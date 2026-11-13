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«Η Αγάπη στον Δρόμο του Μεταξιού»: Ένα εντυπωσιακό κινεζικό χορόδραμα στο Christmas Theater - Δείτε εικόνες
«Η Αγάπη στον Δρόμο του Μεταξιού»: Ένα εντυπωσιακό κινεζικό χορόδραμα στο Christmas Theater - Δείτε εικόνες
Ένα αρχαίο κειμήλιο που έμεινε θαμμένο στην άμμο της ερήμου για σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια γίνεται η αφετηρία για μια συνάντηση διαφορετικών κόσμων
Από ένα αρχαιολογικό εύρημα της Κίνας και μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από 2.000 χρόνια, εμπνέεται το κινεζικό χορόδραμα «Η Αγάπη στον Δρόμο του Μεταξιού» που θα παρουσιαστεί για τέσσερις μόνο παραστάσεις, από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου στο Christmas Theater.
Πρόκειται για μια υπερπαραγωγή με περισσότερους από 80 καλλιτέχνες και συντελεστές, εντυπωσιακές χορογραφίες, κοστούμια, μουσική και εικόνες εμπνευσμένες από τον αρχαίο Δρόμο του Μεταξιού. Χωρίς διαλόγους, η ιστορία ξετυλίγεται μέσα από τον χορό, την κίνηση, τη μουσική και την εικόνα — ώστε μικροί και μεγάλοι να μπορούν να την παρακολουθήσουν, να τη νιώσουν και να την απολαύσουν.
Ένα αρχαίο κειμήλιο που έμεινε θαμμένο στην άμμο της ερήμου για σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια γίνεται η αφετηρία για μια μεγάλη ιστορία αγάπης, σύγκρουσης, γενναιότητας και συνάντησης διαφορετικών κόσμων. Ένα μεταξωτό περιβραχιόνιο της δυναστείας Χαν, που ανακαλύφθηκε στα ερείπια της αρχαίας πόλης Νίγια, στην περιοχή Χοτάν της Σιντζιάνγκ Πάνω του είναι υφασμένη η φράση:«Πέντε αστέρια ανατέλλουν στην Ανατολή, ευνοώντας την Κίνα».
Το μικρό αυτό κομμάτι μεταξιού που ταξίδεψε μέσα στους αιώνες γίνεται στη σκηνή η πύλη προς έναν κόσμο ερήμων, οάσεων, νομαδικών φυλών και αρχαίων πόλεων, έναν κόσμο όπου διαφορετικοί λαοί συναντιούνται, συγκρούονται και τελικά μαθαίνουν να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον.
Τρεις νέοι. Τρεις διαφορετικοί κόσμοι. Μία κοινή μοίρα. Ο Φενγκ, αξιωματικός της δυναστείας Χαν, ο Τζιάντε, γιος του αρχηγού μιας νομαδικής φυλής, και η Τσουντζούν, κόρη του ηγεμόνα της πόλης όασης Τζινγκτζουέ, βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι στην καρδιά της ερήμου. Στην αρχή τούς χωρίζουν η καχυποψία, οι παρεξηγήσεις και οι συγκρούσεις. Όταν όμως έρχονται αντιμέτωποι με αμμοθύελλες, κινδύνους και δοκιμασίες ζωής και θανάτου, αναγκάζονται να πολεμήσουν πλάι πλάι.
Και τότε κάτι αλλάζει. Η δυσπιστία γίνεται κατανόηση. Η σύγκρουση γίνεται εμπιστοσύνη. Και μέσα σε έναν κόσμο που τους θέλει διαφορετικούς, γεννιούνται η φιλία, η αφοσίωση και η αγάπη.
Δεν είναι μια ιστορία κατάκτησης. Είναι μια ιστορία συνάντησης. «Η Αγάπη στον Δρόμο του Μεταξιού» δεν αφηγείται ποιος νίκησε ποιον. Αφηγείται κάτι πιο ανθρώπινο: πώς άνθρωποι που μεγάλωσαν σε διαφορετικούς κόσμους μπορούν να αναγνωρίσουν ο ένας στον άλλον το θάρρος, την αξιοπρέπεια και την καλοσύνη.
Ημέρες & ώρες παραστάσεων:
13 Νοεμβρίου | 20:30
Πρόκειται για μια υπερπαραγωγή με περισσότερους από 80 καλλιτέχνες και συντελεστές, εντυπωσιακές χορογραφίες, κοστούμια, μουσική και εικόνες εμπνευσμένες από τον αρχαίο Δρόμο του Μεταξιού. Χωρίς διαλόγους, η ιστορία ξετυλίγεται μέσα από τον χορό, την κίνηση, τη μουσική και την εικόνα — ώστε μικροί και μεγάλοι να μπορούν να την παρακολουθήσουν, να τη νιώσουν και να την απολαύσουν.
Ένα αρχαίο κειμήλιο που έμεινε θαμμένο στην άμμο της ερήμου για σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια γίνεται η αφετηρία για μια μεγάλη ιστορία αγάπης, σύγκρουσης, γενναιότητας και συνάντησης διαφορετικών κόσμων. Ένα μεταξωτό περιβραχιόνιο της δυναστείας Χαν, που ανακαλύφθηκε στα ερείπια της αρχαίας πόλης Νίγια, στην περιοχή Χοτάν της Σιντζιάνγκ Πάνω του είναι υφασμένη η φράση:«Πέντε αστέρια ανατέλλουν στην Ανατολή, ευνοώντας την Κίνα».
Το μικρό αυτό κομμάτι μεταξιού που ταξίδεψε μέσα στους αιώνες γίνεται στη σκηνή η πύλη προς έναν κόσμο ερήμων, οάσεων, νομαδικών φυλών και αρχαίων πόλεων, έναν κόσμο όπου διαφορετικοί λαοί συναντιούνται, συγκρούονται και τελικά μαθαίνουν να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον.
Τρεις νέοι. Τρεις διαφορετικοί κόσμοι. Μία κοινή μοίρα. Ο Φενγκ, αξιωματικός της δυναστείας Χαν, ο Τζιάντε, γιος του αρχηγού μιας νομαδικής φυλής, και η Τσουντζούν, κόρη του ηγεμόνα της πόλης όασης Τζινγκτζουέ, βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι στην καρδιά της ερήμου. Στην αρχή τούς χωρίζουν η καχυποψία, οι παρεξηγήσεις και οι συγκρούσεις. Όταν όμως έρχονται αντιμέτωποι με αμμοθύελλες, κινδύνους και δοκιμασίες ζωής και θανάτου, αναγκάζονται να πολεμήσουν πλάι πλάι.
Και τότε κάτι αλλάζει. Η δυσπιστία γίνεται κατανόηση. Η σύγκρουση γίνεται εμπιστοσύνη. Και μέσα σε έναν κόσμο που τους θέλει διαφορετικούς, γεννιούνται η φιλία, η αφοσίωση και η αγάπη.
Δεν είναι μια ιστορία κατάκτησης. Είναι μια ιστορία συνάντησης. «Η Αγάπη στον Δρόμο του Μεταξιού» δεν αφηγείται ποιος νίκησε ποιον. Αφηγείται κάτι πιο ανθρώπινο: πώς άνθρωποι που μεγάλωσαν σε διαφορετικούς κόσμους μπορούν να αναγνωρίσουν ο ένας στον άλλον το θάρρος, την αξιοπρέπεια και την καλοσύνη.
Ημέρες & ώρες παραστάσεων:
13 Νοεμβρίου | 20:30
14 Νοεμβρίου | 16:00 & 20:30
15 Νοεμβρίου | 16:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
15 Νοεμβρίου | 16:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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