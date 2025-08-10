Έκρηξη στις δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων - Αγοραπωλησίες 12 δισ. ευρώ μέσα σε μόλις έξι μήνες

Πάνω από 12 δισ. σε συμβόλαια το εξάμηνο – μόνο 700 εκατ. από δάνεια, τα υπόλοιπα από ίδια κεφάλαια, γονικές και δωρεές. Οι ξένοι αποσύρονται, η εφορία μπαίνει στο παιχνίδι