Πώς προετοιμάζονταν οι Βυζαντινοί για τον πόλεμο, πώς αντιμετώπιζαν τους αντιπάλους τους και ποια ήταν τα μυστικά της στρατιωτικής στρατηγικής μιας αυτοκρατορίας που κατόρθωσε να επιβιώσει για περισσότερο από μία χιλιετία; Στα ερωτήματα αυτά επιχειρεί να απαντήσει ο Έλληνας στρατιωτικός ιστορικόςστο βιβλίο του «Η Τέχνη του Πολέμου στο Βυζάντιο», το οποίο, μετά την έκδοσή του στην αγγλική γλώσσα, κυκλοφορεί πλέον και στην Τουρκία. Ο Έλληνας στρατιωτικός ιστορικός μελετά τη στρατηγική σκέψη, την οργάνωση του στρατού και τις πολεμικές τακτικές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέσα από εννέα αιώνες στρατιωτικής ιστορίας.Η τουρκική μετάφραση του έργου κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα από τον εκδοτικό οίκο Kronik Kitap, με τίτλο «Bizans Savaş Sanatı», δίνοντας στο τουρκικό αναγνωστικό κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει τη στρατιωτική παράδοση του Βυζαντίου μέσα από την επιστημονική έρευνα ενός Έλληνα ιστορικού. Η έκδοση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένης της θέσης που κατέχει η ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της σημερινής Τουρκίας. Στο έργο του ο Γεώργιος Θεοτόκης εξετάζει την εξέλιξη και τη μεταμόρφωση της βυζαντινής στρατιωτικής κουλτούρας από τον 3ο έως τον 12ο αιώνα, αναδεικνύοντας τους μηχανισμούς με τους οποίους η αυτοκρατορία προσάρμοζε την πολεμική της μηχανή στις μεταβαλλόμενες απειλές και στις διαφορετικές συνθήκες κάθε εποχής.Βασικό εργαλείο της έρευνάς του αποτελούν τα στρατιωτικά εγχειρίδια της εποχής, από το «Στρατηγικόν» του Μαυρικίου έως τα «Τακτικά» του Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού. Μέσα από τη μελέτη αυτών των κειμένων, ο συγγραφέας παρουσιάζει τη στρατηγική σκέψη των Βυζαντινών, την οργανωτική δομή του στρατού, τις μεθόδους προετοιμασίας των πολεμικών επιχειρήσεων και τις τακτικές που εφαρμόζονταν στο πεδίο της μάχης. Με συγκεκριμένα ιστορικά παραδείγματα αναλύει τον διαφορετικό ρόλο του πεζικού και του ιππικού, τη σημασία της παραπλάνησης του αντιπάλου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την προσποιητή υποχώρηση, αλλά και την εξέλιξη της στρατιωτικής τεχνολογίας, των όπλων και του προστατευτικού εξοπλισμού των πολεμιστών.Η προσέγγιση του Έλληνα ιστορικού δεν περιορίζεται στη χρονολογική καταγραφή πολεμικών αναμετρήσεων, νικών και ηττών. Επικεντρώνεται στη φιλοσοφία του πολέμου, στον τρόπο με τον οποίο οι Βυζαντινοί αντιλαμβάνονταν τη στρατιωτική ισχύ και στην ικανότητά τους να συνδυάζουν την οργάνωση, την τεχνογνωσία και την τακτική ευφυΐα. Το βιβλίο επιχειρεί, ουσιαστικά, να φωτίσει μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους της μακραίωνης επιβίωσης του Βυζαντίου: την ικανότητά του να προσαρμόζεται στρατιωτικά, να αξιοποιεί τη συσσωρευμένη εμπειρία του και να αντιμετωπίζει αντιπάλους με διαφορετικά χαρακτηριστικά και πολεμικές παραδόσεις.Η «Τέχνη του Πολέμου στο Βυζάντιο» φιλοδοξεί έτσι να αποτελέσει έργο αναφοράς όχι μόνο για τους μελετητές της στρατιωτικής ιστορίας, αλλά και για το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό που επιθυμεί να κατανοήσει όχι απλώς ποιους πολέμους έδωσαν οι Βυζαντινοί, αλλά κυρίως πώς σκέφτονταν, πώς πολεμούσαν και πώς νικούσαν. Η τουρκική έκδοση του βιβλίου παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου Kronik Kitap.