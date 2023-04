Οι τριγμοί της First Republic «γκρέμισαν» τη Wall Street - Ανησυχία για τον τραπεζικό κλάδο

Κλείσιμο

Οι πτωτικές τάσεις στηξεκίνησαν από νωρίς, όμως κλιμακώθηκαν με επίκεντρο την μετοχή της First Republic Bank, η αστάθεια της οποίας επανέφερε τους φόβους για την υγεία και σταθερότητα του ευρύτερου τραπεζικού κλάδου.Ο βιομηχανικόςβρέθηκε να χάνει πάνω από 30ο μονάδες και τελικά έκλεισε στις 33.531,72 μονάδες με πτώση 1,01% ή -343 μονάδες. Σημαντικές πιέσεις δέχτηκαν και οι υπόλοιποι δείκτες με τοννα υποχωρεί κατά 1,58% στις 4.071,71 μονάδες και τον τεχνολογικόνα διαμορφώνεται στις 11.799,16 μονάδες μειωμένος κατά 1,98%.Η μετοχή της περιφερειακής τράπεζας First Republic βρέθηκε να χάνει πάνω από 40% της αξίας της, υποχωρώντας σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και με τις συνολικές απώλειες της για τη χρονιά να ξεπερνούν πλέον το 90%.Η ανησυχία για την τύχη της μικρής τράπεζας που είχε ήδη στοχοποιηθεί ως το πιθανό επόμενο θύμα της τραπεζικής κρίσης που πυροδότησε η κατάρρευση της SVB φούντωσε και πάλι μετά τα δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε με κορυφαίο στοιχείο τη δραστική μείωση των καταθέσεων της κατά 40% ή 104,5 δισ. δολάρια, καθώς οι πελάτες την εγκατέλειψαν φοβούμενοι για τη βιωσιμότητα της. Μάλιστα, το δίκτυο Bloomberg υποστήριξε σε σημερινό δημοσίευμα του πως προσπαθεί να πουλήσει assets αξίας άνω των 100 δισ. δολαρίων για να στηρίξει τα οικονομικά της.Παρά τις συνεχείς παύσεις στη διαπραγμάτευση της μετοχής της First Republic, υπολογίζεται ότι πάνω από 140 εκατ. μετοχές άλλαξαν χέρια, σηματοδοτώντας το πέμπτο μεγαλύτερο ημερήσιο τζίρο που έχει καταγραφεί.Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης τα απογοητευτικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η UBS, ενώ αντιθέτως θετικές εντυπώσεις άφησαν τα καλύτερα από τα αναμενόμενα στοιχεία που ανακοίνωσε η PepsiCo.Στον τεχνολογικό κλάδο επικρατούσε από νωρίς νευρικότητα, καθώς μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίασης και μέσα στις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει ένα μπαράζ ανακοινώσεων αποτελεσμάτων από μερικά από τα κορυφαία ονόματα του κλάδου. Πρώτες στη σειρά η Microsoft και η Alphabet, ενώ θα ακολουθήσουν η Meta την Τετάρτη και η Amazon την Πέμπτη.Προβληματισμός επικρατεί και για την πορεία των μακροοικονομικών στοιχείων λιγότερο από μία εβδομάδα πριν το επόμενο κρίσιμο ραντεβού της Federal Reserve.Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης σημείωσε «βουτιά» στα χαμηλότερα επίπεδα εδώ και εννέα μήνες, από τις 104 μονάδες στις 101,3 μονάδες τον Απρίλιο, κόντρα στις καλύτερες προβλέψεις των αναλυτών αντανακλώντας τη διογκούμενη ανησυχία για την πορεία της οικονομίας, αλλά και της αγοράς εργασίας, καθώς το κύμα των απολύσεων από τις αμερικανικές επιχειρήσεις συνεχώς διογκώνεται.Αν και τα επικείμενα στοιχεία που θα δημοσιευτούν για τους ρυθμούς ανάπτυξης του πρώτου τρίμηνου κινηθούν σε χαμηλά ή και μετριοπαθή επίπεδα, η ανησυχία για τις προοπτικές της χρονιάς θα φουντώσει. Αν και αυτό θα διευκολύνει τα περιστέρια στους κόλπους του συμβουλίου της Fed, ώστε να πιέσουν για την υιοθέτηση πιο μετριοπαθούς γραμμής στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής.Οι traders εξακολουθούν να ποντάρουν σε μια μετριοπαθή, πιθανότατα τελευταία, αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Αν και μεγάλο ερώτημα αποτελεί το πόσο διάστημα θα θελήσει η Fed να κρατήσει τα επιτόκια σε πολύ υψηλά επίπεδα προκειμένου να βεβαιωθεί για τη μείωση του πληθωρισμού, αλλά ρισκάροντας περαιτέρω αποδυνάμωση της οικονομίας.