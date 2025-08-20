ΗΠΑ: Πρόβλεψη για «αστρονομικό» έλλειμμα 22,7 τρισ. δολαρίων έως το 2035
1 τρισ. δολάρια υψηλότερο την επόμενη δεκαετία, προειδοποιεί ινστιτούτο - Ακόμη υψηλότερα ελλείμματα αν ακυρωθούν οι δασμοί και παραταθούν φοροελαφρύνσεις
Tο ομοσπονδιακό έλλειμμα προϋπολογισμού των ΗΠΑ θα είναι σχεδόν 1 τρισ. δολάρια υψηλότερο την επόμενη δεκαετία από ό,τι προέβλεπε τον Ιανουάριο το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), εξαιτίας της φορολογικής και δαπανηρής νομοθεσίας αλλά και των δασμών, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από το Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB).
Οι τελευταίες εκτιμήσεις του CRFB δείχνουν συσσωρευμένο έλλειμμα 22,7 τρισ. δολαρίων για την περίοδο 2026–2035, έναντι των 21,8 τρισ. που υπολόγιζε τον Ιανουάριο το CBO, με βάση τις τότε ισχύουσες πολιτικές πριν αναλάβει καθήκοντα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Το CBO, ο ανεξάρτητος φορέας ελέγχου του προϋπολογισμού του Κογκρέσου, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα εκδώσει φέτος τη συνήθη ενδιάμεση έκθεση και θα παρουσιάσει τις νέες 10ετείς προβλέψεις του στις αρχές του 2026, χωρίς να δώσει εξηγήσεις.
Το CRFB, που τάσσεται υπέρ της μείωσης των ελλειμμάτων, προβλέπει έλλειμμα 1,7 τρισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος 2025 (5,6% του ΑΕΠ), λίγο χαμηλότερο από τα 1,83 τρισ. του 2024 και τα 1,87 τρισ. που εκτιμούσε τον Ιανουάριο το CBO. Ωστόσο, το έλλειμμα αναμένεται να αυξάνεται σταθερά και να φτάσει τα 2,6 τρισ. δολάρια (5,9% του ΑΕΠ) έως το 2035.
