Asterismyth: Μουσική για Αστερισμούς και Μύθους

Μετά την μαγευτική τους συναυλία στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το μουσικό σχήμαανεβαίνει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει το σύνολο του άλμπουμ Asterismyth – Music about the Constellations and Mythical Figures, καθώς και νέο ανέκδοτο υλικό.Το project του συνθέτη και πιανίστα Στέφανου Κοζάνη είναι εμπνευσμένο από την ελληνική μυθολογία και τους αστερισμούς, δημιουργώντας ένα ηχητικό σύμπαν όπου η jazz, η κλασική μουσική και η ελληνική παράδοση συναντούν την αφήγηση, την ποίηση και το τραγούδι.Κάθε σύνθεση αφηγείται την ιστορία ενός αστερισμού και του μυθικού προσώπου που τον συνοδεύει — από τον Περσέα, την Ανδρομέδα και την Κασσιόπη έως άλλες φαντασμαγορικές μορφές του ουρανού, ενώ ο ήχος προτρέπει το κοινό να ταξιδέψει στο απέραντο σύμπαν που πάντα γοητεύει τους ανθρώπους. Οι συνθέσεις, με έμπνευση την τεράστια κληρονομιά χιλιάδων ετών, αποτελούν μια έκπληξη και μια διαφορετική προσέγγιση της live διαδικασίας που συμβαίνει στη σκηνή.Ο Στέφανος Κοζάνης, ιδιαίτερα ενεργός στη jazz σκηνή της χώρας, με εξαιρετικούς μουσικούς δίπλα του, δίνει σύγχρονες διαστάσεις σε παγκόσμια γνωστούς μύθους και συμβολισμούς.Το άλμπουμ έχει ήδη λάβει ιδιαίτερα θετικές κριτικές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό:“There are no real flaws within this album, as each song takes you on a wonderful journey that will keep you enthralled and excited to travel through the cosmos.”Grace Bradford, Music Review World“This is a unique and intriguing set that might not fit well inside a box, but manages to create magic outside of that box."…