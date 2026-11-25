Είναι ένα chiaroscuro, όπως στη ζωγραφική του μπαρόκ. Αυτό που μας συγκλονίζει στον Καραβάτζο είναι η συνύπαρξη φωτός και σκότους. Δεν υπάρχει μια ομαλή μετάβαση από το ένα στο άλλο, αλλά μια διαρκής σύμμειξη. Το φως του Παπαδιαμάντη περιέχει σκοτάδι και το σκοτάδι του περιέχει φως. Είναι αυτό που στην Ορθοδοξία ονομάζουμε χαρμολύπη. Η λύπη γεννά τη χαρά και η χαρά εμπεριέχει τη λύπη. Ακόμη και τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο μια χαρμόσυνη γιορτή, γιατί το παιδί που γεννιέται είναι προορισμένο να σταυρωθεί. Αυτή η συνύπαρξη των αντιθέτων είναι ο πυρήνας της ορθόδοξης πνευματικότητας. Και σήμερα μοιάζει να έχουμε χάσει αυτή τη σχέση με τη φύση και το μυστήριο. Ζούμε, όπως έχουν επισημάνει και οι φιλόσοφοι, στην εποχή της απομάγευσης. Αυτή, λοιπόν, πιστεύω ότι είναι η κατάρα μας. Η απομάγευση είναι η πλήρης απομάκρυνση από το χώμα, από τη γη, από τον γεωργικό κύκλο. Δες το μύθο του Διονύσου και το πως συνδέεται με τον κύκλο της φύσης. Ο καρπός, στα πλαίσια αυτού του αιώνιου κύκλου, γεννιέται, μεγαλώνει, ωριμάζει, σαπίζει, πέφτει στη γη και ξαναγεννιέται. Αν χαθεί, λοιπόν, αυτή η σχέση του ανθρώπου με τη γη, θα χαθεί και η δυνατότητά του να κατανοεί την τραγωδία. Θα εξακολουθήσουν να συμβαίνουν τραγικά γεγονότα, αλλά δεν θα έχουμε την τραγική συνείδηση που μπορεί να τους δώσει νόημα. Ο καπιταλισμός δεν κατάλαβε ποτέ ότι, αν σκοτώσει τη γη, θα χαθούμε όλοι. Δεν μιλώ απλώς για το φαινόμενο του θερμοκηπίου ή για την ερημοποίηση, αλλά για κάτι που συμβαίνει και μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Όταν καίγεται ένα δάσος, αισθάνομαι ότι καίγονται τα σπλάχνα μου. Όταν ανοίγεται ένα λατομείο και αφαιρείται το μάρμαρο από τη γη, αισθάνομαι ότι λιγοστεύω κι εγώ γιατί δεν μπορώ να το αντιληφθώ διαφορετικά. Έτσι καταλαβαίνω την τραγωδία και κάπως έτσι αντιλαμβάνομαι και τον Παπαδιαμάντη. Από την άλλη, αυτή η βίαιη απομάκρυνση από τη φύση φαίνεται να επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη γυναικεία ταυτότητα. Αλλά πιστεύω ότι αν η γυναίκα είχε την εξουσία, αν υπήρχε μια πραγματικά μητρογραμμική δομή, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση του πολιτισμού. Η μητρογραμμική κοινωνία δεν παράγει με τον ίδιο τρόπο τον πόλεμο αφού η γυναίκα είναι συνδεδεμένη με τη γέννηση, με τη συνέχεια της ζωής. Και πρόσεξε, δεν μιλώ για τις γυναίκες που καταλαμβάνουν θέσεις εξουσίας και υιοθετούν ακριβώς τους ίδιους μηχανισμούς με τους άντρες. Εκεί δεν αλλάζει τίποτα. Απλώς αλλάζει το πρόσωπο που ασκεί την εξουσία.Ακριβώς. Όταν κακοποιείς μια γυναίκα, όταν τη μολύνεις με τη βία, με την καταπίεση, με την παγωμένη ψυχή σου, δεν μπορείς να περιμένεις ότι αυτό δεν θα έχει συνέπειες. Είμαι από εκείνους που έχουν υποστηρίξει δημόσια την αυστηροποίηση των ποινών για τις γυναικοκτονίες. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τη ζωή ενός άλλου. Ποιος είσαι; Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να αναλάβεις το έργο του Θεού; Και δεν μπορώ να καταλάβω την επιείκεια με την οποία αντιμετωπίζονται συχνά τέτοια εγκλήματα. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει παιδεία, πρόληψη, κατανόηση των μηχανισμών που γεννούν τη βία. Αλλά μέχρι να αλλάξουν όλα αυτά, υπάρχουν γυναίκες που δολοφονούνται. Εκείνο που με εξοργίζει πραγματικά είναι ότι θεωρούν τη γυναίκα ιδιοκτησία τους. Ενώ ο άντρας ερωτεύεται μια εξωστρεφή, αυθόρμητη, επικοινωνιακή γυναίκα που είναι ανοιχτή, με περιέργεια για τη ζωή, μόλις αισθανθεί ότι την κατέκτησε, αρχίζει να κλαδεύει ακριβώς εκείνα τα χαρακτηριστικά που τον έκαναν να την ερωτευτεί. Την αντιμετωπίζει σαν μέρος του κτηματολογίου του. Σαν να του ανήκει. Αλλά αυτό δεν είναι αγάπη. Αγάπη σημαίνει να αγαπάς τον άλλον όπως είναι, να αγαπάς τη φύση του και να της επιτρέπεις να αναπτύσσεται ερήμην σου. Εκεί χρειάζονται πραγματικά κότσια. Να μη θέλεις να μετατρέψεις τον άλλον σε προέκταση του εαυτού σου.Με πολύ μεγάλο φόβο και σεβασμό. Έχω δουλέψει για χρόνια αυτή τη διασκευή. Το όλον υπάρχει στη νουβέλα και θα ήθελα η παράσταση να οδηγήσει τους θεατές να διαβάσουν το ίδιο το έργο. Το μεγάλο μας στοίχημα ήταν η γλώσσα αφού ο Παπαδιαμάντης μας προσφέρει την καθαρεύουσα, την καθομιλουμένη, τη γλώσσα της Εκκλησίας και το ιδίωμα των ανθρώπων της Σκιάθου. Όλα αυτά συνυπάρχουν μέσα σε έναν ενιαίο ζωντανό οργανισμό. Εμείς δημιουργήσαμε έναν γυναικείο χορό, γιατί το έργο λειτουργεί με όρους αρχαίας τραγωδίας: έχει πρόσωπα, χορό, αφηγητή. Οι γυναίκες του χορού είναι οι γυναίκες της γειτονιάς, οι γυναίκες της κοινότητας. Και το στοίχημα ήταν να μιλούν την καθαρεύουσα με τον τρόπο που μιλούν οι γυναίκες της γειτονιάς ώστε να μη μοιάζει η γλώσσα ξένη προς τη ζωή τους. Ξέρεις, κάποτε σκοτώθηκαν άνθρωποι για το γλωσσικό ζήτημα. Το 1903, με τα Ορεστειακά, συγκρούστηκαν δύο ολόκληροι κόσμοι. Και ξαφνικά εδώ βλέπεις ότι η καθαρεύουσα, η δημοτική και το τοπικό ιδίωμα μπορούν να συνυπάρχουν και να δημιουργούν ένα ενιαίο γλυπτό της γλώσσας. Γιατί η γλώσσα δεν είναι ένα νεκρό αντικείμενο-αντιθέτως, είναι ένα πλάσμα που μυρίζει, βλέπει, ακούει, αισθάνεται. Είναι ζωντανή. Αν την ακρωτηριάσεις, καταστρέφεις κάτι από την ίδια τη μνήμη του ανθρώπου. Η γλώσσα είναι το σπίτι μας-ένας ναός.Έκανα μεταθέσεις ορισμένων τμημάτων του έργου, ώστε να λειτουργήσει η δραματική οικονομία. Κράτησα τα πρόσωπα, μετέφερα κάποιες φράσεις, δημιούργησα ορισμένες κορυφώσεις για να αποκτήσει το κείμενο σκηνική πνοή. Προσπάθησα, όσο μπορούσα, να μην προδώσω τον συγγραφέα και να φέρω πάνω στη σκηνή αυτό το φοβερό πλάσμα που δημιούργησε. Επίσης, πιστεύω ότι το έργο μάς κάλεσε, δεν το καλέσαμε εμείς. Αρκεί να δεις πως παίζει η Λυδία Κονιόρδου αυτό το έργο, δεν έχει άλλη ζωή. Ζει μέσα σε αυτό. Άλλωστε, δεν επιλέγουμε πάντοτε εμείς τον Ευριπίδη, τον Παπαδιαμάντη ή τον Βιζυηνό. Κάποιες φορές μας επιλέγουν εκείνοι.Επιμένετε, λοιπόν, ότι ο καλλιτέχνης οφείλει να περιμένει τη στιγμή που θα είναι πραγματικά έτοιμος να συναντήσει ένα μεγάλο έργο;Βεβαίως. Θυμάμαι όταν πήγα νέος στη Φλωρεντία. Δεν καταλάβαινα τίποτα από όλα αυτά. Ήθελα να βγω έξω, να καπνίσω, να φάω μια πίτσα, να πιω έναν καπουτσίνο, να χαζεύω τους ανθρώπους στον δρόμο. Όταν επέστρεψα αργότερα και βρέθηκα μπροστά στα έργα του Πιέρο ντέλα Φραντσέσκα, του Γκιρλαντάιο, του Μποτιτσέλι, συνέβη κάτι εντελώς διαφορετικό. Ένιωσα σαν να κολυμπούσαν ψάρια μέσα στο σώμα μου. Σαν να έχανα για λίγο την αίσθηση του εαυτού μου. Τότε είναι που με διάλεξαν αυτά τα έργα γιατί πριν δεν ήμουν έτοιμος. Είναι όπως συμβαίνει με τους νεαρούς εραστές. Στην αρχή λειτουργούν μόνο με την ορμή. Αργότερα μαθαίνουν τι σημαίνει να αγαπάς. Έτσι είναι και η τέχνη.Ακριβώς. Υπάρχει ένας φόβος απέναντι στον εσώτερο εαυτό μας. Γιατί μέσα μας υπάρχουν ακόμη οι γειτονιές όπου μεγαλώσαμε, τα κρεβάτια που βγάζαμε έξω τα καλοκαίρια, οι μανάδες μας, οι μυρωδιές, τα ζώα, οι άνθρωποι της υπαίθρου, ολόκληρη αυτή η κυτταρική μνήμη. Κάποιοι λοιπόν ντρέπονται γι' αυτή τη μνήμη. Τη θεωρούν επαρχιώτικη, ξεπερασμένη, κάτι που πρέπει να αποβάλουν για να γίνουν σύγχρονοι. Εγώ πιστεύω ακριβώς το αντίθετο-ότι εκεί βρίσκεται μια τεράστια πηγή δύναμης. Θυμάμαι κάποτε που είπα σε μια ηθοποιό, ενθουσιασμένος από την ερμηνεία της, ότι είναι ζώο. Το είπα με τον μεγαλύτερο δυνατό θαυμασμό, εννοώντας ότι είχε μια τρομερή ενστικτώδη δύναμη, μια αρχέγονη παρουσία. Εκείνη το εξέλαβε ως προσβολή. Αλλά για μένα το ζώο δεν είναι κάτι κατώτερο από τον άνθρωπο-είναι ένας οδηγός. Πρόκειται για ένα πλάσμα που διατηρεί δυνάμεις τις οποίες εμείς έχουμε χάσει. Και ίσως αυτό είναι το πρόβλημά μας: ότι έχουμε απομακρυνθεί τόσο πολύ από την ίδια μας τη φύση, ώστε δεν μπορούμε πια να αναγνωρίσουμε την ομορφιά της.Η επίγνωση που μου έδωσε ο δάσκαλός μου, ότι ένα μικρό αναμμένο κερί μπορεί να κρατήσει αναμμένο έναν ολόκληρο πολυέλαιο. Το δικό σου κερί έχει σημασία. Μην περιμένεις να δεις μια τεράστια φωταψία γύρω σου. Κράτα το κερί σου. Προστάτεψέ το από τον άνεμο της Ιστορίας. Έτσι μπορείς να διατηρήσεις μια εσωτερική αυτονομία, μια μικρή άμεση δημοκρατία μέσα στην ψυχή σου, μέσα στην οικογένειά σου. Να γίνεις ένας άνθρωπος που αυτοφωτίζεται. Δεν ήρθαμε στο θέατρο για να λάμψουμε αλλά για να φωτίσουμε. Και αυτό το φως μεταλαμπαδεύεται αργά. Πολύ αργά. Η βραδύτητα αποθαρρύνει πολλούς ανθρώπους. Σκέφτονται ότι, αν σβήσει το δικό τους κερί, δεν θα συμβεί τίποτα. Αλλά πού ξέρεις; Μπορεί να είσαι προορισμένος να κρατάς αυτό το μικρό φως για κάποιον άλλον, που δεν έχει ακόμη φτάσει. Στη Νοσταλγία ο Ταρκόφσκι δείχνει έναν άνθρωπο που προσπαθεί να μεταφέρει ένα αναμμένο κερί από τη μία πλευρά μιας άδειας πισίνας στην άλλη. Μπορεί ο άνεμος το σβήνει αλλά εκείνος επιστρέφει στην αρχή. Ξαναπροσπαθεί. Ξανά και ξανά. Μέχρι να τα καταφέρει. Αυτή είναι η τέχνη αλλά αυτή είναι η ζωή. Δεν πιστεύω, λοιπόν, στις μόδες, όπως είπα και πριν, αλλά στα πρόσωπα. Γιατί κάθε πρόσωπο φέρει εντός του ολόκληρες κοινότητες, μνήμες, ιστορίες, ανθρώπους που έζησαν πριν από αυτό και συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα του. Και πιστεύω ότι, όσο υπάρχουν άνθρωποι πρόθυμοι να προστατεύσουν αυτό το μικρό φως, υπάρχει ακόμη ελπίδα.