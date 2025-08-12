ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η ελληνική ακτοπλοΐα μπροστά σε ιστορική πρόκληση – Το μεγάλο στοίχημα για την ανανέωση του στόλου

Δύο δεκαετίες χωρίς ουσιαστικό νέο κύκλο ναυπηγήσεων, γηρασμένα πλοία και περιβαλλοντικές απαιτήσεις φέρνουν τον κλάδο σε καμπή – οι μεγάλοι παίκτες προχωρούν, οι μικροί μένουν εκτός χρηματοδότησης

Ο τελευταίος μεγάλος κύκλος ανανέωσης του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου ολοκληρώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Έκτοτε, η έλευση της οικονομικής κρίσης, η έλλειψη χρηματοδότησης και η διστακτικότητα των τραπεζών απέναντι στις ναυτιλιακές εταιρείες πάγωσαν κάθε σχέδιο για νέες ναυπηγήσεις. Η ανανέωση των γραμμών έγινε σχεδόν αποκλειστικά μέσω αγοράς μεταχειρισμένων πλοίων, συχνά μεγάλης ηλικίας, που κάλυπταν απλώς τις άμεσες ανάγκες δρομολόγησης. Εξαίρεση τα τρία νεότευκτα AERO του Attica Group.

