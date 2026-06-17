Η πρώτη τελευταία μέρα: Το νέο βιβλίο του Sebastian Fitzek δεν είναι θρίλερ

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

«Η πρώτη τελευταία μέρα» είναι το νέο βιβλίο του Sebastian Fitzek που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ο φημισμένος συγγραφέας του Δέματος και της Θεραπείας αφήνει για λίγο τον κόσμο του θρίλερ, για να αφηγηθεί με την ίδια μαεστρία μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, συγκίνηση και ανθρωπιά.Πρωταγωνιστεί ένα αταίριαστο ζευγάρι. Τι μπορεί να συμβεί όταν δύο άνθρωποι περάσουν μαζί μια μέρα σαν να είναι η τελευταία τους;Ο Λίβιους πρέπει να πάει επειγόντως από το Μόναχο στο Βερολίνο για να σώσει τον γάμο του. Όταν η πτήση του ακυρώνεται, αναγκάζεται να μοιραστεί το μόνο διαθέσιμο προς ενοικίαση αυτοκίνητο με μια γυναίκα την οποία κανονικά δεν θα πλησίαζε ποτέ. Η Λέα είναι πολύ ιδιόρρυθμη, πολύ αντισυμβατική για τα γούστα του. Κι όμως, από την πρώτη στιγμή, η διαφορετική οπτική της για τον κόσμο τον κάνει να σκεφτεί. Αυτό το ταξίδι δεν θα είναι σαν τ’ άλλα. Ένα σωρό απρόοπτα θα συμβούν στη διαδρομή, κι αυτή η μέρα μπορεί ν’ αλλάξει για πάντα τη ζωή του Λίβιους...O Sebastian Fitzek γεννήθηκε το 1971 και είναι ο πιο επιτυχημένος συγγραφέας ψυχολογικών θρίλερ στη Γερμανία. Το πρώτο του μυθιστόρημα, Η θεραπεία, κυκλοφόρησε το 2006 κι έγινε αμέσως best seller. Έκτοτε τα βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει σε 37 χώρες κι έχουν πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα διεθνώς, ενώ πολλά έχουν διασκευαστεί για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο. Το 2017 ήταν ο πρώτος Γερμανός συγγραφέας που τιμήθηκε με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Αστυνομικής Λογοτεχνίας.Ο Sebastian Fitzek ζει με την οικογένειά του στο Βερολίνο. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορούν τα βιβλία του: Το δέμα (Βραβείο Κοινού στα Βραβεία Public 2019 για το Καλύτερο Μεταφρασμένο Μυθιστόρημα), Η θεραπεία, Η θέση 7Α, Το πείραμα, Ο τρόφιμος, Μαθήματα νεκροψίας, Πείραμα μνήμης, Τα ψάρια που σκαρφαλώνουν στα δέντρα, Αναλφάβητος, Μάτια I: Ο Συλλέκτης, Μάτια ΙΙ: Ο Κυνηγός, Το τελεσίγραφο, Επιβάτης 23, Mimik, Η πρόσκληση, Το κορίτσι του ημερολογίου και Playlist.