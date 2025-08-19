Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι επενδυτές μετά τις συνομιλίες Τραμπ για Ουκρανία – Πώς αντιδρούν οι αγορές
Ανοδικά τα ευρωπαϊκά futures, υποχωρεί το πετρέλαιο, αδύναμη ζήτηση σε ιαπωνικά ομόλογα
Οι αγορές παρέμειναν σε στενό εύρος διακύμανσης, με τις μετοχές να διατηρούνται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, έπειτα από τη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, η οποία κατέληξε σε κάλεσμα για σύνοδο με τη Ρωσία.
Τα ευρωπαϊκά futures σημείωσαν άνοδο 0,2%, καθώς ΗΠΑ, Ουκρανία, Ευρώπη και ΝΑΤΟ έκαναν λόγο για πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Το πετρέλαιο υποχώρησε κατά 0,4%, ενώ οι ασιατικές μετοχές κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα κατά 0,1%. Στην Κίνα, οι μετοχές παρέμειναν κοντά στο υψηλότερο επίπεδο δεκαετίας.
Στις ΗΠΑ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχώρησαν 0,1% και τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα παρέμειναν σταθερά, μετά την επιβεβαίωση από την S&P της αξιολόγησης AA+ για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ιαπωνία, η δημοπρασία 20ετούς κρατικού ομολόγου παρουσίασε χαμηλότερη ζήτηση από τον μέσο όρο του τελευταίου έτους.
