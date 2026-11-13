Αποθεώθηκαν νεαροί Έλληνες μουσικοί της MOYSA στην Αυστρία, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Υπάρχουν ταξίδια που μετριούνται σε χιλιόμετρα και υπάρχουν κι εκείνα που μετριούνται σε χτύπους καρδιάς. Και η πρόσφατη περιοδεία τηςστην Αυστρία ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία.Στις 6 Νοεμβρίου στοεντυπωσίασαν το αυστριακό κοινό και αποθεώθηκαν όταν στο κλείσιμο έπαιξαν τοντου Μίκη Θεοδωράκη δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κλίμα στο ιστορικό Μέγαρο Μουσικής της πόλης.Επιβλητική ήταν εξίσου και η εμφάνισή τους στις 7 Νοεμβρίου στο εμβληματικότου, στη γενέτειρα τουόπου οι νεαροί μουσικοί τα έδωσαν κυριολεκτικά όλα και απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα του ευρωπαϊκού κοινού.Κάτι που αποτυπώθηκε τόσο στα πρόσωπα των μουσικών όσο και στον μαέστρο που ήταν βαθιά συγκινημένος και περήφανος για την ορχήστρα και το έργο τους.Πίσω όμως από τις νότες τουκαι τουπου μάγεψαν την Αυστρία, κρύβεται μια καθημερινότητα γεμάτη πρόβες, θυσίες αλλά και αστείρευτο κέφι.Τα παιδιά αυτά, παρότι μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα στις απαιτήσεις των σχολών, των πανεπιστημίων και της δουλειάς τους, βρίσκουν πάντα τον κοινό τους τόπο στη μουσική.

MOYSA

Εργάζονται σκληρά, ακούραστα, με μια σπάνια συνοχή που δείχνει πόσο στενά συνδεδεμένα είναι μεταξύ τους. Μια οικογένεια που, παρά την κούραση, δεν χάνει ποτέ το χαμόγελο της.Σε αυτή τη διαδρομή, καθοριστικός είναι ο ρόλος τουΚαι αυτό γιατί ο κ. Διαμαντής είναι κάτι πολύ παραπάνω από απλός συνεργάτης για τους νέους.Στέκεται δίπλα τους σαν πατρική φιγούρα, κρατώντας τα παιδιά ενωμένα, αφιερώνοντας χρόνο σε όλους μαζί αλλά και στον καθένα ξεχωριστά, αφουγκραζόμενος τις αγωνίες και τα όνειρά τους.Η μεγάλη αυτή επιτυχία, ωστόσο, έχει γερά θεμέλια. Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης βρίσκεται πάντα έμπρακτα στο πλευρό της MOYSA, πιστεύοντας ακράδαντα στις δυνατότητες των νέων αυτών ανθρώπων και προσφέροντάς τους τις ευκαιρίες που αξίζουν για να ανοίξουν τα φτερά τους και εκτός συνόρων.Με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Μεγάρου,να δίνει το «παρών» στην Αυστρία υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτής της ευρωπαϊκής εξωστρέφειας, η ελληνική καλλιτεχνική αποστολή απέδειξε ότι όταν το ταλέντο συναντά τη ψυχή και τη συλλογική φροντίδα, τα όρια της χώρας μας ξεπερνιούνται με τον πιο συγκινητικό τρόπο.Σε αυτό το δίκτυο στήριξης, καθοριστική είναι και η παρουσία του Ιωακείμ Δελημήτρου, ο οποίος βρίσκεται διαρκώς κοντά στα παιδιά, φροντίζοντας για την παραμικρή λεπτομέρεια ώστε τίποτα να μη λείψει από την αποστολή.Η ελληνική καλλιτεχνική αποστολή τηςαπέδειξε ότι όταν το ταλέντο συναντά τη ψυχή τα όρια της χώρας μας ξεπερνιούνται με τον πιο συγκινητικό τρόπο, αυτόν της μουσικής.