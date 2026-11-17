Ουκρανικός πύραυλος Flamingo κατευθύνεται στη γέφυρα της Κριμαίας: Ζημιές στο έργο των 3,7 δισ. δολαρίων, δείτε βίντεο
Ουκρανικός πύραυλος Flamingo κατευθύνεται στη γέφυρα της Κριμαίας: Ζημιές στο έργο των 3,7 δισ. δολαρίων, δείτε βίντεο
Η συγκεκριμένη γέφυρα μήκους 19 χιλιομέτρων έχει στρατηγική σημασία για τη Ρωσία καθώς τη συνδέει με την κατεχόμενη Κριμαία - Διακόπηκε η κυκλοφορία μετά τις ουκρανικές επιθέσεις – Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 1.441 drones
Τμήμα της στρατηγικής σημασίας γέφυρας που συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη χερσόνησο της Κριμαίας κατέρρευσε έπειτα από ουκρανικό πλήγμα, σύμφωνα με εικόνες των οποίων τη γεωγραφική θέση επαλήθευσε το CNN.
Η γέφυρα της Κριμαίας, γνωστή και ως γέφυρα του Κερτς, αποτελεί ζωτικής σημασίας γραμμή ανεφοδιασμού για τα ρωσικά στρατεύματα, ενώ έχει και τεράστια συμβολική αξία για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είχε θέσει την κατασκευή της ως βασική προτεραιότητα μετά την παράνομη προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου από τη Ρωσία το 2014.
Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, δείχνουν τον ουκρανικό πύραυλο κρουζ Flamingo που πλησιάζει τη γέφυρα για να την πλήξει, καθώς και τη στιγμή της έκρηξης.
Η γέφυρα, κόστους 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μήκους σχεδόν 19 χιλιομέτρων, αποτελεί τη μεγαλύτερη οδική και σιδηροδρομική διάβαση στην Ευρώπη. Σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, σχεδιάστηκε ώστε να εξυπηρετεί 40.000 αυτοκίνητα ημερησίως και να επιτρέπει την ετήσια μετακίνηση 14 εκατομμυρίων επιβατών και 13 εκατομμυρίων τόνων φορτίου.
Η παράλληλη σιδηροδρομική γέφυρα φαίνεται να παραμένει όρθια, ενώ σε άλλο βίντεο που επαληθεύτηκε από το αμερικανικό δίκτυο διακρίνεται πυρκαγιά σε τμήμα της γέφυρας.
Η γέφυρα της Κριμαίας, γνωστή και ως γέφυρα του Κερτς, αποτελεί ζωτικής σημασίας γραμμή ανεφοδιασμού για τα ρωσικά στρατεύματα, ενώ έχει και τεράστια συμβολική αξία για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είχε θέσει την κατασκευή της ως βασική προτεραιότητα μετά την παράνομη προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου από τη Ρωσία το 2014.
Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, δείχνουν τον ουκρανικό πύραυλο κρουζ Flamingo που πλησιάζει τη γέφυρα για να την πλήξει, καθώς και τη στιγμή της έκρηξης.
The video and photo without watermarks, in case anyone needs them. https://t.co/WHoPdO0u0G pic.twitter.com/pLt4nPOxhQ— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 17, 2026
And there it is 😍🥹 we await official statements but the images of The Crimean Bridge after the night beating speaks volumes.— Їne Back Їversen (@IneBackIversen) November 17, 2026
Primarily information is that the main 273-meter-long section of the bridge collapsed completely as a result of a strike by an FP-5 Flamingo missile.… https://t.co/z4adpQo6O1 pic.twitter.com/yj9ZD4vU5i
Η γέφυρα, κόστους 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μήκους σχεδόν 19 χιλιομέτρων, αποτελεί τη μεγαλύτερη οδική και σιδηροδρομική διάβαση στην Ευρώπη. Σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, σχεδιάστηκε ώστε να εξυπηρετεί 40.000 αυτοκίνητα ημερησίως και να επιτρέπει την ετήσια μετακίνηση 14 εκατομμυρίων επιβατών και 13 εκατομμυρίων τόνων φορτίου.
Момент удару ракет FP-5 «Фламінго» по Кримському мосту. pic.twitter.com/TMy9PnN68v— Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) November 17, 2026
Τμήμα της οδικής γέφυρας κατέρρευσε στο νερόΒίντεο και φωτογραφίες, των οποίων τη γεωγραφική θέση επαλήθευσε το CNN, φαίνεται να δείχνουν τμήμα της οδικής γέφυρας να έχει καταρρεύσει μέσα στη θάλασσα.
Η παράλληλη σιδηροδρομική γέφυρα φαίνεται να παραμένει όρθια, ενώ σε άλλο βίντεο που επαληθεύτηκε από το αμερικανικό δίκτυο διακρίνεται πυρκαγιά σε τμήμα της γέφυρας.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί μετά τη δεύτερη ουκρανική επίθεση μέσα σε ισάριθμες ημέρες, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών, διευκρινίζοντας ότι η γέφυρα υπέστη ζημιές από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
«Οι ειδικοί αξιολογούν τις ζημιές», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα.
Επανειλημμένος στόχος των ουκρανικών επιθέσεωνΗ γέφυρα του Κερτς έχει αποτελέσει επανειλημμένα στόχο ουκρανικών επιθέσεων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, το 2022.
Η στρατηγική της σημασία συνδέεται με τη δυνατότητα της Μόσχας να μεταφέρει στρατιωτικό προσωπικό, εξοπλισμό και εφόδια προς την κατεχόμενη Κριμαία, καθιστώντας την κρίσιμο κρίκο στις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού.
Την ίδια ώρα, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 1.441 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας.
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