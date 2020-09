O oδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ

» (A Bout De Souffle)--Σκ Ζαν Λικ Γκοντάρ, Cast Ζαν Πολ Μπελμοντό, Τζιν Σίμπεργκ—Το θρυλικό εναρκτήριο λάκτισμα της Γαλλικής και επαναστατικής «Nouvelle Vague», παραγωγής 1960 με τον καλύτερο Μπελμοντό Ever!—Αθάνατο!» (The New Mutants)--Σκ Τζος Μπουν, Cast Μέισι Γουίλιαμς, Ανια Τέιλορ-Τζόι, Τσάρλι Χίτον, Αλις Μπράγκα, Μπλου Χαντ--Τέσσερις νεαροί μεταλλαγμένοι ικανοί για το καλύτερο και το χειρότερο—Παραλλαγή X Men» (The King of Staten Island)--Σκ Τζαντ Απατοου, Cast Πιτ Ντέιβιντσον, Μαρίζα Τομέι, Στιβ Μπουσέμι, Λουκ Γουίλσον—Νεαρός που μοιάζει με ιδιοφυή βλάκα, εργατικό τεμπέλη, σκεπτόμενο χαβαλέ, πολυμήχανο μηδενικό και δημιουργικό φρικιό-Ενδιαφέρουσα φλυαρία» (Sabrina)--Σκ Μπίλι Γουάιλντερ, Cast Οντρει Χέπμπορν, Χάμφρι Μπόγκαρτ, Γουίλιαμ Χόλντεν--Από τις θρυλικές κομεντί δεκαετίας πενήντα με δύο ζάπλουτους αδερφούς να διεκδικούν την θυγατέρα του σοφέρ τους—Λάμψεις!» (Si Yo Fuera Rico)--Σκ Αλβαρο Φερνάντζεζ Αρμέρο, Cast Αλεξ Γκαρσία, Αλεξάντρα Χιμένεθ, Αντριάν Λάστρα--Το σύνολο του «πλούσιου» κατώτερο από το «Μόλις χώρισα» με Μακρυπούλια και Τσιμιτσέλη—Ασε!» (To be or not to be)--Σκ Ερνστ Λιούμπιτς,Cast Κάρολ Λόμπαρντ, Τζακ Μπένι, Ρόμπερτ Στακ--Θρυλική κομεντί του 1942 όπου πρωταγωνιστές θεατρικής σκηνής, στην κατεχόμενη Πολωνία, επιδίδονται σε αντιναζιστική κατασκοπία-Κλασική Ταινιοθήκη!» (High Noon)--Σκ Φρεντ Τσίνεμαν, Cast: Γκάρι Κούπερ, Γκρέις Κέλι, Ιαν ΜακΝτόναλντ, Λόιντ Μπρίτζες, Λι Βαν Κλιφ-- Οι μικροαστοί φοβισμένοι και αμπαρωμένοι αλλά εκείνος, ο Γουίλ Κέιν, τα παίζει όλα για όλα. Του 1952 και μέσα στα top Western όλων των εποχών!--Must» (Lavender Hill Mob)--Σκ Τσαρλς Κράιτον, Cast Αλεκ Μακ Γκίνες, Στάνλει Χάλαγουει, Οντρει Χέπμπορν--Του 1951 από Αγγλία kai εξωφρενική ιδέα: να ληστέψουν και να λιώσουν τις ράβδους χρυσού στο χυτήριο μετατρέποντάς τες σε ομοιώματα Πύργου του Άιφελ— Καλό!» (The Night of the Hunter )--Σκ Τσαρλς Λότον, Cast Ρόμπερτ Μίτσαμ, Σέλει Ουίντερς, Λίλιαν Γκις-- Ασπρόμαυρο του 1955 όπου ραδιούργος, νοσηρός και δολοφόνος κατά συρροή, παριστάνοντας τον ιεροκήρυκα παγιδεύει χήρες, ξαφρίζει τα πορτοφόλια τους και στη συνέχεια τις απαλλάσσει από τα βάσανα αυτής της ζωής—All Time Classic»--Σκ Ρόμαν Πολάνσι, Cast Τζακ Νίκολσον, Φέι Ντάναγουει, Τζον Χιούστον--Το καλύτερο φιλμ νουάρ όλων των εποχών, γυρισμένο το 1974 αλλά πάντα χωρίς μισή ρυτίδα—Οπωσδήποτε» (The Apartment)--Σκ Μπίλι Ουάιλντερ, Cast Σέρλει ΜακΛέιν, Τζακ Λέμον, Φρεντ ΜακΜάρει—Του 1960 και μέσα στις top 10 κωμωδίες όλων των εποχών. Η σκηνοθεσία αστράφτει, το σενάριο αστράφτει, οι ερμηνείες αστράφτουν!» (Les Vieux Fouerneaux)--Σκ Κριστόφ Ντιτιρόν, Cast Πιέρ Ρισάρ, Εντί Μιτσέλ, Ρολάν Ζιρό—Συμπαθέστατη κομεντί με πρώην αριστερό αρχισυνδικαλιστή εναντίον ιδιοκτήτη εργοστασίου επειδή πριν από εξήντα χρόνια τόλμησε να «κοιμηθεί» με την γυναίκα του--Καλούτσικο» (La Haine)--Σκ Ματιέ Κασοβίτς,Cast Βενσάν Κασέλ, Ιμπέρ Κουντέ, Σαίντ Ταγκμαάνι--Του 1995, των πολλών διακρίσεων και της μεγάλης έκπληξης και προάγγελος του «Joker»--Ωρολογιακή βόμβα» (Metri Shesh Va Nim)--Σκ Σαίντ Ρουστάι, Cast Πείμαν Μααντί, Ναβίντ Μοχαμαντζαντέχ—Ομάδα αστυνομικών του Ιράν με συνοπτικές διαδικασίες και αυταρχικές μεθόδους μπαγλαρώνει και εκτελεί βαποράκια και εμπόρους ναρκωτικών--Εξαιρετικό» (Deux)--Σκ Φίλιππο Μενεγκέτι, Cast Μαρτίν Σεβαλιέ, Μπάρμπαρα Σούκοβα, Μυριέλ Μπενεζερόφ—Αγάπη δύο ηλικιωμένων γυναικών, μέχρι θανάτου—Σχεδόν αριστούργημα!» (La Odisea De Los Giles)--Σκ Σεμπάστιαν Μπορενστάιν,Cast Ρικάρντο Νταρίν, Λούις Μπραντόνι, Τσίνο Νταρίν, Βερόνικα Λίνας-Από τις καλές της Αργεντινής με υπότιτλο «η εκδίκηση της γυφτιάς»--Καλό!» (El Robo Del Siglo)--Σκ Αριελ Γουινογκράδο, Cast Γκιγιέρμο Φρανσέγια, Ντιέγκο Περέτι, Χουάν Αλάρι- Καλοφτιαγμένη και καλοκουρδισμένη ληστείας Τραπέζης στην Αργεντινή του 2005--Καλό»--Σκ Αγγελος Φραντζής, Cast Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Κάτια Γκουλιώνη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης—Καλοφτιαγμένο πορτραίτο της μοναδικής Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, «άγνωστης» στιχουργού αριστουργημάτων όπως «δυο πόρτες έχει η ζωή»--Θεά η Καραμπέτη!» (Don t Look Now)--Σκ Νίκολας Ρεγκ, Cast: Ντόναλντ Σάδερλαντ, Τζούλι Κρίστι-- Παραγωγής 1973. Μυστηριώδες και μεταφυσικό, με φόντο Βενετία. Το ένα περιστατικό διαδέχεται το άλλο και το φινάλε απρόβλεπτο—Μόνο για συλλέκτες!» (Guest of Honour)--Σκ Ατόμ Εγκογιάν, Cast Ντέιβιντ Θιούλις, Λαίσλα Ντε Ολιβέιρα, Λιούκ Ουίλσον—Οικογενειακό δράμα όπου η μοναχοκόρη επόπτη υγιεινής εστιατορίων, η μοναχοκόρη του επιστρέφει στο παρελθόν και ξεκλειδώνει μυστικά και ψέματα!--Ενδιαφέρον» (Bashtata)--Σκ Κριστίνα Γκρόζεβα, Πέταρ Βαλχάνοφ, Cast Ιβάν Σάβοφ, Ιβάν Μπάρνεφ--Από Βουλγαρία παρακαλώ. Και δεν είναι για πέταμα. Ο Ιβάν Σάβοφ σε ρεσιτάλ ερμηνείας και το στόρι με δάνεια από το Γερμανικό «Τόνι Ερντμαν»--Αν ήταν ελληνικό θα μιλάγαμε για ταινιάρα!» (Radioactive)--Σκ Μαριάν Σατραπί, Cast Ρόζαμουντ Πάικ, Σαμ Ράιλι—Βιογραφικές στιγμές από την ταραγμένη ζωή της ΜαρίΣ αλώμη Σκουοντόφσκα-Κιουρί (1867-1934) περίπτωση μοναδική—Ετσι κι έτσι» (El Plan)--Σκ Κάρλος Πόλο Μενάργκεζ, Cast Αντόνιο ντε λα Τόρε, Ραούλ Αρέβαλο, Τσέμα ντε Μπάρκο--Τρεις άνεργοι φίλοι οργανώνουν έξοδο από τη μιζέρια τους αλλά στην πορεία η φιλία τους γκρεμίζεται—Μέτριο» (Ava)--Σκ Τέιτ Τέιλορ, Cast Τζέσικα Τσάστειν, Κόλιν Φάρελ, Τζον Μάλκοβιτς, Τζίνα Ντέιβις—Κυκλοφορεί, οπλοφορεί και γαζώνει η αισθησιακή κοκκινομάλλα με το όνομα Ava—Καλοφτιαγμένη περιπέτεια»--Σκ Γιάννης Οικονομίδης, Cast Βασίλης Μπισμπίκης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Στάθης Σταμουλακάτος, Γιάννης Τσορτέκης, Λένα Κιτσοπούλου—Ταραντίνο αλα Ελληνικά όπου επαρχιακή πόλη μεταβάλλεται σε Πινακοθήκη τεράτων—Βομβαρδισμός υβρεολόγιου!» (Knives out)—Σκ. Ράιαν Τζόνσον, Cast Ντάνιελ Κρεγκ, Κρις Εβανς, Τζέιμι Λι Κέρτις, Τόνι Κολέτ—Η δολοφονία ενός ζάπλουτου προκαλεί ντόμινο εξελίξεων—Ρεπλίκα Αγκαθα Κρίστι»--Σκ Κρίστοφερ Νόλαν, Cast Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ελίζαμπεθ Ντέμπικι, Κένεθ Μπράνα, Μάικλ Κέιν—Δυόμιση ώρες καταιγιστικής δράσης όμως δυστυχώς το περιεχόμενο και το στόρι εντελώς χαοτικό—Κρίμα!»--Σκ Τζος Τρανκ,Cast Τομ Χάρντι, Λίντα Καρντελίνι, Ματ Ντίλον—Οι τελευταίες ημέρες του Αλφονς Scarface (σημαδεμένος) Καπόν με εγκεφαλικό—Απογοητευτικό» (Figli )--Σκ Γκιουζέπε Μπονίτο, Cast Βαλέριο Μαστραντρέα, Πάολα Κορτελέσι--Ιταλική κομεντί όπου η έλευση δεύτερου παιδιού μετατρέπει το σπίτι σε φρενοκομείο--Χμ» (El Asesino De Los Caprichos )--Σκ Χεράρδο Χερέρο, Cast Μαριμπέλ Βερντού, Αουρα Γκαριντά--Τα έχει όλα. Κι όμως στο φινάλε τα χάνει όλα! Αλλεπάλληλοι φόνοι πλουσίων συλλεκτών έργων τέχνης--Μπλόφα» (Captain Sabertooth and the Magic Diamond)--Σκ Ράσμους Α. Σίβερτσεν και Μάριτ Μόουν Ον, Cast (φωνές) Αλεξάνδρα Λέρτα, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Τζίνη Παπαδοπούλου κ. α--Κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα στα ελληνικά. Οπου ο μικρούλης Μάρκο κλέβει το μαγικό διαμάντι και τότε οι κακοί τον κυνηγάνε--Νηπιαγωγείο