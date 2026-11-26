Από την αγαπημένη μας μουσική και τις στιγμές χαλάρωσης μέχρι τη βραδινή κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι, η Sonos επαναπροσδιορίζει τον ήχο του σύγχρονου σπιτιού μέσα από ένα ενιαίο, ασύρματο και επεκτάσιμο οικοσύστημα, που αλλάζει τη ζωή μας.
H ελληνική λογοτεχνία στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Γουαδαλαχάρα 2026
H ελληνική λογοτεχνία στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Γουαδαλαχάρα 2026
Ο Κώστας Αθανασίου, ο Αντώνης Νικολόπουλος «Soloúp», o Γιάννης Παλαβός, η Αδριάνα Μοσκέρα «Nani», ο Αλί Μιράε και η Αδριάνα Μαρτίνες θα συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αφήγηση, κόμικς, μετάφραση και μια έκθεση αφιερωμένη στον «Ζορμπά τον Έλληνα»
Το Φεστιβάλ ΛΕΑ – Ελληνο-ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ Λογοτεχνίας στην Αθήνα – θα συνεργαστεί με τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου (FIL) της Γουαδαλαχάρα στην έκδοση του 2026 με τη συμμετοχή του συγγραφέα Γιάννη Παλαβού, του συγγραφέα κόμικς Αντώνη Νικολόπουλου, γνωστού ως Soloúp, του μεταφραστή Κώστα Αθανασίου, της γελοιογράφου Αδριάνα Μοσκέρα «Nani», του νικητή του 3ου Διεθνούς Διαγωνισμού Γελοιογραφίας, Αλί Μιράε, και της ιδρύτριας και διευθύντριας του Φεστιβάλ ΛΕΑ, Αδριάνα Μαρτίνες. Αυτή η παρουσία εντάσσεται στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Λογοτεχνικές Γέφυρες: Ελληνικές Φωνές στην Ιβηρική Χερσόνησο και τη Λατινική Αμερική», μιας πρωτοβουλίας του ΛΕΑ που προωθεί την κυκλοφορία της ελληνικής λογοτεχνίας και ενθαρρύνει τις συναντήσεις με συγγραφείς, μεταφραστές/-στριες και αναγνώστες/-στριες από τον ιβηροαμερικανικό κόσμο.
Ο συγγραφέας Γιάννης Παλαβός θα συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Ευρωπαϊκών Γραμμάτων, στις εκδηλώσεις «Απόηχοι της FIL» και στη Διεθνή Συνάντηση Διηγηματογράφων, όλα στο πλαίσιο της FIL Γουαδαλαχάρα× αυτοί οι χώροι θα επιτρέψουν στο κοινό να γνωρίσει από κοντά το έργο του και να ανακαλύψει νέες πτυχές της σύγχρονης ελληνικής αφήγησης.
Ο συγγραφέας θα παρουσιάσει επίσης την ανθολογία σύγχρονης ελληνικής μικρομυθοπλασίας “Ser breve es de sabi@s” που εκδόθηκε πρόσφατα από τον μεξικανικό εκδοτικό οίκο La Tinta del Silencio. Εβδομήντα Έλληνες συγγραφείς (ο Παλαβός είναι ένας από αυτούς) παρουσιάζονται σε μια συλλογή που επιμελήθηκαν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και ο Εδουάρδο Λουθένα και έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση.
Το graphic novel θα έχει επίσης περίοπτη θέση με την έκθεση «Ζορμπάς ο Έλληνας», αφιερωμένη στο έργο του Soloúp, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη. Τη χρονιά που συμπληρώνονται οκτώ δεκαετίες από την πρώτη έκδοση του βιβλίου, η έκθεση προσκαλεί τους επισκέπτες να ανακαλύψουν ξανά έναν από τους πιο οικουμενικούς χαρακτήρες της ελληνικής λογοτεχνίας μέσα από τον διάλογο μεταξύ λόγου και εικόνας.
Το graphic novel του Soloúp, που εκδόθηκε το 2023, προτείνει μια νέα ανάγνωση του σύμπαντος του Καζαντζάκη: η φιλία, η αγάπη, η ελευθερία και τα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα ζωντανεύουν σε μια οπτική αφήγηση που επιδιώκει να φέρει τον σύγχρονο αναγνώστη πιο κοντά στο πνεύμα του πρωτότυπου έργου. Η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Μουσείου Καζαντζάκη και σχεδιάστηκε από το Φεστιβάλ ΛΕΑ και την Αδριάνα Μαρτίνες Γκερέρο, σε επιμέλεια του ίδιου του Soloúp.
Εκτός από την έκθεση, ο Soloúp θα συμμετάσχει στο συνέδριο «Η σημειωτική των κόμικς», με αφορμή τον Ζορμπά τον Έλληνα, στο «Περσέπολις: Αφιέρωμα στη Μαρζάν Σατραπί», καθώς και σε μια συζήτηση για «τα κόμικς ως αντανάκλαση της κοινωνίας». Αυτές οι δραστηριότητες θα δημιουργήσουν έναν χώρο εξερεύνησης σχετικά με την ικανότητα της γραφικής αφήγησης να ερμηνεύει την πραγματικότητα, να οικοδομεί μνήμη και να προσεγγίζει κοινωνικά ζητήματα. Η έκθεση αυτή πραγματοποιείται χάρη στην υποστήριξη του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη.
Η μετάφραση, ένας από τους κεντρικούς άξονες του έργου του ΛΕΑ, θα εκπροσωπηθεί από τον Κώστα Αθανασίου, ο οποίος θα συμμετάσχει στη συνάντηση με θέμα «Ο λατινοαμερικάνικος κόσμος μάς μιλάει σε μετάφραση», στο πλαίσιο της Ημερίδας Λογοτεχνικής Μετάφρασης της Μεξικανικής Ένωσης Μεταφραστών Λογοτεχνίας (AMETLI). Μεταφραστής στα ελληνικά συγγραφέων όπως οι Ρομπέρτο Μπολάνιο, Σέρχιο Πιτόλ και Μάριο Βάργκας Λιόσα, ο Αθανασίου θα μοιραστεί την εμπειρία του φέρνοντας τη λατινοαμερικανική λογοτεχνία στους Έλληνες αναγνώστες, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασής του του έργου Φοβάμαι, Ταυρομάχε του Πέδρο Λεμεμπέλ, για το οποίο έλαβε το Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης ΛΕΑ.
Επίσης, ο νικητής του 3ου Διεθνούς Διαγωνισμού Γελοιογραφίας του Φεστιβάλ ΛΕΑ, Αλί Μιράε, και η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ισπανοκολομβιανή γελοιογράφος Αδριάνα Μοσκέρα «Nani», θα συμμετάσχουν στις δραστηριότητες της Διεθνούς Συνάντησης Κινούμενων Σχεδίων και Κόμικς στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Αρχιτεκτονικής και Σχεδίου του Πανεπιστημίου της Γουαδαλαχάρα, στο πλαίσιο της FIL Γουαδαλαχάρα.
Από την πλευρά της, η Αδριάνα Μαρτίνες, ιδρύτρια και διευθύντρια του Φεστιβάλ ΛΕΑ, θα συμμετάσχει ως συντονίστρια σε διάφορες συζητήσεις του προγράμματος, μεταξύ των οποίων και σε εκείνες του «Latinoamérica Viva» (Ζωντανή Λατινική Αμερική), και θα συνοδεύσει τον Αθανασίου στη συνάντηση «Ο λατινοαμερικάνικος κόσμος μάς μιλάει σε μετάφραση».
Με αυτή τη συνεργασία, το Φεστιβάλ ΛΕΑ ενισχύει μια αμφίδρομη ανταλλαγή: εκτός από το ότι φέρνει την ιβηροαμερικανική λογοτεχνία πιο κοντά στην Ελλάδα και την Κύπρο, προωθεί την παρουσία ελληνικών φωνών στους ιβηροαμερικανικούς λογοτεχνικούς χώρους. Η συμμετοχή του στη FIL Γουαδαλαχάρα συγκεντρώνει ποικίλους τρόπους αφήγησης και μετάφρασης του κόσμου, επιβεβαιώνοντας την αξία της λογοτεχνίας ως τόπου συνάντησης πολιτισμών.
Ο συγγραφέας Γιάννης Παλαβός θα συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Ευρωπαϊκών Γραμμάτων, στις εκδηλώσεις «Απόηχοι της FIL» και στη Διεθνή Συνάντηση Διηγηματογράφων, όλα στο πλαίσιο της FIL Γουαδαλαχάρα× αυτοί οι χώροι θα επιτρέψουν στο κοινό να γνωρίσει από κοντά το έργο του και να ανακαλύψει νέες πτυχές της σύγχρονης ελληνικής αφήγησης.
Ο συγγραφέας θα παρουσιάσει επίσης την ανθολογία σύγχρονης ελληνικής μικρομυθοπλασίας “Ser breve es de sabi@s” που εκδόθηκε πρόσφατα από τον μεξικανικό εκδοτικό οίκο La Tinta del Silencio. Εβδομήντα Έλληνες συγγραφείς (ο Παλαβός είναι ένας από αυτούς) παρουσιάζονται σε μια συλλογή που επιμελήθηκαν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και ο Εδουάρδο Λουθένα και έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση.
Το graphic novel θα έχει επίσης περίοπτη θέση με την έκθεση «Ζορμπάς ο Έλληνας», αφιερωμένη στο έργο του Soloúp, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη. Τη χρονιά που συμπληρώνονται οκτώ δεκαετίες από την πρώτη έκδοση του βιβλίου, η έκθεση προσκαλεί τους επισκέπτες να ανακαλύψουν ξανά έναν από τους πιο οικουμενικούς χαρακτήρες της ελληνικής λογοτεχνίας μέσα από τον διάλογο μεταξύ λόγου και εικόνας.
Το graphic novel του Soloúp, που εκδόθηκε το 2023, προτείνει μια νέα ανάγνωση του σύμπαντος του Καζαντζάκη: η φιλία, η αγάπη, η ελευθερία και τα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα ζωντανεύουν σε μια οπτική αφήγηση που επιδιώκει να φέρει τον σύγχρονο αναγνώστη πιο κοντά στο πνεύμα του πρωτότυπου έργου. Η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Μουσείου Καζαντζάκη και σχεδιάστηκε από το Φεστιβάλ ΛΕΑ και την Αδριάνα Μαρτίνες Γκερέρο, σε επιμέλεια του ίδιου του Soloúp.
Εκτός από την έκθεση, ο Soloúp θα συμμετάσχει στο συνέδριο «Η σημειωτική των κόμικς», με αφορμή τον Ζορμπά τον Έλληνα, στο «Περσέπολις: Αφιέρωμα στη Μαρζάν Σατραπί», καθώς και σε μια συζήτηση για «τα κόμικς ως αντανάκλαση της κοινωνίας». Αυτές οι δραστηριότητες θα δημιουργήσουν έναν χώρο εξερεύνησης σχετικά με την ικανότητα της γραφικής αφήγησης να ερμηνεύει την πραγματικότητα, να οικοδομεί μνήμη και να προσεγγίζει κοινωνικά ζητήματα. Η έκθεση αυτή πραγματοποιείται χάρη στην υποστήριξη του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη.
Η μετάφραση, ένας από τους κεντρικούς άξονες του έργου του ΛΕΑ, θα εκπροσωπηθεί από τον Κώστα Αθανασίου, ο οποίος θα συμμετάσχει στη συνάντηση με θέμα «Ο λατινοαμερικάνικος κόσμος μάς μιλάει σε μετάφραση», στο πλαίσιο της Ημερίδας Λογοτεχνικής Μετάφρασης της Μεξικανικής Ένωσης Μεταφραστών Λογοτεχνίας (AMETLI). Μεταφραστής στα ελληνικά συγγραφέων όπως οι Ρομπέρτο Μπολάνιο, Σέρχιο Πιτόλ και Μάριο Βάργκας Λιόσα, ο Αθανασίου θα μοιραστεί την εμπειρία του φέρνοντας τη λατινοαμερικανική λογοτεχνία στους Έλληνες αναγνώστες, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασής του του έργου Φοβάμαι, Ταυρομάχε του Πέδρο Λεμεμπέλ, για το οποίο έλαβε το Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης ΛΕΑ.
Επίσης, ο νικητής του 3ου Διεθνούς Διαγωνισμού Γελοιογραφίας του Φεστιβάλ ΛΕΑ, Αλί Μιράε, και η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ισπανοκολομβιανή γελοιογράφος Αδριάνα Μοσκέρα «Nani», θα συμμετάσχουν στις δραστηριότητες της Διεθνούς Συνάντησης Κινούμενων Σχεδίων και Κόμικς στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Αρχιτεκτονικής και Σχεδίου του Πανεπιστημίου της Γουαδαλαχάρα, στο πλαίσιο της FIL Γουαδαλαχάρα.
Από την πλευρά της, η Αδριάνα Μαρτίνες, ιδρύτρια και διευθύντρια του Φεστιβάλ ΛΕΑ, θα συμμετάσχει ως συντονίστρια σε διάφορες συζητήσεις του προγράμματος, μεταξύ των οποίων και σε εκείνες του «Latinoamérica Viva» (Ζωντανή Λατινική Αμερική), και θα συνοδεύσει τον Αθανασίου στη συνάντηση «Ο λατινοαμερικάνικος κόσμος μάς μιλάει σε μετάφραση».
Με αυτή τη συνεργασία, το Φεστιβάλ ΛΕΑ ενισχύει μια αμφίδρομη ανταλλαγή: εκτός από το ότι φέρνει την ιβηροαμερικανική λογοτεχνία πιο κοντά στην Ελλάδα και την Κύπρο, προωθεί την παρουσία ελληνικών φωνών στους ιβηροαμερικανικούς λογοτεχνικούς χώρους. Η συμμετοχή του στη FIL Γουαδαλαχάρα συγκεντρώνει ποικίλους τρόπους αφήγησης και μετάφρασης του κόσμου, επιβεβαιώνοντας την αξία της λογοτεχνίας ως τόπου συνάντησης πολιτισμών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα