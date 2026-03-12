Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδος. Τρεις επιλογές. Με το χέρι στην καρδιά. Πρώτη και ανώτερη η «οδός Μάλαγα». Απίστευτη η 80χρονη Κάρμεν Μάουρα. Η χαρά και ο έρωτας χρόνια δεν κοιτούν. Από κοντά το Animation «η μικρή Αμελί». Διαμαντάκι. Τι σκίτσα είναι αυτά! Και τρίτη επιλογή από Κύπρο με το όνομα «Σμαράγδα». Η Νιόβη Χαραλάμπους σε ρεσιτάλ ερμηνείας. Δεν το περίμενα.. Για την περίπτωση του «μάγου του Κρεμλίνου» στη θέση θα το ξανασκεφτόμουνα Ασε που ο σημερινός Τσάρος υπήρξε στο παρελθόν ως μικρομεσαίο στέλεχος της KGB. Και όχι αρχηγός της. Όμως ο Τζουντ Λο φτυστός ο Πούτιν. Οσο για τη «διαθήκη της Αν Λι» τι να σας πω; Αν το προσπεράσεις τίποτα δεν χάνεις!Αρνούμενη να ξεριζωθεί από τον τόπο της, η Ισπανίδα Μαρία Άνχελες ξεκινά αγώνα να ζήσει τη ζωή της όπως εκείνη επιθυμεί. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ανακαλύπτει απροσδόκητα ξανά τον έρωτα. Η Μαρία με φυσικότητα και τρυφερότητα απέναντι ένα από τα μεγάλα κοινωνικά ταμπού: του ρατσισμού στην ηλικία. Η χαρά και ο έρωτας χρόνια δεν κοιτούν. Τι εξήντα, τι εβδομήντα, τι ογδόντα! Αν μου έλεγαν ποια κινηματογραφική ιστορία εκπέμπει τόση ελπίδα και αισιοδοξία, θα έλεγα «οδός Μάλαγα»--Αγαπημένες , όλων των ηλικιών, μη το χάσετε. Θα σας φτιάξει την ημέρα!Υπήρξε ο «μάγος» της επικοινωνίας Βαντίμ Μπαρανόφ; Τον μάθαμε από το ομότιτλο μυθιστόρημα του Τζουλιάνο Ντα Εμπολι. Υποτίθεται ότι αυτός έσπρωξε τον καταρρέοντα και μέθυσο Γιέλτσιν να παραχωρήσει την εξουσία στον αρχηγό της KGB Βλαντιμίρ Πούτιν. Ανιστόρητα όλα αυτά. Ο Γιέλτιν επέλεξε τον Πούτιν. Και ο Πούτιν ήταν μικρομεσαίο στέλεχος της KGB. Το μόνο πράγμα που αξίζει σ αυτόν τον απρόσωπο χείμαρρο είναι ο Τζουντ Λο, φτυστός ο Τσάρος--Αντε γειαΧάος και μούρλια. Ενίοτε σκας και ένα χαμόγελο. Ένας «Άνθρωπος από το Μέλλον» καταφθάνει σε ένα dinner στο Λος Άντζελες. Εκεί, πρέπει να στρατολογήσει τον απόλυτα σωστό συνδυασμό δυσαρεστημένων θαμώνων σε μια ύστατη προσπάθεια να σωθεί ο κόσμος από τη θανάσιμη απειλή της ανεξέλεγκτης τεχνητής νοημοσύνης. Δεν καταλαβαίνεις γρι. Πειράζει; Εμένα όχι. Διασκέδασα. Όμως το κοινό θα την προσπεράσει--Για να δούμε

Δεκαετία του 1990. Κάτω από την δικτατορία του Σαντάμ Χουσεΐν και τα βαθιά οικονομικά πλήγματα από τις διεθνείς κυρώσεις, ένα εννιάχρονο κορίτσι επιλέγεται από το σχολείο της για να φτιάξει την γενέθλια τούρτα για τον Πρόεδρο. Μια επικίνδυνη αποστολή που συνεπάγεται φυλάκιση και σωματική τιμωρία σε περίπτωση αποτυχίας. Θα τα καταφέρει όμως, όταν δεν έχει ούτε τα βασικά για να ζήσει; Αν ζούσε ο Κάρολος Ντίκενς θα ζήλευε την προσωπική περίπτωση της Λάμια (αυτό το όνομά της). Καταφθάνει, από το χωριό της, με την γιαγιά της. Ένα χαροκαμένο πλάσμα τυλιγμένο στα μαύρα. Το σάβανό της. Κάποια στιγμή η Λάμια χάνεται μέσα στο πλήθος. Ο γιαγιά σε απόγνωση. Χτυπάει τις πόρτες της Αστυνομίας. Εκείνοι την χλευάζουν. Την περιφρονούν. «Φύγε» της λένε. «Εχουμε άλλα σπουδαία πράγματα να κάνουμε»---διαμαντάκι

Η Αϊνάρα, μια 17χρονη πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στις σπουδές της και την μοναστική ζωή. Τουτέστιν κοινωνική κανονικότητα η καλόγρια; Ερωτευμένη με κάποιον νέο της ηλικίας της η κοντά στον Θεό. Η Αϊνάρα νιώθει όλο και πιο διχασμένη μεταξύ των συμβατικών κοινωνικών πλαισίων και ενός εντελώς διαφορετικού δρόμου: της απόλυτης, ψυχής τε και σώματι, αφοσίωσης στον Θεό. Μοναδικό πλάσμα που βρίσκεται απέναντι στις θρησκευτικές επιλογές της είναι η θεία της—η αφήγηση εντελώς αντικειμενική και η σκηνοθεσία εξαιρετική!

Σαρωτικό και ολόφρεσκο. Ετσι ακριβώς. Αφού το σπάνιο υλικό πρώτη φορά στην οθόνη και αφού η τεχνική επεξεργασία είναι τόσο άρτια και τόσο εκτυφλωτική που σε κάνει να πιστεύεις ότι ο βασιλιάς είναι ζωντανός. Σκηνές από διάφορες εμφανίσεις του. Καθώς και στιγμιότυπα από ποικίλες συνεντεύξεις του. Το φαινόμενο «Ελβις Πρέσλει» (και όχι Πρίσλει) σε όλη την κλίμακά του--Από τον ουρανό στη Γη!

Ισως η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Γι αυτό και πάει για Οσκαρ. Το story, εκ πρώτης όψεως πάει κάπως έτσι: Το 1977, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας της Βραζιλίας, ο Μαρσέλο, ένας δάσκαλος, δραπετεύει από ταραχώδες παρελθόν του, και εγκαθίσταται ως φυγάς στην πόλη Ρεσίφε. Εκεί ελπίζει να χτίσει μια νέα ζωή και να ενωθεί ξανά με τον γιο του. Σύντομα συνειδητοποιεί ότι η πόλη απέχει πολύ από το να γίνει το καταφύγιο που αναζητά. Οι κυβερνητικές δυνάμεις τον κυνηγούν και η ζωή του απειλείται όλο και περισσότερο-πιο Κάφκα από Κάφκα!

Ιδρώνουν οι τοίχοι. Από το θρυλικό μυθιστόρημα της Εμιλι Μπροντέ. Η απαγορευμένη αγάπη Κάθι και Χίθκλιφ μετατρέπεται από ρομαντική σε εθιστική, ενώ εκτυλίσσεται σε μια επική ιστορία λαγνείας και τρέλας. Η Φένελ γεννημένη στην Αθήνα το 1997, είχε σκηνοθετήσει την ταινιάρα «Υποσχόμενη νέα γυναίκα». Λατρεύει τις ακρότητες. Ετσι «γδύνει» το μυθιστόρημα και αποκαλύπτει ένα πάθος που όμοιό του, σπάνια το βλέπεις στο Σινεμά!—η Μαργκό Ρόμπι τα δίνει όλα!

Πρώτη φορά βλέπω ουσία και πεμπτουσία του σεναρίου να είναι αποτυπωμένες και να ερμηνεύονται από την αισθητική. Από τη φόρμα. Ο φορμαλισμός ως περιεχόμενο και όχι ως «περιτύλιγμα». Αν μαζί με την «λευκή κορδέλα» του Χάνεκε υπάρχει άλλη μία που με την αισθητική εξηγεί και «ξεχερσώνει» την γερμανική νοσηρότητα η οποία πορεύεται με την πειθαρχία και την ηδονή για το μαρτύριο, όλα αυτά που «έφεραν» τον Ναζισμό, αυτή είναι ο «ήχος της πτώσης»--όπωσδήποτε

Ο μεγάλος, ατελείωτος, εφιάλτης. Από αληθινό περιστατικό. Στην κορύφωση του σταλινικού τρόμου, κάπου το 1937. Οπου νεαρός εισαγγελέας επισκέπτεται στις φυλακές κάποιον πρώην εισαγγελέα, εγκλωβισμένο επειδή είχε αρνηθεί να υπογράψει θανατική καταδίκη αθώων. Αμφότεροι με την ψευδαίσθηση ότι ο Στάλιν αθώος και ότι όλα διαπράττονται από την πρώην KGB. Και ο νεαρός χτυπάει την πόρτα του γενικού εισαγγελέα Βισίνσκι!--Κάφκα

Ένας πατέρας φτάνει με τον γιο του σε rave πάρτι βαθιά στα βουνά και την έρημο του νότιου Μαρόκου. Αναζητούν τη Μαρ, κόρη και αδελφή, που εξαφανίστηκε πριν από μήνες. Περιτριγυρισμένοι από ηλεκτρονική, χορευτική, μονότονη μουσική μοιράζουν από χέρι σε χέρι ξανά και ξανά τη φωτογραφία της. Η ελπίδα σβήνει, όμως εκείνοι συνεχίζουν και ακολουθούν μια ομάδα ravers που κατευθύνεται σε ένα τελευταία πάρτι στην έρημο. Και προχωρούν. Και παρασύρονται. Και βυθίζονται στην καυτή, αφιλόξενη ερημιά—απλώς αριστούργημα

Πάει για πολλά Οσκαρ. Αγγλία, 1580. Ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ και η ανοιχτόμυαλη Άνιες βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ—οπωσδήποτε!

Πάει για πολλά Οσκαρ. Σαρωτική και καθηλωτική. Στη Νέα Υόρκη του 1952, ένας 23χρονος πωλητής παπουτσιών, εβραικής καταγωγής με το όνομα Μάρτι Μάουζερ έχει μια φιλοδοξία που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά: να γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης πινγκ-πονγκ στον κόσμο Σε μια μεταπολεμική Αμερική, ο Μάρτι μετατρέπει το παιχνίδι σε σωσίβιο διαφυγής. Από τη φτώχεια, την οικογενειακή ασφυξία και τους άγραφους κανόνες του ποιος «αξίζει» να ξεχωρίσει. Με αστείρευτη ενέργεια, θράσος και εμμονή, ξεκινά ένα ταξίδι πολύ πέρα από τα όρια που του έχουν τεθεί-ταινιάρα!

Τι συμβαίνει; Ακατάσχετο υβρεολόγιο από ανθρωποειδή που η περίπτωσή τους ταιριάζει με το πορτραίτο του μέσου Ελληνάρα. Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, πνιγμένος από τα χρέη του. Όταν ο τοκογλύφος της περιοχής του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας να αρπάξει το σπίτι του, ο Θωμάς καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. Και τον ζιγκολό γηραιάς, πλούσιας κυρίας, παριστάνει και από τον γιό του ζητάει βοήθεια. Το φινάλε είναι τόσο σοκαριστικό που δικαιώνει όλη η ταινία—κατακλυσμιαίο!

Η Top ιστορία του επταήμερου. Το στόρι με μα φράση: Όταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο. Η εκδίκηση είναι δική μου. Το σενάριο και η σκηνοθεσία από τον εξαιρετικό Πολ Τόμας Αντερσον («Θα χυθεί αίμα») μέσα στους καλύτερους δημιουργούς στις ΗΠΑ. Ο Ντι Κάπριο κομμένος και ραμμένος για τον ρόλο του. Την παράσταση κλέβει ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο. Θα σαρώσει στα ταμεία των πολυκινηματογράφων!—θα σκίσει

Θρυλική περίπτωση. Του 1997. Πρόκειται για επετειακή επανέκδοση. Αντίστοιχο επίπεδο με το «No budget story», ο Χαραλαμπίδης δεν έπιασε ποτέ στην σκηνοθετική, ανήσυχη, διαδρομή του. Εδώ λοιπόν, επηρεασμένος από Τζιμ Τζάρμους, σε ασπρόμαυρο φόντο. Ο Ειρηναίος, δηλαδή ο Χαραλαμπίδης, ονειρεύεται να γυρίσει μια «ποιητική ταινία αλλά γύρω του όλα μοιάζουν να συνωμοτούν εναντίον του--Ρομαντικό και αυτοσαρκαστικό!

Οι σκηνές ακραίες. Σχεδόν απωθητικές. Ο Ρέι πέφτει πάνω στον Κόλιν. Ο Ρέι μικρόσωμος, αγύμναστος, ολίγον φοβισμένος και θηλυπρεπής. Ο Κόλιν το αντίθετο. Εξωτερικά ο ζωντανός ορισμός του «παιδαρά». Ευθυτενής και αλαζόνας. Επιβάλλεται με τη φυσική του παρουσία. Ο Ρέι σκλάβος. Και του αρέσει. Μια ζωή να υπηρετεί αφεντικά. Από κοντά και η οικογένειά του. Ο πατέρας γνωρίζει τις σεξουαλικές προτιμήσεις του γιού του. No Problem. Μόνο η μελλοθάνατη, λόγω καρκίνου, μητέρα του, διαφωνεί. Όχι με τις σεξουαλικές προτιμήσεις του γιού του, αλλά με την ταυτότητα του Κόλιν. Ποιος είσαι; Ποια η δουλειά σου;--απωθητικό, αλληγορικό

Σαν παλιό, καλό κρασί. Ο Χέισγουορθ σχεδιάζει την τελευταία ληστεία στην πολύχρονη καριέρα του. Μαζί του συνεργάζεται μια ασφαλίστρια καθώς και κάποιο άλλο κλεφτρόνι του ιδίου «σπορ». Απέναντί τους ο Μαρκ Ράφαλο. Ο ντετέκτιβ και αμείλικτος κυνηγός παρανόμων. Η γραμμή που χωρίζει τους αντιπάλους, εύθραυστη και λεπτή. Το σενάριο επηρεασμένο από το «Heat» (Ενταση) του Μαικλ Μαν με Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Αλ Πατσίνο--αξίζει

Η φωτογραφία και η ηχοληψία αιχμαλωτίζουν τις αισθήσεις του θεατή. Βαθιά μέσα στα Βόσγια Όρη της Γαλλίας, ο Μινιέ (ο σκηνοθέτης) και ο δωδεκάχρονος γιος του, συναντούν τον πατέρα του πρώτου, για να παρατηρήσουν τον λύγκα, τα ελάφια, τις κουκουβάγιες και ίσως τον σπάνιο αγριόκουρκο, στο φυσικό τους περιβάλλον. Αποτυπώνοντας το θαύμα και τον μαγευτικό ρυθμό αυτού του περιβάλλοντος, μαζί με τους ήχους και τις ιστορίες του που λέγονται στο φως των κεριών, ο Μινιέ παρουσιάζει μια λαμπρή, ραψωδική υπενθύμιση του εκπληκτικού κόσμου στον οποίο ζούμε!—χάρμα φωτογραφίας

Εκ πρώτη όψεως, ο Τζάρμους αφηγείται τρεις αυτοτελείς ιστορίες για τη σχέση γονιών και παιδιών. Παρεμπιπτόντως η παραγωγή είναι του Saint Laurent. Χωρίς να κρίνει, παράγει ένα έργο ωριμότητας και σπάνιας ισορροπίας, γύρω από τις σχέσεις ενηλίκων παιδιών με τους - κάπως απόμακρους - γονείς τους, αλλά και μεταξύ τους. Κάθε κεφάλαιο εκτυλίσσεται στο παρόν και σε διαφορετική περιοχή: Νιου Τζέρσεϊ, Δουβλίνο και Παρίσι. Αποτέλεσμα; Πλήρης αποξένωση!—οι σιωπές τα λένε όλα!

Τρία τα πλεονεκτήματα, οι αρετές της τελευταίας βιογραφίας που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Σμαραγδής: η παραγωγή της ταινίας. Το πρώτο. Η ιστορική διαδρομή και περιπέτεια του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας. Το δεύτερο. Και τέλος, το καλύτερο, η απίστευτη ομοιότητα του πρωταγωνιστή Αντώνη Μυριαγκού με τον Καποδίστρια. Τέτοιο πράγμα δεν ξανάγινε—αξίζει παρά τις κάποιες αφέλειες στην εξιστόρηση των γεγονότων

Η φιλόζωη Μέιμπελ χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία που της επιτρέπει να μεταφέρει τη συνείδησή της σε έναν ρομποτικό κάστορα και να επικοινωνεί απευθείας με τα ζώα. Καθώς ανακαλύπτει απίθανα μυστήρια στον κόσμο των ζώων, γίνεται φίλη με τον Βασιλιά Τζορτζ και καλείται να συσπειρώσει ολόκληρο το ζωικό βασίλειο για να αντιμετωπίσει τον γοητευτικό αλλά πανούργο Δήμαρχο Τζέρι--Μεταγλωττισμένο Animation για νήπια

Μείγμα τρόμου, ρομαντισμού και θρίλερ. Ο Φρανκενστάιν στο Σικάγο του 1930 για να ζητήσει από την Δρ. Ευφρόνιους να του δημιουργήσει μια σύντροφο. Οι δύο τους ανασταίνουν μια δολοφονημένη νεαρή γυναίκα και έτσι γεννιέται η Νύφη Τι ακολουθεί; Δολοφονία! Δαιμονισμός!—με το ζόρι!

Υμνος στην ακεραιότητα ενός (υποθετικού) Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ο ίδιος από τους καλύτερους, σεβάσμιους «υπηρέτες» της Δικαιοσύνης. Στο πλευρό του, ως βοηθός του, η κόρη του, επίσης Νομικός. Ο Ντε Σάντις (αυτό το όνομά του) μπροστά σε δύο κρίσιμες, τελευταίες αποφάσεις. Η πρώτη να υπογράψει το νόμο περί ευθανασίας. Το δεύτερο να δώσει χάρι σε δύο φυλακισμένους-δολοφόνους--Η σκηνοθεσία κέντημα. Το περιεχόμενο έτσι κι έτσι

Το σενάριο «καλογραμμένο» όμως η σκηνοθεσία και η μουσική επιμέλεια στα όρια της αμυχανίας. Η Δάφνη, αθλήτρια του Τζούντο εγκαταλείπει το νησί της και ακολουθεί τον Γιούρι, έναν αυστηρό και ετοιμοπόλεμο προπονητή του τζούντο. Εκείνος της προσφέρει μικρό διαμέρισμα και τροφή με αντάλλαγμα να είναι πειθαρχημένη σε όλα και να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του. Εκείνη υποκύπτει στον πειρασμό και πέφτει στο κρεβάτι καθιερωμένης πρωταθλήτριας του τζούντο-καλών προθέσεων

Action. Σε ένα απομακρυσμένο, άγριο νησί της Σκωτίας, μοναχικός άντρας προσπαθεί να κρατήσει θαμμένο το παρελθόν του. Όταν, κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής καταιγίδας, σώζει ένα νεαρό κορίτσι από τη θάλασσα, η εύθραυστη ισορροπία της απομόνωσής του καταρρέει καταδιώκουν. Μόνος εναντίον όλων--Ποιος μπορεί να τα βάλει με τον Τζέισον Στέιθαμ;

Ιδιαίτερη περίπτωση. Η Σι-Σινγκ Τσου από Ταιβάν εκτός από σκηνοθεσία είναι και παραγωγός αλλά και ηθοποιός. Το story πάει κάπως έτσι: Όταν μια μητέρα και οι δύο κόρες της μετακομίζουν μαζί στην Ταϊπέι, προσπαθούν να προσαρμοστούν στον νέο τρόπο ζωής της πόλης, ενώ παράλληλα παλεύουν να διατηρήσουν την ενότητά τους ως οικογένεια. Την ίδια στιγμή η μικρή κόρη μαθαίνει ότι το αριστερό της χέρι είναι “διαβολικό”—μόνο για ψαγμένους

Το τηλεοπτικό. Σαν μαύρη κωμωδία. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος. Θυμίζω: Τέσσερις γυναίκες - η Αλέκα, η Πόπη, η Φωτεινή και η Ντοντό - που μοιράζονται ένα τραυματικό παιδικό παρελθόν, ξανασυναντιούνται ύστερα από χρόνια για να κλείσουν έναν κύκλο που έχει μείνει ανοιχτός. Όταν ήταν μικρές, κακοποιήθηκαν από τον Γεράσιμο Μαντά, διευθυντή του ορφανοτροφείου που μεγάλωσαν. Τώρα, ενήλικες πια, αποφασίζουν να τηρήσουν την υπόσχεση που είχαν δώσει: να πάρουν την εκδίκησή τους—έτσι κι έτσι

Μεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά. Οι νεοσύλλεκτοι αστυνομικοί Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μεγάλου μυστηρίου, όταν ο Γκάρι Ντε Φίδης καταφθάνει στη Ζωούπολη και σπέρνει το χάος στη μητρόπολη. Για να λύσουν την υπόθεση πρέπει να λειτουργήσουν ως μυστικοί πράκτορες σε απροσδόκητα, νέα κατατόπια, ενώ η συνεργασία τους δοκιμάζεται όπως ποτέ ξανά. Της Disney-- Χαριτωμένο και ευρηματικό

Το πρώτο επεισόδιο, κάτι λέει. Χαμογελάς και περνάει η ώρα. Το δεύτερο σαν να μην υπάρχει. Ασε εκείνο το τελευταίο. Προφανώς επειδή η φαντασία του σεναριογράφου είχε εξαντληθεί αναγκάστηκε να καταφύγει στο απέραντο κενό. Σα να βλέπεις βιντεοσκοπημένες σκηνές κάθε μικροαστικής γαμήλιας τελετής--Τι να λέμε τώρα. Μακριά και πάντα φίλοι!

Αμαν πια. Οι τύποι έχουν πιάσει στασίδι και με τίποτα δεν εγκαταλείπουν την επανάληψη της ίδιας συνταγής. Το στόρι, πασίγνωστο εδώ και…αιώνες, μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Φανταστείτε ότι το πρώτο γυρίστηκε το 1996 με σκηνοθέτη τον Γουές Κρέιβεν. Και με ελληνικό τίτλο «κραυγή αγωνίας». Εδώ λοιπόν καθώς η Σίντνει Πρέσκοτ απολαμβάνει νέα ζωή, τσουπ να σου ο δολοφόνος με του παρατσούκλι ghostface!—ούτε από μακριά!

Το story σφύζει από…πρωτοτυπία. Μια ομάδα ανυποψίαστων μαθητών λυκείου ανακαλύπτει αρχαίο καταραμένο αζτεκικό αντικείμενο. Τα μαθητούδια συντόμως αντιλαμβάνονται ότι τρέχουν προς το θάνατό τους. Φυσώντας και ακούγοντας τον τρομακτικό ήχο που εκπέμπει το αρχαίο αντικείμενο καλούν κοντά τους, τους μελλοντικούς τους θανάτους! Η περιέργεια σκοτώνει!—ούτε από μακριά!

Στο πρώτο μισό δύο νεαροί συνωμοσιολόγοι ο αντιπαθής και εμμονικός Τέντι και ο ευτραφής και χαζούλης Ντον απάγουν πανίσχυρη CEO μιας μεγάλης εταιρείας. Γιατί; Επειδή και οι δύο είναι πεπεισμένοι πως η Μισέλ (αυτό το όνομά της) είναι εξωγήινη με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη. Ε και; Επί σαράντα λεπτά η Εμμα Στόουν φυλακισμένη, κουρεμένη με την ψιλή να ικετεύει μερικά ψίχουλα αγάπης από τους δύο ανεκδιήγητους δεσμώτες της—τόσοοοο χαμηλά!

Μικρή έκπληξη από Κύπρο. Αλλά και από την πρωταγωνίστρια Νιόβη Χαραλάμπους. Εξαιρετική. Το story πάνω της. Μεγαλοκοπέλα, κοντά στα πενήντα, μόνη ψάχνει. Από αποτυχία σε αποτυχία. Από το ένα επάγγελμα στο άλλο. Και πάντα στεγασμένη στο σπίτι της μακαρίτισσας μητέρας της. Ακόμα και στα social media επιχειρεί για να κερδίσει ακόλουθους. Τζίφος. Όπως και με τους άντρες. Παντού αποτυχία. Παρόλα αυτά στο βάθος του τούνελ φως από μακριά--Αξίζει τα λεφτά της!Το story αληθινό. Αφορά στην περίπτωση της Αν Λι, που έχει ιδρύσει την θρησκευτική αίρεση των Shakers. Στο Αμέρικα πλήθος αιρέσεων. Η Λι λοιπόν διέδιδε την κοινωνική ισότητα όσο και την ισότητα των φύλων. Είχαν προηγηθεί εκατοντάδες πριν απ αυτήν. Τέλος πάντων. Ολο αυτό το σκηνικό επενδυμένο με πολλά παραδοσιακά τραγούδια αλλά και παραδοσιακούς σκοπούς. Η Αμάντα Σέιφριν κάνει ό, τι μπορεί--Το τελικό «δια ταύτα» με την ερώτηση: μα γιατί να δω Shakers;Μπιζού μινιμαλισμού, ευαισθησίας, πρωτοτυπίας. Με πολλά βραβεία. Κινούμενα σχέδια άλλο πράγμα. Υψηλής αισθητικής. Από Βέλγιο αλλά και Ιαπωνία. Κοριτσάκι γεννιέται και μεγαλώνει στην Ιαπωνία. Μέχρι που μια θαυματουργή συνάντηση με μια λευκή σοκολάτα ξυπνά την ακατάβλητη περιέργειά της. Η καθημερινότητα γρήγορα μεταμορφώνεται σε ένα ονειρικό και βαθιά συγκινητικό ταξίδι αυτογνωσίας, όπου το ασήμαντο γίνεται μαγικό και κάθε μικρή στιγμή κρύβει μια αποκάλυψη-μπιζού