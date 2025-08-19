Στάση αναμονής στις ασιατικές αγορές για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τις αποφάσεις της Fed
Οι επενδυτές αξιολογούν τις διεθνείς συνομιλίες ενώ αναμένεται και μια σειρά μάκρο αργότερα μέσα στην εβδομάδα
Μικτά πρόσημα εμφάνισαν την Τρίτη οι ασιατικές αγορές, έπειτα από το «pause» που πάτησε η Wall Street χθες Δευτέρα και καθώς οι επενδυτές αναμένουν την επικείμενη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αργότερα εντός της εβδομάδας και εν μέσω των διεθνών εξελίξεων.
Ειδικότερα, υπό το βλέμμα των επενδυτών παραμένουν οι επαφές μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο, με σκοπό την εξεύρεση λύσης για τον τερματισμό του πολέμου.
Κατά τα λοιπά, αυτή την εβδομάδα το ενδιαφέρον θα στραφεί επίσης στον πληθωρισμό της Ιαπωνίας, που θα δείξει αν η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων, καθώς και στις αποφάσεις της Κίνας για τα επιτόκια δανεισμού.
Στο ταμπλό, ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,12% μέσα σε περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας, μετά το προηγούμενο ιστορικό υψηλό, ενώ ο ευρύτερος Topix παρέμεινε αμετάβλητος. Η μετοχή της SoftBank διέκοψε το εννεαήμερο ανοδικό της σερί, σημειώνοντας πτώση έως και 5,69%, μετά την ανακοίνωση επένδυσης 2 δισ. δολαρίων στην Intel. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η SoftBank θα καταβάλει 23 δολάρια ανά μετοχή για τις κοινές μετοχές της Intel, οι οποίες τη Δευτέρα έκλεισαν στα 23,66 δολάρια.
Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi διολίσθησε κατά 0,31%, ενώ ο δείκτης Kosdaq σημείωσε πτώση 0,71%. Στην Κίνα, ο δείκτης CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,13%, ακολουθώντας το προηγούμενο κλείσιμο στο υψηλότερο σημείο από τον Οκτώβριο του 2024. Αντίστοιχα, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψε άνοδο 0,19%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,74%.
