την τεχνητή νοημοσύνη και την υποδομή που απαιτείται. Η εταιρεία διαθέτει πάνω από 20 ιδιόκτητα data centers και κατασκευάζει περισσότερα — ανάμεσά τους ένα γιγαντιαίο έργο 370.000 τ.μ. στη Λουιζιάνα — που όμως θα χρειαστούν χρόνια για να λειτουργήσουν. Στόχος του Ζάκερμπεργκ είναι να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ ανά ερευνητή AI, και να το επιτύχει γρήγορα.
