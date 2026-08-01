Βίντεο: Οι παίκτες της Ένεργκι Κότμπους ντύθηκαν spiderman και πήγαν σινεμά, δείτε βίντεο
SPORTS
Κότμπους Marvel Spiderman Κινηματογράφος

Βίντεο: Οι παίκτες της Ένεργκι Κότμπους ντύθηκαν spiderman και πήγαν σινεμά, δείτε βίντεο

Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας που αγωνίζονται στη Β' κατηγορία της Γερμανίας άφησαν στην άκρη τις ποδοσφαιρικές στολές και πέρασαν μια τρελή βραδιά

Βίντεο: Οι παίκτες της Ένεργκι Κότμπους ντύθηκαν spiderman και πήγαν σινεμά, δείτε βίντεο
Στην Ελλάδα γίνεται ο κακός χαμός με την Οδύσσεια που έχει ξεπεράσει τις 400.000 εισιτήρια, αλλά τώρα η σκυτάλη περνά στην... επιστροφή του Spiderman και την  «Brand New Day».

Ο ήρωας της Marvel επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από μια πενταετία και στην πρεμιέρα της Χολιγουντιανής παραγωγής από τις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν και αυτή της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομάδας Ένεργκι Κότμπους!

Ο σύλλογος που κάποτε έπαιζε στη Bundesliga, αλλά βρέθηκε στις ερασιτεχνικές κατηγορίες και το καλοκαίρι πανηγύρισε την άνοδο του στη Β' Εθνική, έκλεψε την παράσταση λόγω των ποδοσφαιριστών του που έχουν δημιουργήσει ένα τρομερό σύνολο και το αποδεικνύουν εντός και εκτός γηπέδων.

Με το τέλος της προπόνησης ο Αγκολέζος μπακ Άντερσον Λουκόκι έριξε την ιδέα για να πάει όλη η ομάδα σινεμά με τους συμπαίκτες του όχι απλά να συμφωνούν, αλλά να το... τερματίζουν καθώς εμαφανίστηκαν στον κινηματογράφο ντυμένοι με κοστούμια Spideman!




«Δεν είμαι λάτρης των ταινιών, ούτε θα πιέζα τον εαυτό μου να μπει σε μια στολή. Αλλά για αυτή την ομάδα το έκανα. Η ιδέα γεννήθηκε στο προπονητικό στάδιο, γι' αυτό και πήγαμε μαζί στο σινεμά. Είχα πάντα καλές ομάδες στην καριέρα μου, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχω ξαναζήσει. Αυτή η ενέργεια δείχνει τι έχουν χτίσει τα παιδιά τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό είναι εύκολο για έναν νέο παίκτη σαν εμένα να ενταχθεί σε μια ομάδα που λειτουργεί τόσο καλά, σε σύγκριση με μια ομάδα που δεν έχει τις ίδιες βάσεις», δήλωσε ο Λεονάρντο Μπιτενκούρ, η μεγάλη μεταγραφή της Κότμπους που ήρθε φέτος από τη Βέρντερ.

Βίντεο: Οι παίκτες της Ένεργκι Κότμπους ντύθηκαν spiderman και πήγαν σινεμά, δείτε βίντεο
Βίντεο: Οι παίκτες της Ένεργκι Κότμπους ντύθηκαν spiderman και πήγαν σινεμά, δείτε βίντεο
Βίντεο: Οι παίκτες της Ένεργκι Κότμπους ντύθηκαν spiderman και πήγαν σινεμά, δείτε βίντεο
Βίντεο: Οι παίκτες της Ένεργκι Κότμπους ντύθηκαν spiderman και πήγαν σινεμά, δείτε βίντεο

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