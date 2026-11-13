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Λάκης Τεάζης: Πέθανε ο στιχουργός που έγραψε τραγούδια - διαμάντια, από το «Σ’ αγαπώ σαν αμαρτία» του Μητροπάνου μέχρι το «Όμορφή μου Κατερίνα» του Καλογιάννη
Λάκης Τεάζης: Πέθανε ο στιχουργός που έγραψε τραγούδια - διαμάντια, από το «Σ’ αγαπώ σαν αμαρτία» του Μητροπάνου μέχρι το «Όμορφή μου Κατερίνα» του Καλογιάννη
Έφυγε χθες από τη ζωή στα 86 του χρόνια έχοντας αφήσει σημαντικό αποτύπωμα στο λαϊκό τραγούδι - Ακούστε τα ωραιότερα κομμάτια του
Συχνά αποκαλούμε τους δημιουργούς των τραγουδιών αφανείς ήρωες. Κι όχι αδίκως καθώς πολλά είναι τα αγαπημένα τραγούδια πίσω από τα οποία κρύβονται, δυστυχώς, άγνωστα στο ευρύ κοινό ονόματα. Μια τέτοια περίπτωση σημαντικού δημιουργού αποτελεί ο στιχουργός Λάκης Τεάζης ο οποίος έφυγες χθες από τη ζωή, στα 86 του χρόνια, έχοντας τροφοδοτήσει την ελληνική δισκογραφία με περισσότερα από 100 τραγούδια και έχοντας χαρίσει σε μεγάλες φωνές διαχρονικές επιτυχίες.
Ένας απ’ αυτούς ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος ο οποίος ερμήνευσε μοναδικά αρκετά κομμάτια του Λάκη Τεάζη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ΄80. Φωτεινή στιγμή της συνεργασίας τους υπήρξε ο δίσκος «Τα νυχτέρια», σε μουσική του σπουδαίου Μίμη Κουγιουμτζή, που κυκλοφόρησε το 1985 και περιείχε τραγούδια που ταίριαζαν γάντι στο ύφος του ερμηνευτή. Ανάμεσά τους η διαχρονική επιτυχία «Είσαι ωραία σαν αμαρτία» αλλά και κομμάτια λιγότερα γνωστά αλλά επίσης εξαιρετικά όπως τα «Παράπονό μου», «Είμαι μάγκας», «Αν μ’ αγαπάς» και «Πικρός καφές».
Εκτός από τον Μίμη Κουγιουμτζή, όμως, ο Λάκης Τεάζης έγραψε τραγούδια για τη φωνή του Μητροπάνου και με τον συνθέτη Σπύρο Παπαβασιλείου. Το «Θα με βρεις», αν και δεν το ακούμε συχνά είναι ένα από τα ωραιότερα και πιο δυνατά ερμηνευτικά κομμάτια του αξέχαστου τραγουδιστή ενώ το «Σ’ αγαπώ σαν αμαρτία» γνώρισε μεγάλη δημοφιλία και συμπεριλαμβανόταν σε όλα σχεδόν τα ζωντανά του προγράμματα.
Στις μεγαλύτερες στιχουργικές επιτυχίες του Λάκη Τεάζη ανήκει και η διαχρονική επιτυχία του Αντώνη Καλογιάννη, σε μουσική επίσης του Σπύρου Παπαβασιλείου, «Όμορφή μου Κατερίνα».
Στιχουργός με λόγο μεστό και εξομολογητικό που δημιουργεί στον ακροατή ζωντανές εικόνες και έντονα συναισθήματα ο Λάκης Τεάζης τροφοδότησε το λαϊκό τραγούδι με κομμάτια που μιλούν απευθείας στην καρδιά.
Κι όχι μόνον για ανδρικές αλλά και σημαντικές γυναικείες φωνές. Δικούς του στίχους έχουν το «Στους ανήσυχους δρόμους» της Βίκυς Μοσχολιού, το «Έλεγα« της Χάρις Αλεξίου, το «Αγάπα με» της Τάνιας Τσανακλίδου αλλά και ένα κομμάτι από τα πρώτα βήματα της Άννας Βίσση, το «Μια μικρή ψυχούλα» το οποίο είπε σε τραγούδησε ερμηνεία και η σημαντική φωνή του παραδοσιακού και του έντεχνου τραγουδιού και επί τέσσερις σχεδόν δεκαετίες σύζυγός του Ξανθίππη Καραθανάση.
Ένας απ’ αυτούς ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος ο οποίος ερμήνευσε μοναδικά αρκετά κομμάτια του Λάκη Τεάζη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ΄80. Φωτεινή στιγμή της συνεργασίας τους υπήρξε ο δίσκος «Τα νυχτέρια», σε μουσική του σπουδαίου Μίμη Κουγιουμτζή, που κυκλοφόρησε το 1985 και περιείχε τραγούδια που ταίριαζαν γάντι στο ύφος του ερμηνευτή. Ανάμεσά τους η διαχρονική επιτυχία «Είσαι ωραία σαν αμαρτία» αλλά και κομμάτια λιγότερα γνωστά αλλά επίσης εξαιρετικά όπως τα «Παράπονό μου», «Είμαι μάγκας», «Αν μ’ αγαπάς» και «Πικρός καφές».
Εκτός από τον Μίμη Κουγιουμτζή, όμως, ο Λάκης Τεάζης έγραψε τραγούδια για τη φωνή του Μητροπάνου και με τον συνθέτη Σπύρο Παπαβασιλείου. Το «Θα με βρεις», αν και δεν το ακούμε συχνά είναι ένα από τα ωραιότερα και πιο δυνατά ερμηνευτικά κομμάτια του αξέχαστου τραγουδιστή ενώ το «Σ’ αγαπώ σαν αμαρτία» γνώρισε μεγάλη δημοφιλία και συμπεριλαμβανόταν σε όλα σχεδόν τα ζωντανά του προγράμματα.
Στις μεγαλύτερες στιχουργικές επιτυχίες του Λάκη Τεάζη ανήκει και η διαχρονική επιτυχία του Αντώνη Καλογιάννη, σε μουσική επίσης του Σπύρου Παπαβασιλείου, «Όμορφή μου Κατερίνα».
Στιχουργός με λόγο μεστό και εξομολογητικό που δημιουργεί στον ακροατή ζωντανές εικόνες και έντονα συναισθήματα ο Λάκης Τεάζης τροφοδότησε το λαϊκό τραγούδι με κομμάτια που μιλούν απευθείας στην καρδιά.
Κι όχι μόνον για ανδρικές αλλά και σημαντικές γυναικείες φωνές. Δικούς του στίχους έχουν το «Στους ανήσυχους δρόμους» της Βίκυς Μοσχολιού, το «Έλεγα« της Χάρις Αλεξίου, το «Αγάπα με» της Τάνιας Τσανακλίδου αλλά και ένα κομμάτι από τα πρώτα βήματα της Άννας Βίσση, το «Μια μικρή ψυχούλα» το οποίο είπε σε τραγούδησε ερμηνεία και η σημαντική φωνή του παραδοσιακού και του έντεχνου τραγουδιού και επί τέσσερις σχεδόν δεκαετίες σύζυγός του Ξανθίππη Καραθανάση.
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