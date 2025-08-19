Η αντίδραση των αγορών μετά τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Ανοδικά η Ευρώπη, πέφτει το πετρέλαιο
Η αντίδραση των αγορών μετά τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Ανοδικά η Ευρώπη, πέφτει το πετρέλαιο
Θετικό κλίμα μετά την πρόταση Τραμπ για νέα σύνοδο με τη συμμετοχή Πούτιν - Το πετρέλαιο υποχωρεί λόγω προσδοκιών για αύξηση της προσφοράς από τη Ρωσία - Το ενδιαφέρον στρέφεται στο ετήσιο φόρουμ της Fed στο Jackson Hole
Ψύχραιμη είναι η κίνηση των χρηματιστηριακών αγορών, έπειτα από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, η οποία κατέληξε σε κάλεσμα για σύνοδο με τη Ρωσία, με ορισμένους μεγάλους δείκτες να παραμένουν κοντά στα ιστορικά υψηλά τους.
Οι ευρωπαϊκές μετοχές άνοιξαν ανοδικά την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν θετικά στο αποτέλεσμα των συνομιλιών στον Λευκό Οίκο, όπου οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Ουκρανίας, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ έκαναν λόγο για πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου.
Στη σημερινή συνεδρίαση, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,12% και διαπραγματεύεται στις 554,70 μονάδες. Στη Γερμανία ο DAX ενισχύεται κατά 0,1% στις 24.326,61 μονάδες, στην Βρετανία ο FTSE 100 κινείται ανοδικά κατά 0,08% στις 9.164,63 μονάδες και στη Γαλλία ο CAC 40 κερδίζει 0,18% στις 7.898,18 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX καταγράφει άνοδο 0,08% στις 15.250,88 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB κινείται υψηλότερα κατά 0,37% στις 42.800 μονάδες.
Από την άλλη πλευρά, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν κοντά στο -1% διότι η εκεχειρία θα μπορούσε να επιτρέψει περισσότερη προσφορά από τη Ρωσία. Στην Ασία, οι μετοχές παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα οι δείκτες κινήθηκαν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 10ετίας. Στην Ιαπωνία, τα futures κρατικών ομολόγων επέκτειναν τις απώλειες, καθώς η δημοπρασία 20ετούς χρέους δεν προσέλκυσε ιδιαίτερη ζήτηση.
