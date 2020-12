Με το «click in shop» το πρώτο βήμα για την επαναλειτουργία της αγοράς

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η αγορά μπορεί να συνεχίσει να υπολειτουργεί για ένα αρκετό χρονικο διάστημα ακόμα, ωστόσο στο υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχουν ξεκινήσει ήδη το σχεδιασμό για τοΣτο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του, οι επιτελείς του υπουργείου έχουν ήδη συγκροτήσει σχέδιο με την ονομασία «». Τι είναι αυτό; Ουσιαστικά να επιτραπεί στα καταστήματα να υποδέχονται έναν ιδιαίτερο μικρό αριθμό καταναλωτών στο εσωτερικό τους, ο οποίος και πάλι θα εξαρτάται απ’ τα τετραγωνικά μέτρα του καταστήματος. Για να διασφαλιστεί μάλιστα ότι ο αριθμός των επισκεπτών θα είναι μικρός θα χρησιμοποιηθεί η εμπειρία του «click away». Εν ολίγοις ο καταναλωτής είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά θα κλείνει ραντεβού με το κατάστημα σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα. Ραντεβού το οποίο θα πιστοποιείται και πάλι με sms.θεωρείται από τα στελέχη του υπ. Ανάπτυξης ότι θα μπορούσε να βοηθήσει εκείνο το τμήμα της αγοράς, όπως π.χ. τα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης που έχουν μειονέκτημα με τη διαδικασία του «» αφού ο καταναλωτής χρειάζεται να δοκιμάσει για να αγοράσει.Μάλιστα η σκέψη είναι «click away» και «click in shop» να λειτουργήσουν παράλληλα ώστε να μπορεί κάποιο κατάστημα να είναι σε θέση να εξυπηρετεί περισσότερους καταναλωτές. Εφόσον κάποιος καταναλωτής ξέρει τι θέλει να αγοράσει και το παραγγείλει ή το προπληρώσει ηλεκτρονικά θα μπορεί να παραλαμβάνει έξω απ’ το κατάστημα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σε κάποιον άλλο αναποφάσιστο καταναλωτή να είναι εντός του καταστήματος.Σε κάθε περίπτωση η έναρξη ισχύος του «click in shop» φαίνεται πως αργεί ακόμα, και όπως έλεγε το πρωί ο υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.όλα θα κριθούν απ’ την εξέλιξη της πανδημίας. Η πρόταση προς την Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων αναμένεται να κατατεθεί στις αρχές του επόμενου μήνα, όταν θα επιχειρηθεί μία επαναξιολόγηση της κατάστασης.Προς το παρόν το click away ήρθε για να μείνει, όπως έλεγε και ο ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή κ.το πρωί στο. Αναφερόμενος στην προοπτική ανοίγματος της αγοράς ο ίδιος εστίασε στην κρισιμότητα των επόμενων δέκα ημερών όπου θα φανούν τα απόνερα των εορτών.