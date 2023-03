Δεύτερη έκδοση για το βιβλίο «Παγκόσμιος Στρατιωτικός Αλεξιπτωτισμός» του Ν. Θεοτόκη

Κλείσιμο

Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου του βετεράνου Έλληνα στρατιωτικού συντάκτη Νικολάοu Θεοτόκη για τον παγκόσμιο στρατιωτικό αλεξιπτωτισμό με τίτλο Airborne Landing to Air Assault κυκλοφορεί από προχθές στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην αγγλική γλώσσα. Είναι σε paperback (και με προσιτή τιμή πώλησης) σε σχέση με την πρώτη έκδοση που βγήκε σε σκληρόδετο τόμο. Στις ΗΠΑ η paperback έκδοση θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο και στην Αυστραλία τον Μάιο.Στο πάνω μέρος του οπισθόφυλλου αναγράφεται απόσπασμα βιβλιοκριτικής, κατά την οποία πρόκειται για "ένα συναρπαστικό βιβλίο που κρατάει το ενδιαφέρον του αναγνώστη αμείωτο ως την τελευταία σελίδα". Το αποτέλεσμα της συγγραφικής προσπάθειας χαρακτηρίζεται για την πρωτοτυπία του (unparalleled) σε σχέση με ό,τι έχει γραφεί ως τώρα για την ιστορία του παγκόσμιου αλεξιπτωτισμού. Και αυτο εν πολλοίς οφείλεται στο ότι ο Ν. Θεοτόκης υπήρξε αλεξιπτωτιστής και στη συνέχεια δημοσιογράφος κυρίως στο αμυντικό ρεπορτάζ.Ενδεικτικός είναι άλλωστε και ο τίτλος κριτικής για το βιβλίο που δημοσιεύθηκε στις 17/9/2020 στις ΗΠΑ απο τον Ben Powers: “Theotokis is the right author to deliver a history of Airborne Operations” ("Ο Θεοτόκης είναι ο κατάλληλος για να γράψει με κατανοητό τρόπο την ιστορία των αεραποβατικών επιχειρήσεων').Το βιβλίο Airborne Landing to Air Assault κυκλοφόρησε σε 1η έκδοση στα αγγλικά στα μέσα του 2020 σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ από τις εκδόσεις Pen and Sword. Είναι μια παγκόσμια ιστορία του στρατιωτικού αλεξιπτωτισμού που καλύπτει μια περίοδο 100 ετών, από το 1918 έως το 2018 καταγεγραμμένη σε 284 σελίδες. Σε αυτές καταγράφονται και ξεχωριστές φάσης της ιστορίας του ελληνικού αλεξιπτωτισμού.Ο Νικόλαος Θεοτόκης, βετεράνος αλεξιπτωστής ο ίδιος, έχει εργασθεί, με εξειδίκευση στο στρατιωτικό και το πολιτικό ρεπορτάζ, στις εφημερίδες "Ελεύθερος Τύπος", "Εστία" και "Μακεδονία", στην Ελληνική Ραδιοφωνία (ΕΡΑ) και στους τηλεοπτικούς σταθμούς Mega και ΕΡΤ.