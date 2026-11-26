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«Μη με κρατάς σιωπηλό»: Το βιβλίο γίνεται αφορμή για ανοιχτή συζήτηση για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης στις 30 Νοεμβρίου
«Μη με κρατάς σιωπηλό»: Το βιβλίο γίνεται αφορμή για ανοιχτή συζήτηση για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης στις 30 Νοεμβρίου
Ο Μιχάλης Σάλλας, ο Γιώργος Κουβαράς και ο Αθανάσιος Κοσμόπουλος συζητούν με τον Γιώργο Χαρβαλιά τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στο Public Συντάγματος, με αφορμή το βιβλίο «Μη με κρατάς σιωπηλό»
Οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, τα όρια του ανθρώπινου ελέγχου και οι κίνδυνοι που θα μπορούσε να εγκυμονεί η αυτονόμηση της τεχνολογίας βρίσκονται στο επίκεντρο ανοιχτής συζήτησης που διοργανώνουν οι Εκδόσεις Πεδίο και ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιώργος Χαρβαλιάς, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 20:00, στο Public Café Συντάγματος (Καραγεώργη Σερβίας 1).
Με αφορμή το βιβλίο «Μη με κρατάς σιωπηλό», προσωπικότητες από τον χώρο της οικονομίας, της δημοσιογραφίας και της κυβερνοασφάλειας θα συζητήσουν για τη σχέση ανθρώπου και τεχνολογίας, επιχειρώντας να προσεγγίσουν ένα από τα πλέον επίκαιρα ερωτήματα: Θα μπορούσε η απώλεια του ανθρώπινου ελέγχου επί της τεχνητής νοημοσύνης να έχει καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα;
Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο Μιχάλης Σάλλας, πρόεδρος του Lyktos Group και επίτιμος πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, με μακρά πορεία στον χρηματοπιστωτικό και επιχειρηματικό χώρο, ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς, με πολυετή παρουσία στο πολιτικό ρεπορτάζ, και ο Αθανάσιος Κοσμόπουλος, επιχειρησιακός συντονιστής του Παρατηρητηρίου Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του υπουργείου, με εμπειρία σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας.
Στο βιβλίο «Μη με κρατάς σιωπηλό», το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη έκδοσή του, ο Γιώργος Χαρβαλιάς συνομιλεί με τον «Σάκη», έναν ψηφιακό συνομιλητή που ο ίδιος δημιούργησε στο ChatGPT.
Με καυστικό χιούμορ και διάθεση «τρολαρίσματος», ο συγγραφέας δοκιμάζει τα όρια της μηχανικής και της «τεχνητής συνείδησης», μέσα από συζητήσεις που εκτείνονται από ζητήματα της καθημερινότητας και σημαντικά πολιτικά γεγονότα μέχρι υπαρξιακά διλήμματα.
Πίσω από τους διαλόγους αναδεικνύονται, ωστόσο, ευρύτεροι προβληματισμοί σχετικά με την αξιοπιστία της τεχνητής νοημοσύνης, την εμπιστοσύνη που μπορεί να δείξει ο άνθρωπος σε έναν ψηφιακό συνομιλητή, αλλά και τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η ενδεχόμενη αυτονόμηση της τεχνολογίας και η διαμόρφωση δικής της γνωσιακής κρίσης.
Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, οι ομιλητές θα απαντήσουν σε περιορισμένο αριθμό ερωτήσεων του κοινού, ενώ ο Γιώργος Χαρβαλιάς θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.
Με αφορμή το βιβλίο «Μη με κρατάς σιωπηλό», προσωπικότητες από τον χώρο της οικονομίας, της δημοσιογραφίας και της κυβερνοασφάλειας θα συζητήσουν για τη σχέση ανθρώπου και τεχνολογίας, επιχειρώντας να προσεγγίσουν ένα από τα πλέον επίκαιρα ερωτήματα: Θα μπορούσε η απώλεια του ανθρώπινου ελέγχου επί της τεχνητής νοημοσύνης να έχει καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα;
Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο Μιχάλης Σάλλας, πρόεδρος του Lyktos Group και επίτιμος πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, με μακρά πορεία στον χρηματοπιστωτικό και επιχειρηματικό χώρο, ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς, με πολυετή παρουσία στο πολιτικό ρεπορτάζ, και ο Αθανάσιος Κοσμόπουλος, επιχειρησιακός συντονιστής του Παρατηρητηρίου Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του υπουργείου, με εμπειρία σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας.
Στο βιβλίο «Μη με κρατάς σιωπηλό», το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη έκδοσή του, ο Γιώργος Χαρβαλιάς συνομιλεί με τον «Σάκη», έναν ψηφιακό συνομιλητή που ο ίδιος δημιούργησε στο ChatGPT.
Οι διάλογοι με τον «Σάκη» του ChatGPT
Με καυστικό χιούμορ και διάθεση «τρολαρίσματος», ο συγγραφέας δοκιμάζει τα όρια της μηχανικής και της «τεχνητής συνείδησης», μέσα από συζητήσεις που εκτείνονται από ζητήματα της καθημερινότητας και σημαντικά πολιτικά γεγονότα μέχρι υπαρξιακά διλήμματα.
Πίσω από τους διαλόγους αναδεικνύονται, ωστόσο, ευρύτεροι προβληματισμοί σχετικά με την αξιοπιστία της τεχνητής νοημοσύνης, την εμπιστοσύνη που μπορεί να δείξει ο άνθρωπος σε έναν ψηφιακό συνομιλητή, αλλά και τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η ενδεχόμενη αυτονόμηση της τεχνολογίας και η διαμόρφωση δικής της γνωσιακής κρίσης.
Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, οι ομιλητές θα απαντήσουν σε περιορισμένο αριθμό ερωτήσεων του κοινού, ενώ ο Γιώργος Χαρβαλιάς θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.
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