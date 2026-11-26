Από την αγαπημένη μας μουσική και τις στιγμές χαλάρωσης μέχρι τη βραδινή κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι, η Sonos επαναπροσδιορίζει τον ήχο του σύγχρονου σπιτιού μέσα από ένα ενιαίο, ασύρματο και επεκτάσιμο οικοσύστημα, που αλλάζει τη ζωή μας.
Voices Festival: Τρεις ημέρες στο κέντρο και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για τη δημοσιογραφία, την ελευθερία του τύπου και την κοινωνία
Voices Festival: Τρεις ημέρες στο κέντρο και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για τη δημοσιογραφία, την ελευθερία του τύπου και την κοινωνία
Το VOICES (European Journalism Festival) πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου 2026 σε συνεργασία με το MOMus (Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης) και την ΕΣΗΕΜ-Θ.
Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (EFJ), η Deutsche Welle, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ελευθερία του Τύπου και των Μέσων (ECPMF), το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (EUI) και η EAVI, συμμετέχουν στο «Voices Festival European Festival of Journalism and Media Freedom», μια διεθνή συνάντηση αφιερωμένη στην ελευθερία του Τύπου και τη σχέση της δημοσιογραφίας με την κοινωνία.
Από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, φωτογράφοι, ερευνητές και πολίτες συναντιούνται στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε ένα τριήμερο συζητήσεων, εργαστηρίων και πολιτιστικών δράσεων. Η τέταρτη διοργάνωση του φεστιβάλ συνεχίζει την ευρωπαϊκή διαδρομή του, μετά τη Φλωρεντία και το Ζάγκρεμπ.
Μέσα από τις προσωπικές διαδρομές των προσκεκλημένων, τις δημόσιες συζητήσεις και τις συμμετοχικές δράσεις, το φεστιβάλ επιδιώκει να θέσει ένα κεντρικό ερώτημα: Πώς μπορεί η δημοσιογραφία να παραμείνει ελεύθερη, αξιόπιστη και ουσιαστικά συνδεδεμένη με την κοινωνία;
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το MOMUS-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, το Voices Festival και η ΕΣΗΕΜ-Θ συνεργάζονται παρουσιάζοντας μια έκθεση φωτορεπορτάζ.
Στο πλαίσιο της ομαδικής έκθεσης σύγχρονου ελληνικού ρεπορτάζ, ο William Faithful παρουσιάζει μια επιλογή από φωτογραφίες που τραβήχτηκαν την περίοδο 2021–2025 κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικών αποστολών για την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα». Μέσα από τον φακό του καταγράφονται καθοριστικές στιγμές της επικαιρότητας, κοινωνικά γεγονότα και ανθρώπινες ιστορίες, συνθέτοντας ένα ζωντανό οπτικό χρονικό της τελευταίας πενταετίας.
Η τέχνη και η δημοσιογραφία συναντιούνται μέσα από εικόνες, μαρτυρίες και ιστορίες που απασχολούν το ευρύ κοινό.
Από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, φωτογράφοι, ερευνητές και πολίτες συναντιούνται στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε ένα τριήμερο συζητήσεων, εργαστηρίων και πολιτιστικών δράσεων. Η τέταρτη διοργάνωση του φεστιβάλ συνεχίζει την ευρωπαϊκή διαδρομή του, μετά τη Φλωρεντία και το Ζάγκρεμπ.
Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντροΗ ΕΣΗΕΜ-Θ ως εταίρος του ευρωπαϊκού σχήματος που υλοποιεί το φεστιβάλ, συνδέει τη διεθνή διοργάνωση με τη δημοσιογραφική κοινότητα της πόλης και προσκαλεί επαγγελματίες της ενημέρωσης, φοιτητές και πολίτες να συμμετάσχουν.
Μέσα από τις προσωπικές διαδρομές των προσκεκλημένων, τις δημόσιες συζητήσεις και τις συμμετοχικές δράσεις, το φεστιβάλ επιδιώκει να θέσει ένα κεντρικό ερώτημα: Πώς μπορεί η δημοσιογραφία να παραμείνει ελεύθερη, αξιόπιστη και ουσιαστικά συνδεδεμένη με την κοινωνία;
Μουσική, εκθέσεις και ντοκιμαντέρΟι καλλιτεχνικές δράσεις αποτελούν ουσιαστικό μέρος του προγράμματος. Εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές ντοκιμαντέρ και περφόρμανς συμπληρώνουν τα πάνελ, ανοίγοντας διαφορετικούς δρόμους για την αφήγηση και την κατανόηση της πραγματικότητας. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται παράσταση που προετοίμασε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) ειδικά για το φεστιβάλ.
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το MOMUS-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, το Voices Festival και η ΕΣΗΕΜ-Θ συνεργάζονται παρουσιάζοντας μια έκθεση φωτορεπορτάζ.
Στο πλαίσιο της ομαδικής έκθεσης σύγχρονου ελληνικού ρεπορτάζ, ο William Faithful παρουσιάζει μια επιλογή από φωτογραφίες που τραβήχτηκαν την περίοδο 2021–2025 κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικών αποστολών για την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα». Μέσα από τον φακό του καταγράφονται καθοριστικές στιγμές της επικαιρότητας, κοινωνικά γεγονότα και ανθρώπινες ιστορίες, συνθέτοντας ένα ζωντανό οπτικό χρονικό της τελευταίας πενταετίας.
Η τέχνη και η δημοσιογραφία συναντιούνται μέσα από εικόνες, μαρτυρίες και ιστορίες που απασχολούν το ευρύ κοινό.
Προσέγγιση των νέωνΤο Voices Festival δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συστηματική προσέγγιση και ενεργή συμμετοχή των νέων. Εργαστήρια για παιδιά, δράσεις γραμματισμού στα μέσα και συζητήσεις γύρω από την ένταση της ψηφιακής καθημερινότητας συνδέουν τη δημοσιογραφία με τις εμπειρίες της νέας γενιάς. Το Φεστιβάλ δίνει την ευκαιρία στο νεανικό κοινό να έρθει σε επαφή με δημοσιογράφους και την κριτική ανάγνωση της ενημέρωσης στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ ανοίγει τη συζήτηση για την ανάπτυξη νέων μορφών περιεχομένου για νεανικά κοινά. Στόχος είναι οι νέοι να συμμετέχουν στη συζήτηση και να διαμορφώνουν τη δική τους σχέση με την ενημέρωση.
~Δείτε το πλήρες πρόγραμμα
26-28 Νοεμβρίου 2026 / Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Προβλήτα 1
Η είσοδος είναι δωρεάν.
~Κύριες δράσεις MOMus & VOICES~Έκθεση Don McCullin: Στο MOMus–Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Α', Λιμάνι Θεσσαλονίκης) παρουσιάζεται η έκθεση «Don McCullin. Life, Death & Everything In Between» (24 Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου 2026, με εγκαίνια την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στις 19:00)
~Σύγχρονο ελληνικό φωτορεπορτάζ: Ψηφιακές προβολές επιλεγμένων έργων Ελλήνων φωτοδημοσιογράφων της τελευταίας πενταετίας στο πλαίσιο του φεστιβάλ
~Θεματολογία φεστιβάλ: Διεθνείς συναντήσεις, εκθέσεις και εργαστήρια αφιερωμένα στην ελευθερία του Τύπου, τη δημοσιογραφία και την παιδεία στα μέσα ενημέρωσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα