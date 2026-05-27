Ρατσιστική επίθεση σε βάρος 12χρονου Ινδού στην Πάτρα, τον έβαλαν σε αυτοκίνητο, τον ξυλοκόπησαν και τον έκαψαν με τσιγάρο
Σύμφωνα με το tempo24.news, έχει ταυτοποιηθεί ένας 19χρονος Έλληνας, ενώ στον 12χρονο φέρεται να του έσβησαν και τσιγάρο επάνω του προκαλώντας του έγκαυμα
Σοβαρή υπόθεση αρπαγής και ξυλοδαρμού ανηλίκου διερευνάται στην Πάτρα, με τις Αρχές να έχουν ήδη ταυτοποιήσει έναν 19χρονο Έλληνα, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε μαζί με ακόμη τρεις άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς του σε βίαιη επίθεση σε βάρος 12χρονου αλλοδαπού, ινδικής εθνικότητας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, όταν οι δράστες φέρονται να εξανάγκασαν δια της βίας τον ανήλικο να επιβιβαστεί στο όχημά τους. Στη συνέχεια τον μετέφεραν σε περιοχή των Μποζαϊτίκων, όπου τον χτύπησαν, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες έσβησαν τσιγάρο στο χέρι του 12χρονου, προκαλώντας του έγκαυμα.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επίθεσης φέρεται να εκστόμιζαν υποτιμητικά σχόλια σε βάρος της εθνικότητας του ανήλικου παθόντα, στοιχείο που εξετάζεται από τις διωκτικές Αρχές ως πιθανό ρατσιστικό κίνητρο πίσω από την επίθεση.
Η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στην ταυτοποίηση των στοιχείων του 19χρονου, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί σχετική δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πάτρας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.
