Οδηγός ταινιών από τον Δημήτρη Δανίκα: Επιστροφή με δύο φιλμ για τα σινεμά

Ας ελπίσουμε πως αυτό δεν θα το ξαναζήσουμε. Οι αίθουσες «σφραγισμένες» από 13 Μαρτίου και τώρα, από σήμερα Πέμπτη επανέρχονται με φόβο, δισταγμό και φυσικά με πρωτόκολλα που υποχρεώνουν τους αιθουσάρχες να διατηρούν άδεια θέση μεταξύ δύο θεατών.



Απόδειξη πως μόνο δύο νέες ταινίες κυκλοφορούν αυτό το επταήμερο. Και οι δύο μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Εκ της πανδημίας προέκυψε επιθυμία επανεμφάνισης των Drive in Cinemas. Όπως αυτό του Δήμου Αθηναίων, στο πάρκινγκ του Λυκαβηττού με δύο ταινίες αυτό το Σαββατοκύριακο, δηλαδή «Παράσιτα» και «Grease». Και όπως το αντίστοιχο στην Γλυφάδα. Για να δούμε



Nέες αφίξεις



«Οι αταίριαστοι» (le Lion)

Λουντοβίκ Κολμπό Ζιστίν, cast Ντάνι Μπουμ, Φιλίπε Κατερίν, Ανν Σερά—Γαλλική κωμωδιούλα με ψυχίατρο και έναν τρόφιμο τρελάδικου ο οποίος δραπετεύει για να βρει την κοπέλα του--Χμ









«Παιχνίδια ζευγαριών» (Double Vies)

Ολιβιέ Ασαγιάς, cast Ζιλιέτ Μπινός, Γκιγιόμ Κανέ, Πασκάλ Γκρεγκορί—Του 2018 όπου ζευγάρια μεσηλίκων και βαρετών τύπων μπερδεύονται σε μυστικά, ψέματα και άφθονη υποκρισία—Βαρετό







Συνεχίζονται



«Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς»

Γιάννης Οικονομίδης, Cast Βασίλης Μπισμπίκης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Στάθης Σταμουλακάτος, Γιάννης Τσορτέκης, Λένα Κιτσοπούλου—Ταραντίνο αλα Ελληνικά όπου επαρχιακή πόλη μεταβάλλεται σε Πινακοθήκη τεράτων—Βομβαρδισμός υβρεολόγιου!



«Winona»

Αλέξανδρος Βούλγαρης, cast Ανθή Ευστρατιάδου, Σοφία Κόκκαλη, Ηρώ Μπέζου, Δάφνη Πατακιά—Με τη μηχανή στο χέρι σε ειδυλλιακή παραλία με τέσσερα κορίτσια—Μόνο για λάτρεις του «διαφορετικού»



«Κατηγορώ» (J accuse )

Ρόμαν Πολάνσκι, Cast Ζαν Ντερζαντέν, Λουί Γκαρέλ, Εμανουέλ Σενια—Η πολύκροτη αληθινή ιστορία συνωμοσίας με κατηγορούμενο για προδοσία τον Αλφρέντ Ντρειφίς το 1894—Πολύ καλό



«Κρατικά μυστικά» (Official secrets)

Γκάβιν Χουντ, Cast Κίρα Νάιτλι, Ρέιφ Φάινς—Το 2003 υπάλληλος των μυστικών υπηρεσιών αναγκάζεται να διαρρεύσει απόρρητο έγγραφο που αποδεικνύει την σκηνοθετημένη επέμβαση στο Ιράκ—Αξίζει τα λεφτά του



«Ο αόρατος άνθρωπος» (The invisible man)

Λι Γουάνελ, Cast Ελίζαμπεθ Μος, Αλντις Χοτζ, Στορμ Ρέιντ--Το επιμύθιο πουριτανικό, δηλαδή σατανικό αρσενικό, και μάλιστα αόρατο, επιχειρεί να καταστρέψει τη ζωή αθώας και γενναίας θηλυκής ύπαρξης—Ενίοτε καθηλωτικό



«Εξαφανισμένος» (Madre)

Ροντρίγκο Σορογκογιέν, Cast Μαρία Νιέτο, Ζιλ Ποριέ, Αλεξ Μπρεντεμούζ—Σχεδόν αριστούργημα. Οπου ταραγμένη μητέρα συνάπτει περίεργη σχέση με αγόρι στην ηλικία του νεκρού παιδιού της!—Top



«Σκοτεινά νερά» (Dark Waters)

Τοντ Χέινς, Cast Μαρκ Ραφάλο, Αν Χάθαγουεη, Τιμ Ρόμπινς—Αληθινό περιστατικό μόλυνσης υδάτων και ανθρώπινων οργανισμών, μέχρι και τερατογεννήσεων με το Tefal το καρκινογόνο πιάτο των νοικοκυρών!—Ετσι κι έτσι



«Οι μητέρες μας» (Nuestras Madres)

Σεζάρ Ντίαζ, Cast Αρμάντο Εσπίτια, Εμα Ντιπ, Αουρέλια Καάλ-- Νεαρός ανθρωπολόγος-ερευνητής αποκαλύπτει μαζικούς τάφους θυμάτων της στρατιωτικής χούντας στη Γουατεμάλα—Αργόσυρτο



«Απόστρατος»

Ζαχαρίας Μαυροειδής, Cast: Μιχάλης Σαράντης, Γιώτα Φέστα, Γιάννης Νιάρρος, Θανάσης Παπαγεωργίου, Ακης Σακελλαρίου, Ξένια Καλογεροπούλου—Νέος και γοητευτικός, φτυστός ο μακαρίτης απόστρατος παππούς του, αλληθωρίζει προς το παρελθόν ελπίζοντας να πιάσει την καλή—Επιτέλους μια καλή ελληνική ταινία!



«Το κάλεσμα της άγριας φύσης» (The Call of the wild)

Κρις Σάντερς,Cast Χάρισον Φορντ, Νταν Στίβενς, Ομάρ Σι, Κάρεν Γκίλαν και τα σκυλάκια--Από μυθιστόρημα του Τζακ Λόντον με ήρωα τετράποδο με ευαίσθητη καρδιά που ξαφνικά μεταφέρεται από την Καλιφόρνια στην άγρια Αλάσκα την περίοδο της μεγάλης εξόρυξης χρυσού το 1890-Τρυφερό



«Μικρές κυρίες» (Little Women)

Γκρέτα Γκέργουιγκ, Cast Σόρσι Ρόναν, Εμα Γουάτσον, Φλόρενς Πουγκ, Λόρα Ντερν, Τιμοτέ Σαλαμέ--

Μα είναι δυνατόν αυτό το ατελείωτο και θορυβώδες κοριτσίστικο τιτίβισμα να έχει αποσπάσει έξι υποψηφιότητες Οσκαρ, ανάμεσά τους και. της καλύτερης ταινίας;--Μακριά!



«The Gentlemen»

Γκάι Ρίτσι, Cast Μάθιου Μακόναχι, Χιού Γκραντ, Κόλιν Φάρελ, Τσάρλι Χάναμ, Μισέλ Ντόκερι, Εντι Μάρσαν—Φλύαρη ρεπλίκα Κουέντιν Ταραντίνο με καλύτερο όλων τον Χιού Γκραντ—Ετσι κι έτσι



«Ευτυχία»

Αγγελος Φραντζής, Cast Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Κάτια Γκουλιώνη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης—Καλοφτιαγμένο πορτραίτο της μοναδικής Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, «άγνωστης» στιχουργού αριστουργημάτων όπως «δυο πόρτες έχει η ζωή»--Θεά η Καραμπέτη!



«Παράσιτα» (Gisaengchung)

Τζουν-χο Μπονγκ, Cast Γου-σικ Τσόι, Σο-νταμ Παρκ, Σονγκ κανγκ-Χο, Λι Σαν Κουν—Χρυσός φοίνικας Καννών σ αυτή την εξαιρετική και άκρως «διδακτική» παραγωγή από Νότια Κορέα—Must !



«Sonic η ταινία» (Sonic the Hedgehog)

Τζεφ Φάουλερ, Cast Τζιμ Κάρει, Τζέιμς Μάρσντεν-Βιντεογκέιμ με ήρωα σκαντζόχοιρο που προσπαθεί να εμποδίσει καταστροφικά σχέδια σατανικού επιστήμονα-Παιδική χαρά!



«Η μπαλάντα του Ρίτσαρντ Τζούελ» (Richard Jewell)

Κλιντ Ιστγουντ, Cast Πολ Ουόλτερ Χάουζερ, Σαμ Ρόκγουελ, Ολίβια Ουάιλντ, Κάθι Μπέις—Αληθινό περιστατικό που συνέβη στους Ολυμπιακούς του 1996 όταν απλός αστυνομικός προειδοποιεί για εκρηκτικό μηχανισμό και από ήρωας καταλήγει ύποπτος και περιφρονημένος—Αποκαλυπτικό



«Πόνος και δόξα» (Dolor y Gloria)

Πέδρο Αλμοδόβαρ, Cast Αντόνιο Μπαντέρας, Λεονάρντο Σμπαράλια—Το τελευταίο και άκρως αυτοβιογραφικό έργο του διάσημου σκηνοθέτη όπου ομολογεί τον αχαλίνωτο εθισμό του στα ναρκωτικά και την ομοφυλοφιλία—Ο, τι πρέπει για λάτρεις του Αλμοδόβαρ



«Στα μαχαίρια» (Knives out)

Ράιαν Τζόνσον, Cast Ντάνιελ Κρεγκ, Κρις Εβανς, Τζέιμι Λι Κέρτις, Τόνι Κολέτ—Η δολοφονία ενός ζάπλουτου προκαλεί ντόμινο εξελίξεων—Μοιάζει με Αγκαθα Κρίστι



«Ο τρίτος άνθρωπος» (The third man)

Ολιβερ Ριντ, Cast Ορσον Γουέλς, Τζόζεφ Κότεν, Αλίντα Βάλι—Θρυλικό από κάθε άποψη, από ομότιτλο σκοτεινό και κατασκοπευτικό μυθιστόρημα του Γκράχαμ Γκριν γυρισμένο το 1949 στην μεταπολεμική Βιέννη των κατασκόπων μ έναν εμβληματικό Ορσον Γουέλς—Εξαιρετικό!



«Μαρία Μαγδαληνή» (Mary Magdalene)

Γκαρθ Ντέιβις, Cast Χοακίν Φίνιξ, Ρούνει Μάρα, Τσιουέτελ Ετζιοφόρ, Ταχάρ Ραχίμ, Τσεκί Καριό—Ολα τούμπα, η Μαρία Μαγδαληνή είναι πάναγνη και διάδοχος του Ιησού, κι εκείνος, ο Χριστός φορτωμένος, με γενειάδα και βιβλικός—Ανατρεπτικό!



«Δεν ήσουν ποτέ εδώ» (You Were Never Really Here)

Λιν Ράμσει, Cast Χοακίν Φίνιξ, Εκατερίνα Σαμσόνοφ, Ντάντε Περέιρα-Ολσον, Αλεσάντρο Νίβολα—Πρώην βετεράνος Αφγανιστάν και πράκτορας μυστικών υπηρεσιών εκτελεί συμβόλαια που αφορούν περιπτώσεις βιασμών και φόνων παιδιών—Ωμός σοκαριστικός ρεαλισμός



«Ραντεβού εκεί ψηλά» (Au Revoir ia-Haut)

Αλμπέρ Ντοποντέλ, Cast Αλμπέρ Ντιποντέλ, Ναουέλ Περέζ Μπρισκογιάρ, Λορέν Λαφίτ, Νιλς Αρεστροπ—Μετά τον Α παγκόσμιο πόλεμο «ανώνυμος» ήρωας παρέα με «ερείπιο» από γερμανική οβίδα αναστατώνουν το Παρίσι και αποκαλύπτουν αυτούς που επωφελήθηκαν και εκείνους που πρόδωσαν—Χαοτική «Αμελί»



«Το όραμα» (L’ Aparrition)

Ξαβιέ Τζιανολί, Cast Βενσάν Λιντόν, Γκαλετέα Μπελούγκι—Το Βατικανό προσλαμβάνει δημοσιογράφο προκειμένου εκείνος με μια ομάδα να πιστοποιήσoυν την αυθεντικότητα ενός οράματος που συμβαίνει σε κάποιο χωριό—Φλύαρο



«Pacific Rim εξέγερση» (Pacific Rim)

Στίβεν Σ. ΝτιΝάιτ, Cast Τζον Μπογιέκα, Σκοτ Ιστγουντ, Ρίνκο Κικούτσι, Αντρια Αριόνα—Γιγαντιαία ρομπότ εναντίον ανθρώπων—Σιδηρουργείο



«Η συμμορία του τυφώνα» (The Hurricane Heist)

Ρομπ Κόεν, Cast Μάγκι Γκρέις, Τόμπι Κέμπελ, , Ράιαν Κουάντεν—Εν μέσω καταστροφικού τυφώνα στην Αλαμπάμα, θηλυκός πράκτορας παρέα με ριψοκίνδυνο μετεωρολόγο επιχειρούν να ανατρέψουν τα σχέδια συμμορίας αλλά και του σερίφη της περιοχής που μπουκάρουν στο θησαυροφυλάκιο προκειμένου να αρπάξουν εξακόσια εκατομμύρια δολάρια—Καλοφτιαγμένη περιπετειούλα



«Σέρλοκ Ζούμπομς» (Sherlock Gnomes)

Τζον Στίβενσον, Cast (φωνές) Τηλέμαχος Κρεβάικος, Κώστας Φιλίππογλου, Χρήστος Θάνος, Λένα Παπαθανασίου—Μεταγλωττισμένο Animation με Σέρλοκ Χολμς, Ουάτσον και Ιουλιέτα εναντίον σατανικού Μοριάρτι που σχεδιάζει να εξολοθρεύσει εκατοντάδες μικροσκοπικούς νάνους κήπων—Μόνο για βρέφη!