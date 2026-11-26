Το μυστήριο της κατάρρευσης του Ντάνιελ Ντέι Λιούις στη σκηνή το 1989 και το «φάντασμα» του πατέρα του
Το μυστήριο της κατάρρευσης του Ντάνιελ Ντέι Λιούις στη σκηνή το 1989 και το «φάντασμα» του πατέρα του
Μια νέα ταινία αναβιώνει το περιστατικό του 1989, όταν ο βραβευμένος με τρία Όσκαρ ηθοποιός αποχώρησε αιφνιδιαστικά από την παράσταση του «Άμλετ» – Τι είχε αποκαλύψει ο ίδιος
Μία από τις πιο αινιγματικές στιγμές στην καριέρα του Ντάνιελ Ντέι Λιούις επαναφέρει στο προσκήνιο η νέα ταινία «Elsinore», με τους New York Times να ανατρέχουν στα γεγονότα της 5ης Σεπτεμβρίου 1989, όταν ο Βρετανός ηθοποιός εγκατέλειψε αιφνιδιαστικά τη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια παράστασης του «Άμλετ».
Ο τότε 32χρονος ηθοποιός βρισκόταν στη σκηνή όπου ο Άμλετ συνομιλεί με το φάντασμα του πατέρα του, όταν ξαφνικά αποχώρησε και στη συνέχεια κατέρρευσε. Το θέατρο απέδωσε τότε το περιστατικό σε νευρική εξάντληση, ωστόσο ο ίδιος ο Ντέι Λιούις είχε δηλώσει στον βρετανικό Τύπο ότι είδε το φάντασμα του δικού του πατέρα, του ποιητή Σέσιλ Ντέι Λιούις, ο οποίος πέθανε από καρκίνο του παγκρέατος το 1972, όταν ο ηθοποιός ήταν μόλις 15 ετών.
«Είχα μια πολύ έντονη, σχεδόν παραισθητική εμπειρία, κατά την οποία συνομιλούσα με τον πατέρα μου», είχε δηλώσει στον Guardian το 2003.
Χρόνια αργότερα, πάντως, διευκρίνισε ότι οι αρχικές δηλώσεις του είχαν παρερμηνευτεί και ότι η αναφορά στο φάντασμα του πατέρα του είχε μεταφορική έννοια, καθώς αντλούσε από τα προσωπικά του βιώματα για την ερμηνεία του ρόλου.
Η νέα ταινία επικεντρώνεται στην ιστορία του Σκωτσέζου ηθοποιού Ίαν Τσάρλεσον, τον οποίο υποδύεται ο Άντριου Σκοτ. Ο Τσάρλεσον, γνωστός από την ταινία «Οι δρόμοι της φωτιάς», ανέλαβε τον ρόλο του Άμλετ έχοντας διαγνωστεί με AIDS, γεγονός που κρατούσε μυστικό από το κοινό.
Παρά την επιδείνωση της υγείας του και το πρήξιμο στο πρόσωπό του εξαιτίας σήψης, οι ερμηνείες του απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές. Πέθανε στις 6 Ιανουαρίου 1990, σε ηλικία 40 ετών, μόλις επτά εβδομάδες μετά την τελευταία του παράσταση.
Ο σεναριογράφος της ταινίας, Στίβεν Μπέρεσφορντ, εξήγησε στους New York Times ότι επέλεξε να παρουσιάσει την αποχώρηση του Ντέι Λιούις χωρίς να δείξει το πρόσωπό του και χωρίς να επιχειρήσει να ερμηνεύσει τα αίτια της κατάρρευσής του.
Ο Ντέι Λιούις συνέχισε την κινηματογραφική του καριέρα, κατακτώντας τρία Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου. Το 2017 ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την υποκριτική, για να επιστρέψει οκτώ χρόνια αργότερα, το 2025, με την ταινία «Anemone», σε σκηνοθεσία του γιου του, Ρόναν. Στη θεατρική σκηνή, ωστόσο, δεν έχει επιστρέψει ποτέ μετά το περιστατικό του 1989.
Ο τότε 32χρονος ηθοποιός βρισκόταν στη σκηνή όπου ο Άμλετ συνομιλεί με το φάντασμα του πατέρα του, όταν ξαφνικά αποχώρησε και στη συνέχεια κατέρρευσε. Το θέατρο απέδωσε τότε το περιστατικό σε νευρική εξάντληση, ωστόσο ο ίδιος ο Ντέι Λιούις είχε δηλώσει στον βρετανικό Τύπο ότι είδε το φάντασμα του δικού του πατέρα, του ποιητή Σέσιλ Ντέι Λιούις, ο οποίος πέθανε από καρκίνο του παγκρέατος το 1972, όταν ο ηθοποιός ήταν μόλις 15 ετών.
«Είχα μια πολύ έντονη, σχεδόν παραισθητική εμπειρία, κατά την οποία συνομιλούσα με τον πατέρα μου», είχε δηλώσει στον Guardian το 2003.
Χρόνια αργότερα, πάντως, διευκρίνισε ότι οι αρχικές δηλώσεις του είχαν παρερμηνευτεί και ότι η αναφορά στο φάντασμα του πατέρα του είχε μεταφορική έννοια, καθώς αντλούσε από τα προσωπικά του βιώματα για την ερμηνεία του ρόλου.
Ο ηθοποιός που τον αντικατέστησε πέθανε επτά εβδομάδες μετά την τελευταία παράσταση
Η νέα ταινία επικεντρώνεται στην ιστορία του Σκωτσέζου ηθοποιού Ίαν Τσάρλεσον, τον οποίο υποδύεται ο Άντριου Σκοτ. Ο Τσάρλεσον, γνωστός από την ταινία «Οι δρόμοι της φωτιάς», ανέλαβε τον ρόλο του Άμλετ έχοντας διαγνωστεί με AIDS, γεγονός που κρατούσε μυστικό από το κοινό.
Παρά την επιδείνωση της υγείας του και το πρήξιμο στο πρόσωπό του εξαιτίας σήψης, οι ερμηνείες του απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές. Πέθανε στις 6 Ιανουαρίου 1990, σε ηλικία 40 ετών, μόλις επτά εβδομάδες μετά την τελευταία του παράσταση.
Ο σεναριογράφος της ταινίας, Στίβεν Μπέρεσφορντ, εξήγησε στους New York Times ότι επέλεξε να παρουσιάσει την αποχώρηση του Ντέι Λιούις χωρίς να δείξει το πρόσωπό του και χωρίς να επιχειρήσει να ερμηνεύσει τα αίτια της κατάρρευσής του.
Ο Ντέι Λιούις συνέχισε την κινηματογραφική του καριέρα, κατακτώντας τρία Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου. Το 2017 ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την υποκριτική, για να επιστρέψει οκτώ χρόνια αργότερα, το 2025, με την ταινία «Anemone», σε σκηνοθεσία του γιου του, Ρόναν. Στη θεατρική σκηνή, ωστόσο, δεν έχει επιστρέψει ποτέ μετά το περιστατικό του 1989.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα