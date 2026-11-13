Αποθεώθηκαν νεαροί Έλληνες μουσικοί της MOYSA στην Αυστρία, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
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Αποθεώθηκαν νεαροί Έλληνες μουσικοί της MOYSA στην Αυστρία, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Με επιτυχία και σε ατμόσφαιρα συγκίνησης ολοκληρώθηκε η περιοδεία της MOYSA – Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στην Αυστρία - Την καλλιτεχνική διεύθυνση της περιοδείας είχε ο μαέστρος Παναγιώτης Διαμαντής

Αποθεώθηκαν νεαροί Έλληνες μουσικοί της MOYSA στην Αυστρία, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Αλέκα Νικόλα
13 ΣΧΟΛΙΑ
Υπάρχουν ταξίδια που μετριούνται σε χιλιόμετρα και υπάρχουν κι εκείνα που μετριούνται σε χτύπους καρδιάς. Και η πρόσφατη περιοδεία της MOYSA – Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στην Αυστρία ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία.

Στις 6 Νοεμβρίου στο Konzerthaus Klagenfurt εντυπωσίασαν το αυστριακό κοινό και αποθεώθηκαν όταν στο κλείσιμο έπαιξαν τον «Χορό του Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κλίμα στο ιστορικό Μέγαρο Μουσικής της πόλης.


Επιβλητική ήταν εξίσου και η εμφάνισή τους στις 7 Νοεμβρίου στο εμβληματικό Mozarteum του Σάλτσμπουργκ, στη γενέτειρα του Μότσαρτ όπου οι νεαροί μουσικοί τα έδωσαν κυριολεκτικά όλα και απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα του ευρωπαϊκού κοινού.

Αποθεώθηκαν νεαροί Έλληνες μουσικοί της MOYSA στην Αυστρία, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Κάτι που αποτυπώθηκε τόσο στα πρόσωπα των μουσικών όσο και στον μαέστρο που ήταν βαθιά συγκινημένος και περήφανος για την ορχήστρα και το έργο τους. 

Κλείσιμο
Αποθεώθηκαν νεαροί Έλληνες μουσικοί της MOYSA στην Αυστρία, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Πίσω όμως από τις νότες του Σκαλκώτα και του Μότσαρτ που μάγεψαν την Αυστρία, κρύβεται μια καθημερινότητα γεμάτη πρόβες, θυσίες αλλά και αστείρευτο κέφι.

Τα παιδιά αυτά, παρότι μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα στις απαιτήσεις των σχολών, των πανεπιστημίων και της δουλειάς τους, βρίσκουν πάντα τον κοινό τους τόπο στη μουσική.


Εργάζονται σκληρά, ακούραστα, με μια σπάνια συνοχή που δείχνει πόσο στενά συνδεδεμένα είναι μεταξύ τους. Μια οικογένεια που, παρά την κούραση, δεν χάνει ποτέ το χαμόγελο της.

Σε αυτή τη διαδρομή, καθοριστικός είναι ο ρόλος του μαέστρου Παναγιώτη Διαμαντή. Και αυτό γιατί ο  κ. Διαμαντής είναι κάτι πολύ παραπάνω από απλός συνεργάτης για τους νέους.

Αποθεώθηκαν νεαροί Έλληνες μουσικοί της MOYSA στην Αυστρία, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στέκεται δίπλα τους σαν πατρική φιγούρα, κρατώντας τα παιδιά ενωμένα, αφιερώνοντας χρόνο σε όλους μαζί αλλά και στον καθένα ξεχωριστά, αφουγκραζόμενος τις αγωνίες και τα όνειρά τους.


Η μεγάλη αυτή επιτυχία, ωστόσο, έχει γερά θεμέλια. Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης βρίσκεται πάντα έμπρακτα στο πλευρό της MOYSA, πιστεύοντας ακράδαντα στις δυνατότητες των νέων αυτών ανθρώπων και προσφέροντάς τους τις ευκαιρίες που αξίζουν για να ανοίξουν τα φτερά τους και εκτός συνόρων.

Αποθεώθηκαν νεαροί Έλληνες μουσικοί της MOYSA στην Αυστρία, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Μεγάρου, Χρίστο Γαλιλαία, να δίνει το «παρών» στην Αυστρία υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτής της ευρωπαϊκής εξωστρέφειας, η ελληνική καλλιτεχνική αποστολή απέδειξε ότι όταν το ταλέντο συναντά τη ψυχή και τη συλλογική φροντίδα, τα όρια της χώρας μας ξεπερνιούνται με τον πιο συγκινητικό τρόπο.
Αποθεώθηκαν νεαροί Έλληνες μουσικοί της MOYSA στην Αυστρία, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σε αυτό το δίκτυο στήριξης, καθοριστική είναι και η παρουσία του Ιωακείμ Δελημήτρου, ο οποίος βρίσκεται διαρκώς κοντά στα παιδιά, φροντίζοντας για την παραμικρή λεπτομέρεια ώστε τίποτα να μη λείψει από την αποστολή.
Αποθεώθηκαν νεαροί Έλληνες μουσικοί της MOYSA στην Αυστρία, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η ελληνική καλλιτεχνική αποστολή της MOYSA απέδειξε ότι όταν το ταλέντο συναντά τη ψυχή τα όρια της χώρας μας ξεπερνιούνται με τον πιο συγκινητικό τρόπο, αυτόν της μουσικής.

Αποθεώθηκαν νεαροί Έλληνες μουσικοί της MOYSA στην Αυστρία, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Αποθεώθηκαν νεαροί Έλληνες μουσικοί της MOYSA στην Αυστρία, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Αποθεώθηκαν νεαροί Έλληνες μουσικοί της MOYSA στην Αυστρία, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Αποθεώθηκαν νεαροί Έλληνες μουσικοί της MOYSA στην Αυστρία, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Αλέκα Νικόλα
13 ΣΧΟΛΙΑ

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