Από την αγαπημένη μας μουσική και τις στιγμές χαλάρωσης μέχρι τη βραδινή κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι, η Sonos επαναπροσδιορίζει τον ήχο του σύγχρονου σπιτιού μέσα από ένα ενιαίο, ασύρματο και επεκτάσιμο οικοσύστημα, που αλλάζει τη ζωή μας.
Σωτήρης Χατζάκης για τη «Φόνισσα»: Ο Παπαδιαμάντης γεννά ένα τέρας και το αφήνει να ζήσει σύμφωνα με τη φύση του
Σωτήρης Χατζάκης για τη «Φόνισσα»: Ο Παπαδιαμάντης γεννά ένα τέρας και το αφήνει να ζήσει σύμφωνα με τη φύση του
Με αφορμή την επιστροφή της εμβληματικής «Φόνισσας« στο ολοκαίνουργιο θέατρο Έργον, με τη Λυδία Κονιόρδου στον ρόλο της Φραγκογιαννούς, ο Σωτήρης Χατζάκης μιλά για την αβυσσαλέα γυναικεία ψυχή, τη συγγένεια του Παπαδιαμάντη με τον Ευριπίδη, την πατριαρχία αλλά και τη χαμένη σχέση του ανθρώπου με τη φύση - Δεν διστάζει, ωστόσο, να στραφεί με ιδιαίτερη οξύτητα κατά της επιφανειακής αποδόμησης των κλασικών έργων
Ανάμεσα στις παραστάσεις που εκφράζουν καταστατικά τον Σωτήρη Χατζάκη ως σκηνοθέτη είναι αναμφίβολα η Φόνισσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ένα έργο που έχει μελετήσει σε βάθος και το οποίο έχει παρουσιάσει το 1998, αφήνοντας τη σφραγίδα στην προσέγγιση της περιώνυμης σύγχρονης τραγωδίας. Αυτό ακριβώς το μεταιχμιακό σύμπαν, όπου η λαϊκή παράδοση συνομιλεί με τον Ευριπίδη, η ορθόδοξη πνευματικότητα με τη διονυσιακή έκσταση και η γυναικεία οδύνη με τις αρχέγονες δυνάμεις της φύσης, επιχειρεί να ανασυστήσει ο Σωτήρης Χατζάκης στη θεατρική μεταφορά της Φόνισσας, η οποία επέστρεψε στο θέατρο Έργον με τη Λυδία Κονιόρδου στον ομώνυμο ρόλο.
Είκοσι οκτώ χρόνια μετά την πρώτη τους συνάντηση με το έργο, ο σκηνοθέτης και η ηθοποιός επιστρέφουν σε ένα κείμενο που φαίνεται να τους έχει σημαδέψει βαθιά, όχι απλώς ως καλλιτεχνική εμπειρία αλλά ως μια σχεδόν υπαρξιακή αναμέτρηση. Για τον Χατζάκη, άλλωστε, τα μεγάλα έργα δεν αποτελούν αντικείμενα προς ερμηνεία ή υλικό πάνω στο οποίο ο σκηνοθέτης μπορεί να επιβάλει αυθαίρετα τη δική του αισθητική αλλά ένα ζωντανό, παλλόμενο σύμπαν.
-Κύριε Χατζάκη, έχετε μιλήσει πολλές φορές για τη θηλυκή ταυτότητα ως κάτι διαφορετικό από τη γυναικεία ταυτότητα. Αναρωτιέμαι αν ένας σκηνοθέτης, για να μπορέσει να εισχωρήσει στον ψυχισμό των ανθρώπων, πρέπει να διαθέτει μια εξίσου έντονα αρσενική και θηλυκή πλευρά.
Ένας σκηνοθέτης είναι σαν τον μάντη Τειρεσία. Πρέπει να μπορεί να είναι και άντρας και γυναίκα. Δεν μπορείς να επιχειρήσεις μια πραγματική κατάδυση στον ψυχισμό των ανθρώπων εάν διαθέτεις μόνο τη μία από τις δύο πλευρές. Η αρσενική σκέψη είναι περισσότερο πρωτεϊκή, επική, εμπράγματη καθώς συνδέεται με το έργο, με την πράξη, με την υλική πραγματικότητα. Η θηλυκή σκέψη έχει μια διαφορετική λειτουργία. Αν ο άντρας είναι η θέση, η γυναίκα είναι η άρση. Διαθέτει περίεργες τεχνικές ονείρου, τις οποίες ο άντρας προσπαθεί αιώνες τώρα να ερμηνεύσει χωρίς να καταφέρνει πάντοτε να τις κατανοήσει. Είναι η ιστορία του Πενθέα και του Διονύσου. Αν δεν νιώσεις γυναίκα, δεν πρόκειται ποτέ να την καταλάβεις θεωρητικά. Και πώς μπορεί ένας άντρας να νιώσει γυναίκα, όταν έχει γεννηθεί μέσα σε ένα αντρικό σώμα; Μέσω της ποίησης. Τι είναι, άλλωστε, η ποίηση; Ένα βαθύ νοιάξιμο για τη ζωή του άλλου, είτε πρόκειται για άντρα είτε για γυναίκα. Αυτό προϋποθέτει γενναιότητα, ψυχική γενναιοδωρία, πραγματική εγρήγορση. Πριν από όλα, όμως, προϋποθέτει διαθεσιμότητα. Να είσαι διαθέσιμος στον συνάνθρωπο, να βρίσκεσαι σε μια διαρκή εφημερία της ψυχής-να διαθέτεις, με άλλα λόγια, έναν παρηγορητικό λόγο, ο οποίος έχει προηγουμένως ανακαλύψει το τραύμα του άλλου. Για να γίνω πιο σαφής, δεν αναφέρομαι σε ψυχαναλυτικές μεθόδους. Μιλώ για μια προχριστιανική δυνατότητα των ανθρώπων να νοιάζονται βαθιά για τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητάς τους. Το συλλογικό ενδιαφέρεται για το ένα και το ένα γνωρίζει ότι ανήκει στο συλλογικό. Αυτή ακριβώς την αίσθηση έχουμε απωλέσει και μαζί της έχουμε χάσει κάτι ουσιώδες από την ανθρώπινη φύση μας.
-Αυτή, πάντως, η αρχέγονη διάσταση χαρακτηρίζει το θέατρό σας. Η τελετουργία, το ένστικτο, η σχέση με τη φύση αποτελούν σταθερές αναφορές στη σκηνοθετική σας γλώσσα.
Από πολύ μικρός ξεχώρισα τη μεγάλη ευγένεια του πρωτεϊκού, του ορμητικού, του ενστίκτου, του ακατέργαστου, του μη απολυμασμένου. Αυτό καθόρισε τη στάση μου στο θέατρο. Στη Φόνισσα, στον Νεκρό αδελφό, στη Νύχτα του τράγου, στις Βάκχες, στις Τρωάδες. Γιατί ακόμη και ο θρήνος στην τραγωδία δεν είναι αυτό που συνήθως αντιλαμβανόμαστε ως θρήνο. Είναι μια έκσταση, μια εκστατική μανία. Δεν προέρχεται από κάποιο δυτικό, εξευγενισμένο μοντέλο συναισθηματικής έκφρασης αλλά βγαίνει από τα σπλάχνα, από τις φτέρνες, από τη μήτρα, από το αίμα. Εδώ βρίσκεται και η διαφορά μου με μια ολόκληρη παράδοση αντιμετώπισης της αρχαίας τραγωδίας, η οποία πέρασε μέσα από τον γερμανικό ρομαντισμό. Ζήσαμε σπουδαίες στιγμές αυτής της σχολής, γιατί υπήρχαν μεγάλοι καλλιτέχνες που την υπερέβαιναν. Η Παξινού, για παράδειγμα, την ξεπέρασε, όπως ο Γκρέκο ξεπέρασε την Αναγέννηση. Αλλά σκέφτομαι πόσες ευκαιρίες χάσαμε. Γιατί δεν μπήκε η Βλαχοπούλου στον Αριστοφάνη; Γιατί δεν μπήκε ο Βέγγος; Γιατί δεν έγραψε ο Τσιτσάνης μουσική για τα χορικά; Γιατί δεν ακούστηκε η Μπέλλου; Γιατί αντιμετωπίσαμε για τόσα χρόνια την τραγωδία ως ένα σχεδόν αποκλειστικά λόγιο και αναγνωστικό γεγονός, ενώ πρόκειται για κάτι βαθιά σωματικό και λαϊκό;
-Μήπως γι' αυτό επιστρέφετε στα μεγάλα κείμενα; Επειδή ανακαλύπτετε μέσα τους έναν πειραματισμό πολύ πιο ουσιαστικό από εκείνον που διακηρύσσει συχνά το σύγχρονο θέατρο;
Ακριβώς γι' αυτό επιστρέφω. Ο πραγματικός πειραματισμός έχει ήδη συντελεστεί από ανθρώπους όπως ο Παπαδιαμάντης, ο Ροΐδης και ο Βιζυηνός. Αυτοί έχουν κάνει τέτοιες υπερβάσεις του κλασικού, που θα έπρεπε να τους μελετούμε πολύ περισσότερο. Δεν μπορείς να αποδομήσεις κάτι που δεν γνωρίζεις. Για να αποδομήσεις την κλασική τέχνη, πρέπει προηγουμένως να την έχεις κατανοήσει σε βάθος. Διαφορετικά, δεν πειραματίζεσαι. Απλώς καταστρέφεις. Το μεταμοντέρνο μας έδωσε κάτι πολύ σημαντικό: την αμφισβήτηση του παραδοσιακού και του κλασικού, τη δυνατότητα να εκφραστεί ο σύγχρονος άνθρωπος μέσα από νέες μορφές. Αλλά χάσαμε συχνά τον πραγματικό πειραματισμό, γιατί αντικαταστήσαμε τη γνώση με την πρόκληση. Και τώρα βλέπουμε τα σπαράγματα αυτής της αποτυχίας. Και ο Παπαδιαμάντης, που είναι ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος, φτάνει με τη Φόνισσα σε μια εξαιρετικά τολμηρή ανατροπή. Πρόκειται για μια εκπληκτική περίπτωση: ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος, ένας χριστιανός που ψάλλει στην εκκλησία, που ζει με τον δικό του ιδιόρρυθμο τρόπο, πίνει, καπνίζει, έχει μια σχεδόν ροκ συμπεριφορά για την εποχή του. Και αυτός ο άνθρωπος γεννά ένα τέρας- ένα πλάσμα που διαπράττει τη μέγιστη των αμαρτιών: τον φόνο. Και μάλιστα τον φόνο παιδιών. Κι όμως, δεν παρεμβαίνει για να το υποτάξει στη δική του ιδεολογική, αισθητική ή θρησκευτική αντίληψη. Το αφήνει να προχωρήσει σύμφωνα με τη φύση του. Αυτό είναι, από μόνο του, συγκλονιστικό. Γι' αυτό θεωρώ ότι ο Παπαδιαμάντης αποτελεί έναν κόμβο ανάμεσα στον αρχαίο κόσμο και τον χριστιανισμό. Ενώ ο αρχαίος κόσμος έχει τη μοίρα και το τραγικό στοιχείο, ο χριστιανισμός εισάγει τη σωτηριολογική παρουσία του Χριστού, τη δυνατότητα της άφεσης και της ανάστασης. Ο Παπαδιαμάντης συγχρωτίζει αυτούς τους δύο κόσμους. Και μέσα από αυτή τη συνάντηση αποθεώνει τη μοναχικότητα του τραγικού ήρωα. Αυτό είναι κάτι που με συγκλονίζει βαθιά, γιατί εδώ η τραγωδία δεν είναι ένα εισαγόμενο αισθητικό σχήμα αλλά μια πραγματικότητα που αναδύεται από την ίδια τη ζωή των ανθρώπων.
-Και είναι επίσης συγκλονιστικός ο τρόπος που εισχωρεί στη γυναικεία ταυτότητα-που βλέπει πόσο πολύ βασανισμένες ήταν τότε οι γυναίκες, έτσι δεν είναι είναι;
Ναι, απόλυτα. Και πραγματικά με συγκλονίζει ο τρόπος που ο Παπαδιαμάντης κατορθώνει να εισχωρήσει με τρομακτική ακρίβεια στον γυναικείο ψυχισμό, στη Φόνισσα. Δεν γνωρίζω άλλο κείμενο που να έχει περιγράψει με τέτοια ακρίβεια τα πάθη της γυναίκας. Ούτε ο Στρίντμπεργκ ούτε ο Ίψεν, που έγραψε τη Νόρα, έχουν κατορθώσει κάτι αντίστοιχο. Παρακολούθησε την πορεία αυτής της γυναίκας, η οποία δεν είναι τυχαίο ότι έχει δύο ονόματα: είναι η Χαδούλα, η γυναίκα που από τη γέννησή της κουβαλά μια διάψευση, και είναι η Φραγκογιαννού, η γυναίκα που προσδιορίζεται από τον άντρα της, που ανήκει στον Γιάννη. Είναι μια γυναίκα ακυρωμένη, προδομένη από τους γονείς της, κακομεταχειρισμένη, κακοποιημένη. Και φτάνει να σκοτώνει τα μικρά κορίτσια επειδή πιστεύει ότι τα προστατεύει. Θεωρεί ότι τα απελευθερώνει από τα βάσανα που πρόκειται να γνωρίσουν στη ζωή τους. Αλλά εδώ ακριβώς τελείται η μεγάλη, τεράστια ανατροπή: μια γυναίκα που έχει υποστεί την καταπίεση της πατριαρχικής κοινωνίας μετατρέπεται η ίδια σε φορέα μιας ακραίας βίας. Δεν είναι μια απλή ιστορία εγκλήματος αλλά η ιστορία μιας ολόκληρης κοινωνίας που έχει εγγραφεί πάνω στο σώμα και στην ψυχή ενός ανθρώπου.
-Εδώ, πάντως, βλέπω μια βαθιά συγγένεια με τη Μήδεια του Ευριπίδη, αφού και οι δύο γυναίκες έχουν μια σχεδόν μαγική σχέση με τη φύση, ενώ η πράξη τους υπερβαίνει κάθε δυνατότητα λογικής ερμηνείας. Συμφωνείτε;
Ακριβώς. Η Μήδεια είναι μάγισσα και μάνα. Είναι ένα πλάσμα με μαγικές δυνάμεις. Αν το ποτίσεις, θα σου βγάλει λουλούδια· αν το δηλητηριάσεις, θα σου βγάλει φαρμάκι. Δεν πρόκειται για μια απλή ερωτική ιστορία προδοσίας, όπως παρουσιάζεται συχνά. Το κομβικό σημείο βρίσκεται στην απόφασή της για τα παιδιά. Όταν μαθαίνει ότι θα μεγαλώσουν στο παλάτι, μέσα σε έναν άλλο τρόπο ζωής, που θα αλλοιώσει τη φύση τους, αποφασίζει να τα σκοτώσει. Με άλλα λόγια, σκοτώνει τη φύση της για να την προστατεύσει. Ο Ιάσονας είναι ένας δημόσιος ήρωας και ένας ιδιωτικά ανάξιος άνθρωπος. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Αγαμέμνονα στην περίπτωση της Ιφιγένειας. Γι' αυτό ο θρήνος της Μήδειας είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον του Ιάσονα. Ο Ιάσονας θρηνεί ως πατέρας ενώ η Μήδεια δεν θρηνεί μόνο ως μάνα αλλά και ως μια μαγικοθρησκευτική οντότητα. Είναι σαν να κόβει ένα κομμάτι από το ίδιο της το σώμα. Και αυτός ο σπασμός του πόνου μένει για πάντα πάνω στη γη.
-Ο Ευριπίδης, ωστόσο, επιτρέπει στη Μήδεια να φύγει πάνω στο άρμα του Ήλιου. Ο Παπαδιαμάντης δεν παραδίδει τη Φραγκογιαννού ούτε στην ανθρώπινη ούτε στη θεία δικαιοσύνη. Μήπως υπάρχει εδώ μια αντίστοιχη υπέρβαση της τιμωρίας;
Μα, αυτό είναι το συγκλονιστικό! Η Φραγκογιαννού δεν συλλαμβάνεται από τους ανθρώπους, αλλά ούτε και ο Θεός εμφανίζεται για να την τιμωρήσει. Πεθαίνει μέσα στο νερό, στο στοιχείο της κάθαρσης, ανάμεσα στη θεία και την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Και πρέπει να δούμε πώς φτάνει εκεί. Έχω κάνει παλαιότερα τη διαδρομή της στη Σκιάθο. Είναι συγκλονιστική. Θα έπρεπε να υπάρχει μια οργανωμένη διαδρομή που να επιτρέπει στον επισκέπτη να ακολουθήσει τα βήματά της, να γνωρίσει το τοπίο μέσα από το έργο. Γιατί στη διαδρομή αυτή μετέχει η ίδια η φύση. Άλλοτε είναι παρηγορητική, άλλοτε την κρύβει και την προστατεύει. Άλλοτε η Φραγκογιαννού τη χρησιμοποιεί για να επιβιώσει. Και όσο πλησιάζει προς το τέλος, η φύση αλλάζει: παγώνει, γίνεται εχθρική, όπως το φεγγάρι στον Ματωμένο γάμο του Λόρκα. Οι πλαγιές μοιάζουν να χορεύουν έναν δαιμονικό χορό, οι πέτρες στρέφονται εναντίον της. Η φύση είναι θερμή και ψυχρή ταυτόχρονα. Αν δεν κατανοήσεις αυτή τη διπλή λειτουργία της, δεν μπορείς να κατανοήσεις τον Παπαδιαμάντη. Μου φαίνεται ότι υπάρχει και μια ιδιαίτερη δραματουργία του φωτός και του σκότους στο έργο.
-Αυτό ακριβώς παρατήρησα ξανά, μελετώντας προσεκτικά το κείμενο. Υπάρχει μια συγκλονιστική διαδρομή του φωτός, από το μεταφυσικό στο καθημερινό. Το φως πέφτει πάνω στη θάλασσα, αντανακλάται, φωτίζει ακόμη και τα κουμπιά του αστυφύλακα.
Είκοσι οκτώ χρόνια μετά την πρώτη τους συνάντηση με το έργο, ο σκηνοθέτης και η ηθοποιός επιστρέφουν σε ένα κείμενο που φαίνεται να τους έχει σημαδέψει βαθιά, όχι απλώς ως καλλιτεχνική εμπειρία αλλά ως μια σχεδόν υπαρξιακή αναμέτρηση. Για τον Χατζάκη, άλλωστε, τα μεγάλα έργα δεν αποτελούν αντικείμενα προς ερμηνεία ή υλικό πάνω στο οποίο ο σκηνοθέτης μπορεί να επιβάλει αυθαίρετα τη δική του αισθητική αλλά ένα ζωντανό, παλλόμενο σύμπαν.
-Κύριε Χατζάκη, έχετε μιλήσει πολλές φορές για τη θηλυκή ταυτότητα ως κάτι διαφορετικό από τη γυναικεία ταυτότητα. Αναρωτιέμαι αν ένας σκηνοθέτης, για να μπορέσει να εισχωρήσει στον ψυχισμό των ανθρώπων, πρέπει να διαθέτει μια εξίσου έντονα αρσενική και θηλυκή πλευρά.
Ένας σκηνοθέτης είναι σαν τον μάντη Τειρεσία. Πρέπει να μπορεί να είναι και άντρας και γυναίκα. Δεν μπορείς να επιχειρήσεις μια πραγματική κατάδυση στον ψυχισμό των ανθρώπων εάν διαθέτεις μόνο τη μία από τις δύο πλευρές. Η αρσενική σκέψη είναι περισσότερο πρωτεϊκή, επική, εμπράγματη καθώς συνδέεται με το έργο, με την πράξη, με την υλική πραγματικότητα. Η θηλυκή σκέψη έχει μια διαφορετική λειτουργία. Αν ο άντρας είναι η θέση, η γυναίκα είναι η άρση. Διαθέτει περίεργες τεχνικές ονείρου, τις οποίες ο άντρας προσπαθεί αιώνες τώρα να ερμηνεύσει χωρίς να καταφέρνει πάντοτε να τις κατανοήσει. Είναι η ιστορία του Πενθέα και του Διονύσου. Αν δεν νιώσεις γυναίκα, δεν πρόκειται ποτέ να την καταλάβεις θεωρητικά. Και πώς μπορεί ένας άντρας να νιώσει γυναίκα, όταν έχει γεννηθεί μέσα σε ένα αντρικό σώμα; Μέσω της ποίησης. Τι είναι, άλλωστε, η ποίηση; Ένα βαθύ νοιάξιμο για τη ζωή του άλλου, είτε πρόκειται για άντρα είτε για γυναίκα. Αυτό προϋποθέτει γενναιότητα, ψυχική γενναιοδωρία, πραγματική εγρήγορση. Πριν από όλα, όμως, προϋποθέτει διαθεσιμότητα. Να είσαι διαθέσιμος στον συνάνθρωπο, να βρίσκεσαι σε μια διαρκή εφημερία της ψυχής-να διαθέτεις, με άλλα λόγια, έναν παρηγορητικό λόγο, ο οποίος έχει προηγουμένως ανακαλύψει το τραύμα του άλλου. Για να γίνω πιο σαφής, δεν αναφέρομαι σε ψυχαναλυτικές μεθόδους. Μιλώ για μια προχριστιανική δυνατότητα των ανθρώπων να νοιάζονται βαθιά για τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητάς τους. Το συλλογικό ενδιαφέρεται για το ένα και το ένα γνωρίζει ότι ανήκει στο συλλογικό. Αυτή ακριβώς την αίσθηση έχουμε απωλέσει και μαζί της έχουμε χάσει κάτι ουσιώδες από την ανθρώπινη φύση μας.
-Αυτή, πάντως, η αρχέγονη διάσταση χαρακτηρίζει το θέατρό σας. Η τελετουργία, το ένστικτο, η σχέση με τη φύση αποτελούν σταθερές αναφορές στη σκηνοθετική σας γλώσσα.
Από πολύ μικρός ξεχώρισα τη μεγάλη ευγένεια του πρωτεϊκού, του ορμητικού, του ενστίκτου, του ακατέργαστου, του μη απολυμασμένου. Αυτό καθόρισε τη στάση μου στο θέατρο. Στη Φόνισσα, στον Νεκρό αδελφό, στη Νύχτα του τράγου, στις Βάκχες, στις Τρωάδες. Γιατί ακόμη και ο θρήνος στην τραγωδία δεν είναι αυτό που συνήθως αντιλαμβανόμαστε ως θρήνο. Είναι μια έκσταση, μια εκστατική μανία. Δεν προέρχεται από κάποιο δυτικό, εξευγενισμένο μοντέλο συναισθηματικής έκφρασης αλλά βγαίνει από τα σπλάχνα, από τις φτέρνες, από τη μήτρα, από το αίμα. Εδώ βρίσκεται και η διαφορά μου με μια ολόκληρη παράδοση αντιμετώπισης της αρχαίας τραγωδίας, η οποία πέρασε μέσα από τον γερμανικό ρομαντισμό. Ζήσαμε σπουδαίες στιγμές αυτής της σχολής, γιατί υπήρχαν μεγάλοι καλλιτέχνες που την υπερέβαιναν. Η Παξινού, για παράδειγμα, την ξεπέρασε, όπως ο Γκρέκο ξεπέρασε την Αναγέννηση. Αλλά σκέφτομαι πόσες ευκαιρίες χάσαμε. Γιατί δεν μπήκε η Βλαχοπούλου στον Αριστοφάνη; Γιατί δεν μπήκε ο Βέγγος; Γιατί δεν έγραψε ο Τσιτσάνης μουσική για τα χορικά; Γιατί δεν ακούστηκε η Μπέλλου; Γιατί αντιμετωπίσαμε για τόσα χρόνια την τραγωδία ως ένα σχεδόν αποκλειστικά λόγιο και αναγνωστικό γεγονός, ενώ πρόκειται για κάτι βαθιά σωματικό και λαϊκό;
-Μήπως γι' αυτό επιστρέφετε στα μεγάλα κείμενα; Επειδή ανακαλύπτετε μέσα τους έναν πειραματισμό πολύ πιο ουσιαστικό από εκείνον που διακηρύσσει συχνά το σύγχρονο θέατρο;
Ακριβώς γι' αυτό επιστρέφω. Ο πραγματικός πειραματισμός έχει ήδη συντελεστεί από ανθρώπους όπως ο Παπαδιαμάντης, ο Ροΐδης και ο Βιζυηνός. Αυτοί έχουν κάνει τέτοιες υπερβάσεις του κλασικού, που θα έπρεπε να τους μελετούμε πολύ περισσότερο. Δεν μπορείς να αποδομήσεις κάτι που δεν γνωρίζεις. Για να αποδομήσεις την κλασική τέχνη, πρέπει προηγουμένως να την έχεις κατανοήσει σε βάθος. Διαφορετικά, δεν πειραματίζεσαι. Απλώς καταστρέφεις. Το μεταμοντέρνο μας έδωσε κάτι πολύ σημαντικό: την αμφισβήτηση του παραδοσιακού και του κλασικού, τη δυνατότητα να εκφραστεί ο σύγχρονος άνθρωπος μέσα από νέες μορφές. Αλλά χάσαμε συχνά τον πραγματικό πειραματισμό, γιατί αντικαταστήσαμε τη γνώση με την πρόκληση. Και τώρα βλέπουμε τα σπαράγματα αυτής της αποτυχίας. Και ο Παπαδιαμάντης, που είναι ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος, φτάνει με τη Φόνισσα σε μια εξαιρετικά τολμηρή ανατροπή. Πρόκειται για μια εκπληκτική περίπτωση: ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος, ένας χριστιανός που ψάλλει στην εκκλησία, που ζει με τον δικό του ιδιόρρυθμο τρόπο, πίνει, καπνίζει, έχει μια σχεδόν ροκ συμπεριφορά για την εποχή του. Και αυτός ο άνθρωπος γεννά ένα τέρας- ένα πλάσμα που διαπράττει τη μέγιστη των αμαρτιών: τον φόνο. Και μάλιστα τον φόνο παιδιών. Κι όμως, δεν παρεμβαίνει για να το υποτάξει στη δική του ιδεολογική, αισθητική ή θρησκευτική αντίληψη. Το αφήνει να προχωρήσει σύμφωνα με τη φύση του. Αυτό είναι, από μόνο του, συγκλονιστικό. Γι' αυτό θεωρώ ότι ο Παπαδιαμάντης αποτελεί έναν κόμβο ανάμεσα στον αρχαίο κόσμο και τον χριστιανισμό. Ενώ ο αρχαίος κόσμος έχει τη μοίρα και το τραγικό στοιχείο, ο χριστιανισμός εισάγει τη σωτηριολογική παρουσία του Χριστού, τη δυνατότητα της άφεσης και της ανάστασης. Ο Παπαδιαμάντης συγχρωτίζει αυτούς τους δύο κόσμους. Και μέσα από αυτή τη συνάντηση αποθεώνει τη μοναχικότητα του τραγικού ήρωα. Αυτό είναι κάτι που με συγκλονίζει βαθιά, γιατί εδώ η τραγωδία δεν είναι ένα εισαγόμενο αισθητικό σχήμα αλλά μια πραγματικότητα που αναδύεται από την ίδια τη ζωή των ανθρώπων.
-Και είναι επίσης συγκλονιστικός ο τρόπος που εισχωρεί στη γυναικεία ταυτότητα-που βλέπει πόσο πολύ βασανισμένες ήταν τότε οι γυναίκες, έτσι δεν είναι είναι;
Ναι, απόλυτα. Και πραγματικά με συγκλονίζει ο τρόπος που ο Παπαδιαμάντης κατορθώνει να εισχωρήσει με τρομακτική ακρίβεια στον γυναικείο ψυχισμό, στη Φόνισσα. Δεν γνωρίζω άλλο κείμενο που να έχει περιγράψει με τέτοια ακρίβεια τα πάθη της γυναίκας. Ούτε ο Στρίντμπεργκ ούτε ο Ίψεν, που έγραψε τη Νόρα, έχουν κατορθώσει κάτι αντίστοιχο. Παρακολούθησε την πορεία αυτής της γυναίκας, η οποία δεν είναι τυχαίο ότι έχει δύο ονόματα: είναι η Χαδούλα, η γυναίκα που από τη γέννησή της κουβαλά μια διάψευση, και είναι η Φραγκογιαννού, η γυναίκα που προσδιορίζεται από τον άντρα της, που ανήκει στον Γιάννη. Είναι μια γυναίκα ακυρωμένη, προδομένη από τους γονείς της, κακομεταχειρισμένη, κακοποιημένη. Και φτάνει να σκοτώνει τα μικρά κορίτσια επειδή πιστεύει ότι τα προστατεύει. Θεωρεί ότι τα απελευθερώνει από τα βάσανα που πρόκειται να γνωρίσουν στη ζωή τους. Αλλά εδώ ακριβώς τελείται η μεγάλη, τεράστια ανατροπή: μια γυναίκα που έχει υποστεί την καταπίεση της πατριαρχικής κοινωνίας μετατρέπεται η ίδια σε φορέα μιας ακραίας βίας. Δεν είναι μια απλή ιστορία εγκλήματος αλλά η ιστορία μιας ολόκληρης κοινωνίας που έχει εγγραφεί πάνω στο σώμα και στην ψυχή ενός ανθρώπου.
-Εδώ, πάντως, βλέπω μια βαθιά συγγένεια με τη Μήδεια του Ευριπίδη, αφού και οι δύο γυναίκες έχουν μια σχεδόν μαγική σχέση με τη φύση, ενώ η πράξη τους υπερβαίνει κάθε δυνατότητα λογικής ερμηνείας. Συμφωνείτε;
Ακριβώς. Η Μήδεια είναι μάγισσα και μάνα. Είναι ένα πλάσμα με μαγικές δυνάμεις. Αν το ποτίσεις, θα σου βγάλει λουλούδια· αν το δηλητηριάσεις, θα σου βγάλει φαρμάκι. Δεν πρόκειται για μια απλή ερωτική ιστορία προδοσίας, όπως παρουσιάζεται συχνά. Το κομβικό σημείο βρίσκεται στην απόφασή της για τα παιδιά. Όταν μαθαίνει ότι θα μεγαλώσουν στο παλάτι, μέσα σε έναν άλλο τρόπο ζωής, που θα αλλοιώσει τη φύση τους, αποφασίζει να τα σκοτώσει. Με άλλα λόγια, σκοτώνει τη φύση της για να την προστατεύσει. Ο Ιάσονας είναι ένας δημόσιος ήρωας και ένας ιδιωτικά ανάξιος άνθρωπος. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Αγαμέμνονα στην περίπτωση της Ιφιγένειας. Γι' αυτό ο θρήνος της Μήδειας είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον του Ιάσονα. Ο Ιάσονας θρηνεί ως πατέρας ενώ η Μήδεια δεν θρηνεί μόνο ως μάνα αλλά και ως μια μαγικοθρησκευτική οντότητα. Είναι σαν να κόβει ένα κομμάτι από το ίδιο της το σώμα. Και αυτός ο σπασμός του πόνου μένει για πάντα πάνω στη γη.
-Ο Ευριπίδης, ωστόσο, επιτρέπει στη Μήδεια να φύγει πάνω στο άρμα του Ήλιου. Ο Παπαδιαμάντης δεν παραδίδει τη Φραγκογιαννού ούτε στην ανθρώπινη ούτε στη θεία δικαιοσύνη. Μήπως υπάρχει εδώ μια αντίστοιχη υπέρβαση της τιμωρίας;
Μα, αυτό είναι το συγκλονιστικό! Η Φραγκογιαννού δεν συλλαμβάνεται από τους ανθρώπους, αλλά ούτε και ο Θεός εμφανίζεται για να την τιμωρήσει. Πεθαίνει μέσα στο νερό, στο στοιχείο της κάθαρσης, ανάμεσα στη θεία και την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Και πρέπει να δούμε πώς φτάνει εκεί. Έχω κάνει παλαιότερα τη διαδρομή της στη Σκιάθο. Είναι συγκλονιστική. Θα έπρεπε να υπάρχει μια οργανωμένη διαδρομή που να επιτρέπει στον επισκέπτη να ακολουθήσει τα βήματά της, να γνωρίσει το τοπίο μέσα από το έργο. Γιατί στη διαδρομή αυτή μετέχει η ίδια η φύση. Άλλοτε είναι παρηγορητική, άλλοτε την κρύβει και την προστατεύει. Άλλοτε η Φραγκογιαννού τη χρησιμοποιεί για να επιβιώσει. Και όσο πλησιάζει προς το τέλος, η φύση αλλάζει: παγώνει, γίνεται εχθρική, όπως το φεγγάρι στον Ματωμένο γάμο του Λόρκα. Οι πλαγιές μοιάζουν να χορεύουν έναν δαιμονικό χορό, οι πέτρες στρέφονται εναντίον της. Η φύση είναι θερμή και ψυχρή ταυτόχρονα. Αν δεν κατανοήσεις αυτή τη διπλή λειτουργία της, δεν μπορείς να κατανοήσεις τον Παπαδιαμάντη. Μου φαίνεται ότι υπάρχει και μια ιδιαίτερη δραματουργία του φωτός και του σκότους στο έργο.
-Αυτό ακριβώς παρατήρησα ξανά, μελετώντας προσεκτικά το κείμενο. Υπάρχει μια συγκλονιστική διαδρομή του φωτός, από το μεταφυσικό στο καθημερινό. Το φως πέφτει πάνω στη θάλασσα, αντανακλάται, φωτίζει ακόμη και τα κουμπιά του αστυφύλακα.
Είναι ένα chiaroscuro, όπως στη ζωγραφική του μπαρόκ. Αυτό που μας συγκλονίζει στον Καραβάτζο είναι η συνύπαρξη φωτός και σκότους. Δεν υπάρχει μια ομαλή μετάβαση από το ένα στο άλλο, αλλά μια διαρκής σύμμειξη. Το φως του Παπαδιαμάντη περιέχει σκοτάδι και το σκοτάδι του περιέχει φως. Είναι αυτό που στην Ορθοδοξία ονομάζουμε χαρμολύπη. Η λύπη γεννά τη χαρά και η χαρά εμπεριέχει τη λύπη. Ακόμη και τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο μια χαρμόσυνη γιορτή, γιατί το παιδί που γεννιέται είναι προορισμένο να σταυρωθεί. Αυτή η συνύπαρξη των αντιθέτων είναι ο πυρήνας της ορθόδοξης πνευματικότητας. Και σήμερα μοιάζει να έχουμε χάσει αυτή τη σχέση με τη φύση και το μυστήριο. Ζούμε, όπως έχουν επισημάνει και οι φιλόσοφοι, στην εποχή της απομάγευσης. Αυτή, λοιπόν, πιστεύω ότι είναι η κατάρα μας. Η απομάγευση είναι η πλήρης απομάκρυνση από το χώμα, από τη γη, από τον γεωργικό κύκλο. Δες το μύθο του Διονύσου και το πως συνδέεται με τον κύκλο της φύσης. Ο καρπός, στα πλαίσια αυτού του αιώνιου κύκλου, γεννιέται, μεγαλώνει, ωριμάζει, σαπίζει, πέφτει στη γη και ξαναγεννιέται. Αν χαθεί, λοιπόν, αυτή η σχέση του ανθρώπου με τη γη, θα χαθεί και η δυνατότητά του να κατανοεί την τραγωδία. Θα εξακολουθήσουν να συμβαίνουν τραγικά γεγονότα, αλλά δεν θα έχουμε την τραγική συνείδηση που μπορεί να τους δώσει νόημα. Ο καπιταλισμός δεν κατάλαβε ποτέ ότι, αν σκοτώσει τη γη, θα χαθούμε όλοι. Δεν μιλώ απλώς για το φαινόμενο του θερμοκηπίου ή για την ερημοποίηση, αλλά για κάτι που συμβαίνει και μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Όταν καίγεται ένα δάσος, αισθάνομαι ότι καίγονται τα σπλάχνα μου. Όταν ανοίγεται ένα λατομείο και αφαιρείται το μάρμαρο από τη γη, αισθάνομαι ότι λιγοστεύω κι εγώ γιατί δεν μπορώ να το αντιληφθώ διαφορετικά. Έτσι καταλαβαίνω την τραγωδία και κάπως έτσι αντιλαμβάνομαι και τον Παπαδιαμάντη. Από την άλλη, αυτή η βίαιη απομάκρυνση από τη φύση φαίνεται να επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη γυναικεία ταυτότητα. Αλλά πιστεύω ότι αν η γυναίκα είχε την εξουσία, αν υπήρχε μια πραγματικά μητρογραμμική δομή, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση του πολιτισμού. Η μητρογραμμική κοινωνία δεν παράγει με τον ίδιο τρόπο τον πόλεμο αφού η γυναίκα είναι συνδεδεμένη με τη γέννηση, με τη συνέχεια της ζωής. Και πρόσεξε, δεν μιλώ για τις γυναίκες που καταλαμβάνουν θέσεις εξουσίας και υιοθετούν ακριβώς τους ίδιους μηχανισμούς με τους άντρες. Εκεί δεν αλλάζει τίποτα. Απλώς αλλάζει το πρόσωπο που ασκεί την εξουσία.
-Η βία κατά των γυναικών, πάντως, εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις πιο σκοτεινές εκφράσεις αυτής της πατριαρχικής αντίληψης. Και η Φραγκογιαννού είναι, κατά κάποιον τρόπο, το προϊόν μιας κοινωνίας που έχει κακοποιήσει τη γυναίκα.
Ακριβώς. Όταν κακοποιείς μια γυναίκα, όταν τη μολύνεις με τη βία, με την καταπίεση, με την παγωμένη ψυχή σου, δεν μπορείς να περιμένεις ότι αυτό δεν θα έχει συνέπειες. Είμαι από εκείνους που έχουν υποστηρίξει δημόσια την αυστηροποίηση των ποινών για τις γυναικοκτονίες. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τη ζωή ενός άλλου. Ποιος είσαι; Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να αναλάβεις το έργο του Θεού; Και δεν μπορώ να καταλάβω την επιείκεια με την οποία αντιμετωπίζονται συχνά τέτοια εγκλήματα. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει παιδεία, πρόληψη, κατανόηση των μηχανισμών που γεννούν τη βία. Αλλά μέχρι να αλλάξουν όλα αυτά, υπάρχουν γυναίκες που δολοφονούνται. Εκείνο που με εξοργίζει πραγματικά είναι ότι θεωρούν τη γυναίκα ιδιοκτησία τους. Ενώ ο άντρας ερωτεύεται μια εξωστρεφή, αυθόρμητη, επικοινωνιακή γυναίκα που είναι ανοιχτή, με περιέργεια για τη ζωή, μόλις αισθανθεί ότι την κατέκτησε, αρχίζει να κλαδεύει ακριβώς εκείνα τα χαρακτηριστικά που τον έκαναν να την ερωτευτεί. Την αντιμετωπίζει σαν μέρος του κτηματολογίου του. Σαν να του ανήκει. Αλλά αυτό δεν είναι αγάπη. Αγάπη σημαίνει να αγαπάς τον άλλον όπως είναι, να αγαπάς τη φύση του και να της επιτρέπεις να αναπτύσσεται ερήμην σου. Εκεί χρειάζονται πραγματικά κότσια. Να μη θέλεις να μετατρέψεις τον άλλον σε προέκταση του εαυτού σου.
-Ας επιστρέψουμε στη Φόνισσα. Πώς αντιμετωπίζετε ένα κείμενο με τόσο ιδιαίτερη γλωσσική ταυτότητα, όπου συνυπάρχουν η καθαρεύουσα, η εκκλησιαστική γλώσσα και το λαϊκό ιδίωμα;
Με πολύ μεγάλο φόβο και σεβασμό. Έχω δουλέψει για χρόνια αυτή τη διασκευή. Το όλον υπάρχει στη νουβέλα και θα ήθελα η παράσταση να οδηγήσει τους θεατές να διαβάσουν το ίδιο το έργο. Το μεγάλο μας στοίχημα ήταν η γλώσσα αφού ο Παπαδιαμάντης μας προσφέρει την καθαρεύουσα, την καθομιλουμένη, τη γλώσσα της Εκκλησίας και το ιδίωμα των ανθρώπων της Σκιάθου. Όλα αυτά συνυπάρχουν μέσα σε έναν ενιαίο ζωντανό οργανισμό. Εμείς δημιουργήσαμε έναν γυναικείο χορό, γιατί το έργο λειτουργεί με όρους αρχαίας τραγωδίας: έχει πρόσωπα, χορό, αφηγητή. Οι γυναίκες του χορού είναι οι γυναίκες της γειτονιάς, οι γυναίκες της κοινότητας. Και το στοίχημα ήταν να μιλούν την καθαρεύουσα με τον τρόπο που μιλούν οι γυναίκες της γειτονιάς ώστε να μη μοιάζει η γλώσσα ξένη προς τη ζωή τους. Ξέρεις, κάποτε σκοτώθηκαν άνθρωποι για το γλωσσικό ζήτημα. Το 1903, με τα Ορεστειακά, συγκρούστηκαν δύο ολόκληροι κόσμοι. Και ξαφνικά εδώ βλέπεις ότι η καθαρεύουσα, η δημοτική και το τοπικό ιδίωμα μπορούν να συνυπάρχουν και να δημιουργούν ένα ενιαίο γλυπτό της γλώσσας. Γιατί η γλώσσα δεν είναι ένα νεκρό αντικείμενο-αντιθέτως, είναι ένα πλάσμα που μυρίζει, βλέπει, ακούει, αισθάνεται. Είναι ζωντανή. Αν την ακρωτηριάσεις, καταστρέφεις κάτι από την ίδια τη μνήμη του ανθρώπου. Η γλώσσα είναι το σπίτι μας-ένας ναός.
-Τι ακριβώς άλλαξε στη διασκευή;
Έκανα μεταθέσεις ορισμένων τμημάτων του έργου, ώστε να λειτουργήσει η δραματική οικονομία. Κράτησα τα πρόσωπα, μετέφερα κάποιες φράσεις, δημιούργησα ορισμένες κορυφώσεις για να αποκτήσει το κείμενο σκηνική πνοή. Προσπάθησα, όσο μπορούσα, να μην προδώσω τον συγγραφέα και να φέρω πάνω στη σκηνή αυτό το φοβερό πλάσμα που δημιούργησε. Επίσης, πιστεύω ότι το έργο μάς κάλεσε, δεν το καλέσαμε εμείς. Αρκεί να δεις πως παίζει η Λυδία Κονιόρδου αυτό το έργο, δεν έχει άλλη ζωή. Ζει μέσα σε αυτό. Άλλωστε, δεν επιλέγουμε πάντοτε εμείς τον Ευριπίδη, τον Παπαδιαμάντη ή τον Βιζυηνό. Κάποιες φορές μας επιλέγουν εκείνοι.
Επιμένετε, λοιπόν, ότι ο καλλιτέχνης οφείλει να περιμένει τη στιγμή που θα είναι πραγματικά έτοιμος να συναντήσει ένα μεγάλο έργο;
Βεβαίως. Θυμάμαι όταν πήγα νέος στη Φλωρεντία. Δεν καταλάβαινα τίποτα από όλα αυτά. Ήθελα να βγω έξω, να καπνίσω, να φάω μια πίτσα, να πιω έναν καπουτσίνο, να χαζεύω τους ανθρώπους στον δρόμο. Όταν επέστρεψα αργότερα και βρέθηκα μπροστά στα έργα του Πιέρο ντέλα Φραντσέσκα, του Γκιρλαντάιο, του Μποτιτσέλι, συνέβη κάτι εντελώς διαφορετικό. Ένιωσα σαν να κολυμπούσαν ψάρια μέσα στο σώμα μου. Σαν να έχανα για λίγο την αίσθηση του εαυτού μου. Τότε είναι που με διάλεξαν αυτά τα έργα γιατί πριν δεν ήμουν έτοιμος. Είναι όπως συμβαίνει με τους νεαρούς εραστές. Στην αρχή λειτουργούν μόνο με την ορμή. Αργότερα μαθαίνουν τι σημαίνει να αγαπάς. Έτσι είναι και η τέχνη.
-Μήπως, όμως, πίσω από τη σύγκρουση ανάμεσα στην καινοτομία και το κλασικό, υπάρχει και μια βαθύτερη αμηχανία απέναντι στη λαϊκή μας παράδοση; Και το βλέπουμε με διάφορες παραστάσεις. Σαν να φοβόμαστε ότι οτιδήποτε παραπέμπει στις ρίζες μας κινδυνεύει να χαρακτηριστεί φολκλόρ.
Ακριβώς. Υπάρχει ένας φόβος απέναντι στον εσώτερο εαυτό μας. Γιατί μέσα μας υπάρχουν ακόμη οι γειτονιές όπου μεγαλώσαμε, τα κρεβάτια που βγάζαμε έξω τα καλοκαίρια, οι μανάδες μας, οι μυρωδιές, τα ζώα, οι άνθρωποι της υπαίθρου, ολόκληρη αυτή η κυτταρική μνήμη. Κάποιοι λοιπόν ντρέπονται γι' αυτή τη μνήμη. Τη θεωρούν επαρχιώτικη, ξεπερασμένη, κάτι που πρέπει να αποβάλουν για να γίνουν σύγχρονοι. Εγώ πιστεύω ακριβώς το αντίθετο-ότι εκεί βρίσκεται μια τεράστια πηγή δύναμης. Θυμάμαι κάποτε που είπα σε μια ηθοποιό, ενθουσιασμένος από την ερμηνεία της, ότι είναι ζώο. Το είπα με τον μεγαλύτερο δυνατό θαυμασμό, εννοώντας ότι είχε μια τρομερή ενστικτώδη δύναμη, μια αρχέγονη παρουσία. Εκείνη το εξέλαβε ως προσβολή. Αλλά για μένα το ζώο δεν είναι κάτι κατώτερο από τον άνθρωπο-είναι ένας οδηγός. Πρόκειται για ένα πλάσμα που διατηρεί δυνάμεις τις οποίες εμείς έχουμε χάσει. Και ίσως αυτό είναι το πρόβλημά μας: ότι έχουμε απομακρυνθεί τόσο πολύ από την ίδια μας τη φύση, ώστε δεν μπορούμε πια να αναγνωρίσουμε την ομορφιά της.
-Θυμάμαι κάποτε να λέτε, σε μια συζήτηση με έναν άνθρωπο της διοίκησης, ότι πρέπει πάντοτε να υπάρχει κάποιος που θα κρατά αναμμένο ένα κερί, όπως στη Νοσταλγία του Ταρκόφσκι. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι απαντούσατε στη γραφειοκρατική γλώσσα της εξουσίας με μια εικόνα από την ποίηση του κινηματογράφου. Τι σας κάνει να κρατάτε ακόμα αυτό το κερί;
Η επίγνωση που μου έδωσε ο δάσκαλός μου, ότι ένα μικρό αναμμένο κερί μπορεί να κρατήσει αναμμένο έναν ολόκληρο πολυέλαιο. Το δικό σου κερί έχει σημασία. Μην περιμένεις να δεις μια τεράστια φωταψία γύρω σου. Κράτα το κερί σου. Προστάτεψέ το από τον άνεμο της Ιστορίας. Έτσι μπορείς να διατηρήσεις μια εσωτερική αυτονομία, μια μικρή άμεση δημοκρατία μέσα στην ψυχή σου, μέσα στην οικογένειά σου. Να γίνεις ένας άνθρωπος που αυτοφωτίζεται. Δεν ήρθαμε στο θέατρο για να λάμψουμε αλλά για να φωτίσουμε. Και αυτό το φως μεταλαμπαδεύεται αργά. Πολύ αργά. Η βραδύτητα αποθαρρύνει πολλούς ανθρώπους. Σκέφτονται ότι, αν σβήσει το δικό τους κερί, δεν θα συμβεί τίποτα. Αλλά πού ξέρεις; Μπορεί να είσαι προορισμένος να κρατάς αυτό το μικρό φως για κάποιον άλλον, που δεν έχει ακόμη φτάσει. Στη Νοσταλγία ο Ταρκόφσκι δείχνει έναν άνθρωπο που προσπαθεί να μεταφέρει ένα αναμμένο κερί από τη μία πλευρά μιας άδειας πισίνας στην άλλη. Μπορεί ο άνεμος το σβήνει αλλά εκείνος επιστρέφει στην αρχή. Ξαναπροσπαθεί. Ξανά και ξανά. Μέχρι να τα καταφέρει. Αυτή είναι η τέχνη αλλά αυτή είναι η ζωή. Δεν πιστεύω, λοιπόν, στις μόδες, όπως είπα και πριν, αλλά στα πρόσωπα. Γιατί κάθε πρόσωπο φέρει εντός του ολόκληρες κοινότητες, μνήμες, ιστορίες, ανθρώπους που έζησαν πριν από αυτό και συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα του. Και πιστεύω ότι, όσο υπάρχουν άνθρωποι πρόθυμοι να προστατεύσουν αυτό το μικρό φως, υπάρχει ακόμη ελπίδα.
-Η βία κατά των γυναικών, πάντως, εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις πιο σκοτεινές εκφράσεις αυτής της πατριαρχικής αντίληψης. Και η Φραγκογιαννού είναι, κατά κάποιον τρόπο, το προϊόν μιας κοινωνίας που έχει κακοποιήσει τη γυναίκα.
Ακριβώς. Όταν κακοποιείς μια γυναίκα, όταν τη μολύνεις με τη βία, με την καταπίεση, με την παγωμένη ψυχή σου, δεν μπορείς να περιμένεις ότι αυτό δεν θα έχει συνέπειες. Είμαι από εκείνους που έχουν υποστηρίξει δημόσια την αυστηροποίηση των ποινών για τις γυναικοκτονίες. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τη ζωή ενός άλλου. Ποιος είσαι; Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να αναλάβεις το έργο του Θεού; Και δεν μπορώ να καταλάβω την επιείκεια με την οποία αντιμετωπίζονται συχνά τέτοια εγκλήματα. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει παιδεία, πρόληψη, κατανόηση των μηχανισμών που γεννούν τη βία. Αλλά μέχρι να αλλάξουν όλα αυτά, υπάρχουν γυναίκες που δολοφονούνται. Εκείνο που με εξοργίζει πραγματικά είναι ότι θεωρούν τη γυναίκα ιδιοκτησία τους. Ενώ ο άντρας ερωτεύεται μια εξωστρεφή, αυθόρμητη, επικοινωνιακή γυναίκα που είναι ανοιχτή, με περιέργεια για τη ζωή, μόλις αισθανθεί ότι την κατέκτησε, αρχίζει να κλαδεύει ακριβώς εκείνα τα χαρακτηριστικά που τον έκαναν να την ερωτευτεί. Την αντιμετωπίζει σαν μέρος του κτηματολογίου του. Σαν να του ανήκει. Αλλά αυτό δεν είναι αγάπη. Αγάπη σημαίνει να αγαπάς τον άλλον όπως είναι, να αγαπάς τη φύση του και να της επιτρέπεις να αναπτύσσεται ερήμην σου. Εκεί χρειάζονται πραγματικά κότσια. Να μη θέλεις να μετατρέψεις τον άλλον σε προέκταση του εαυτού σου.
-Ας επιστρέψουμε στη Φόνισσα. Πώς αντιμετωπίζετε ένα κείμενο με τόσο ιδιαίτερη γλωσσική ταυτότητα, όπου συνυπάρχουν η καθαρεύουσα, η εκκλησιαστική γλώσσα και το λαϊκό ιδίωμα;
Με πολύ μεγάλο φόβο και σεβασμό. Έχω δουλέψει για χρόνια αυτή τη διασκευή. Το όλον υπάρχει στη νουβέλα και θα ήθελα η παράσταση να οδηγήσει τους θεατές να διαβάσουν το ίδιο το έργο. Το μεγάλο μας στοίχημα ήταν η γλώσσα αφού ο Παπαδιαμάντης μας προσφέρει την καθαρεύουσα, την καθομιλουμένη, τη γλώσσα της Εκκλησίας και το ιδίωμα των ανθρώπων της Σκιάθου. Όλα αυτά συνυπάρχουν μέσα σε έναν ενιαίο ζωντανό οργανισμό. Εμείς δημιουργήσαμε έναν γυναικείο χορό, γιατί το έργο λειτουργεί με όρους αρχαίας τραγωδίας: έχει πρόσωπα, χορό, αφηγητή. Οι γυναίκες του χορού είναι οι γυναίκες της γειτονιάς, οι γυναίκες της κοινότητας. Και το στοίχημα ήταν να μιλούν την καθαρεύουσα με τον τρόπο που μιλούν οι γυναίκες της γειτονιάς ώστε να μη μοιάζει η γλώσσα ξένη προς τη ζωή τους. Ξέρεις, κάποτε σκοτώθηκαν άνθρωποι για το γλωσσικό ζήτημα. Το 1903, με τα Ορεστειακά, συγκρούστηκαν δύο ολόκληροι κόσμοι. Και ξαφνικά εδώ βλέπεις ότι η καθαρεύουσα, η δημοτική και το τοπικό ιδίωμα μπορούν να συνυπάρχουν και να δημιουργούν ένα ενιαίο γλυπτό της γλώσσας. Γιατί η γλώσσα δεν είναι ένα νεκρό αντικείμενο-αντιθέτως, είναι ένα πλάσμα που μυρίζει, βλέπει, ακούει, αισθάνεται. Είναι ζωντανή. Αν την ακρωτηριάσεις, καταστρέφεις κάτι από την ίδια τη μνήμη του ανθρώπου. Η γλώσσα είναι το σπίτι μας-ένας ναός.
-Τι ακριβώς άλλαξε στη διασκευή;
Έκανα μεταθέσεις ορισμένων τμημάτων του έργου, ώστε να λειτουργήσει η δραματική οικονομία. Κράτησα τα πρόσωπα, μετέφερα κάποιες φράσεις, δημιούργησα ορισμένες κορυφώσεις για να αποκτήσει το κείμενο σκηνική πνοή. Προσπάθησα, όσο μπορούσα, να μην προδώσω τον συγγραφέα και να φέρω πάνω στη σκηνή αυτό το φοβερό πλάσμα που δημιούργησε. Επίσης, πιστεύω ότι το έργο μάς κάλεσε, δεν το καλέσαμε εμείς. Αρκεί να δεις πως παίζει η Λυδία Κονιόρδου αυτό το έργο, δεν έχει άλλη ζωή. Ζει μέσα σε αυτό. Άλλωστε, δεν επιλέγουμε πάντοτε εμείς τον Ευριπίδη, τον Παπαδιαμάντη ή τον Βιζυηνό. Κάποιες φορές μας επιλέγουν εκείνοι.
Επιμένετε, λοιπόν, ότι ο καλλιτέχνης οφείλει να περιμένει τη στιγμή που θα είναι πραγματικά έτοιμος να συναντήσει ένα μεγάλο έργο;
Βεβαίως. Θυμάμαι όταν πήγα νέος στη Φλωρεντία. Δεν καταλάβαινα τίποτα από όλα αυτά. Ήθελα να βγω έξω, να καπνίσω, να φάω μια πίτσα, να πιω έναν καπουτσίνο, να χαζεύω τους ανθρώπους στον δρόμο. Όταν επέστρεψα αργότερα και βρέθηκα μπροστά στα έργα του Πιέρο ντέλα Φραντσέσκα, του Γκιρλαντάιο, του Μποτιτσέλι, συνέβη κάτι εντελώς διαφορετικό. Ένιωσα σαν να κολυμπούσαν ψάρια μέσα στο σώμα μου. Σαν να έχανα για λίγο την αίσθηση του εαυτού μου. Τότε είναι που με διάλεξαν αυτά τα έργα γιατί πριν δεν ήμουν έτοιμος. Είναι όπως συμβαίνει με τους νεαρούς εραστές. Στην αρχή λειτουργούν μόνο με την ορμή. Αργότερα μαθαίνουν τι σημαίνει να αγαπάς. Έτσι είναι και η τέχνη.
-Μήπως, όμως, πίσω από τη σύγκρουση ανάμεσα στην καινοτομία και το κλασικό, υπάρχει και μια βαθύτερη αμηχανία απέναντι στη λαϊκή μας παράδοση; Και το βλέπουμε με διάφορες παραστάσεις. Σαν να φοβόμαστε ότι οτιδήποτε παραπέμπει στις ρίζες μας κινδυνεύει να χαρακτηριστεί φολκλόρ.
Ακριβώς. Υπάρχει ένας φόβος απέναντι στον εσώτερο εαυτό μας. Γιατί μέσα μας υπάρχουν ακόμη οι γειτονιές όπου μεγαλώσαμε, τα κρεβάτια που βγάζαμε έξω τα καλοκαίρια, οι μανάδες μας, οι μυρωδιές, τα ζώα, οι άνθρωποι της υπαίθρου, ολόκληρη αυτή η κυτταρική μνήμη. Κάποιοι λοιπόν ντρέπονται γι' αυτή τη μνήμη. Τη θεωρούν επαρχιώτικη, ξεπερασμένη, κάτι που πρέπει να αποβάλουν για να γίνουν σύγχρονοι. Εγώ πιστεύω ακριβώς το αντίθετο-ότι εκεί βρίσκεται μια τεράστια πηγή δύναμης. Θυμάμαι κάποτε που είπα σε μια ηθοποιό, ενθουσιασμένος από την ερμηνεία της, ότι είναι ζώο. Το είπα με τον μεγαλύτερο δυνατό θαυμασμό, εννοώντας ότι είχε μια τρομερή ενστικτώδη δύναμη, μια αρχέγονη παρουσία. Εκείνη το εξέλαβε ως προσβολή. Αλλά για μένα το ζώο δεν είναι κάτι κατώτερο από τον άνθρωπο-είναι ένας οδηγός. Πρόκειται για ένα πλάσμα που διατηρεί δυνάμεις τις οποίες εμείς έχουμε χάσει. Και ίσως αυτό είναι το πρόβλημά μας: ότι έχουμε απομακρυνθεί τόσο πολύ από την ίδια μας τη φύση, ώστε δεν μπορούμε πια να αναγνωρίσουμε την ομορφιά της.
-Θυμάμαι κάποτε να λέτε, σε μια συζήτηση με έναν άνθρωπο της διοίκησης, ότι πρέπει πάντοτε να υπάρχει κάποιος που θα κρατά αναμμένο ένα κερί, όπως στη Νοσταλγία του Ταρκόφσκι. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι απαντούσατε στη γραφειοκρατική γλώσσα της εξουσίας με μια εικόνα από την ποίηση του κινηματογράφου. Τι σας κάνει να κρατάτε ακόμα αυτό το κερί;
Η επίγνωση που μου έδωσε ο δάσκαλός μου, ότι ένα μικρό αναμμένο κερί μπορεί να κρατήσει αναμμένο έναν ολόκληρο πολυέλαιο. Το δικό σου κερί έχει σημασία. Μην περιμένεις να δεις μια τεράστια φωταψία γύρω σου. Κράτα το κερί σου. Προστάτεψέ το από τον άνεμο της Ιστορίας. Έτσι μπορείς να διατηρήσεις μια εσωτερική αυτονομία, μια μικρή άμεση δημοκρατία μέσα στην ψυχή σου, μέσα στην οικογένειά σου. Να γίνεις ένας άνθρωπος που αυτοφωτίζεται. Δεν ήρθαμε στο θέατρο για να λάμψουμε αλλά για να φωτίσουμε. Και αυτό το φως μεταλαμπαδεύεται αργά. Πολύ αργά. Η βραδύτητα αποθαρρύνει πολλούς ανθρώπους. Σκέφτονται ότι, αν σβήσει το δικό τους κερί, δεν θα συμβεί τίποτα. Αλλά πού ξέρεις; Μπορεί να είσαι προορισμένος να κρατάς αυτό το μικρό φως για κάποιον άλλον, που δεν έχει ακόμη φτάσει. Στη Νοσταλγία ο Ταρκόφσκι δείχνει έναν άνθρωπο που προσπαθεί να μεταφέρει ένα αναμμένο κερί από τη μία πλευρά μιας άδειας πισίνας στην άλλη. Μπορεί ο άνεμος το σβήνει αλλά εκείνος επιστρέφει στην αρχή. Ξαναπροσπαθεί. Ξανά και ξανά. Μέχρι να τα καταφέρει. Αυτή είναι η τέχνη αλλά αυτή είναι η ζωή. Δεν πιστεύω, λοιπόν, στις μόδες, όπως είπα και πριν, αλλά στα πρόσωπα. Γιατί κάθε πρόσωπο φέρει εντός του ολόκληρες κοινότητες, μνήμες, ιστορίες, ανθρώπους που έζησαν πριν από αυτό και συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα του. Και πιστεύω ότι, όσο υπάρχουν άνθρωποι πρόθυμοι να προστατεύσουν αυτό το μικρό φως, υπάρχει ακόμη ελπίδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα