Προσέγγιση των νέων

~Κύριες δράσεις MOMus & VOICES

Το Voices Festival δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συστηματική προσέγγιση και ενεργή συμμετοχή των νέων. Εργαστήρια για παιδιά, δράσεις γραμματισμού στα μέσα και συζητήσεις γύρω από την ένταση της ψηφιακής καθημερινότητας συνδέουν τη δημοσιογραφία με τις εμπειρίες της νέας γενιάς. Το Φεστιβάλ δίνει την ευκαιρία στο νεανικό κοινό να έρθει σε επαφή με δημοσιογράφους και την κριτική ανάγνωση της ενημέρωσης στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ ανοίγει τη συζήτηση για την ανάπτυξη νέων μορφών περιεχομένου για νεανικά κοινά. Στόχος είναι οι νέοι να συμμετέχουν στη συζήτηση και να διαμορφώνουν τη δική τους σχέση με την ενημέρωση.26-28 Νοεμβρίου 2026 / Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Προβλήτα 1Η είσοδος είναι δωρεάν.~Έκθεση Don McCullin: Στο MOMus–Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Α', Λιμάνι Θεσσαλονίκης) παρουσιάζεται η έκθεση «Don McCullin. Life, Death & Everything In Between» (24 Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου 2026, με εγκαίνια την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στις 19:00)~Σύγχρονο ελληνικό φωτορεπορτάζ: Ψηφιακές προβολές επιλεγμένων έργων Ελλήνων φωτοδημοσιογράφων της τελευταίας πενταετίας στο πλαίσιο του φεστιβάλ~Θεματολογία φεστιβάλ: Διεθνείς συναντήσεις, εκθέσεις και εργαστήρια αφιερωμένα στην ελευθερία του Τύπου, τη δημοσιογραφία και την παιδεία στα μέσα ενημέρωσης.