Επανειλημμένος στόχος των ουκρανικών επιθέσεων

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί μετά τη δεύτερη ουκρανική επίθεση μέσα σε ισάριθμες ημέρες, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών, διευκρινίζοντας ότι η γέφυρα υπέστη ζημιές από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.«Οι ειδικοί αξιολογούν τις ζημιές», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα.Η γέφυρα του Κερτς έχει αποτελέσει επανειλημμένα στόχο ουκρανικών επιθέσεων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, το 2022.Η στρατηγική της σημασία συνδέεται με τη δυνατότητα της Μόσχας να μεταφέρει στρατιωτικό προσωπικό, εξοπλισμό και εφόδια προς την κατεχόμενη Κριμαία, καθιστώντας την κρίσιμο κρίκο στις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού.Την ίδια ώρα, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 1.441 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας.