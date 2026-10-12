Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
O «Ματωμένος Γάμος» του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα στο θέατρο Αλκμήνη
O «Ματωμένος Γάμος» του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα στο θέατρο Αλκμήνη
Η Ανδρονίκη Αβδελιώτη σκηνοθετεί τον «Ματωμένο Γάμο» αντλώντας τη δομή της παράστασης από την αρχαία τραγωδία
Από τις 18 Οκτωβρίου 2026 έως τις 17 Ιανουαρίου 2027, κάθε Κυριακή στις 21:00, θα παρουσιαστεί το θεατρικό έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο «Ματωμένος Γάμος», σε σκηνοθεσία της Ανδρονίκης Αβδελιώτη, στην κεντρική σκηνή στο θέατρο «Αλκμήνη».
Η Ανδρονίκη Αβδελιώτη σκηνοθετεί τον «Ματωμένο Γάμο» αντλώντας τη δομή της παράστασης από την αρχαία τραγωδία. Συνομιλεί με τη λαϊκή παράδοση, την ποίηση και το σουρεαλιστικό εικαστικό σύμπαν του Σαλβαδόρ Νταλί.
Συντελεστές
Μετάφραση- Διασκευή- Σκηνοθεσία: Ανδρονίκη Αβδελιώτη
Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης ΚλωτσοτήραςΠρωτότυπη μουσική – Σχεδιασμός ήχου: Ελίνα Καλαμποκίνη
Σκηνικά – Κοστούμια: Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Νικόλαος Μαρμαροτούρης
Βοηθός σκηνοθέτη: Μάιρα Ξύδη
Τρέιλερ – Φωτογραφίες: Λάμπρος Ρουμελιωτάκης.
Μοντάζ Τρέιλερ, Γραφιστική επεξεργασία αφίσας: Μάιρα Ξύδη
Παίζουν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί:
Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Γιώργος Ζώης, Σωτήρης Καρκαλέμης, Αθηνά Μαυρομάτη, Μάιρα Ξύδη, Ελεάννα Παναγουλέα, Ποπέτα Σούκου
Πληροφορίες
Η Ανδρονίκη Αβδελιώτη σκηνοθετεί τον «Ματωμένο Γάμο» αντλώντας τη δομή της παράστασης από την αρχαία τραγωδία. Συνομιλεί με τη λαϊκή παράδοση, την ποίηση και το σουρεαλιστικό εικαστικό σύμπαν του Σαλβαδόρ Νταλί.
Συντελεστές
Μετάφραση- Διασκευή- Σκηνοθεσία: Ανδρονίκη Αβδελιώτη
Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης ΚλωτσοτήραςΠρωτότυπη μουσική – Σχεδιασμός ήχου: Ελίνα Καλαμποκίνη
Σκηνικά – Κοστούμια: Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Νικόλαος Μαρμαροτούρης
Βοηθός σκηνοθέτη: Μάιρα Ξύδη
Τρέιλερ – Φωτογραφίες: Λάμπρος Ρουμελιωτάκης.
Μοντάζ Τρέιλερ, Γραφιστική επεξεργασία αφίσας: Μάιρα Ξύδη
Παίζουν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί:
Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Γιώργος Ζώης, Σωτήρης Καρκαλέμης, Αθηνά Μαυρομάτη, Μάιρα Ξύδη, Ελεάννα Παναγουλέα, Ποπέτα Σούκου
Πληροφορίες
Θέατρο Αλκμήνη
Διεύθυνση: Αλκμήνης 8-12/ κ. Πετράλωνα/ Στάση Μετρό: Κεραμεικός
Παραστάσεις: Κυριακή 21:00, από 18 Οκτωβριου2026 έως 17 Ιανουαρίου 2027Διάρκεια: 80Τιμές εισιτηρίων: 18 ευρώ (γενική είσοδος), 14 ευρώ (μειωμένο)
Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/matomenos-gamos-2/
Πληροφορίες-Κρατήσεις: 6942419151 / 210 – 3428650
Teaser Ματωμένος Γάμος- Σκηνοθεσία Ανδρονίκη Αβδελιώτη
Διεύθυνση: Αλκμήνης 8-12/ κ. Πετράλωνα/ Στάση Μετρό: Κεραμεικός
Παραστάσεις: Κυριακή 21:00, από 18 Οκτωβριου2026 έως 17 Ιανουαρίου 2027Διάρκεια: 80Τιμές εισιτηρίων: 18 ευρώ (γενική είσοδος), 14 ευρώ (μειωμένο)
Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/matomenos-gamos-2/
Πληροφορίες-Κρατήσεις: 6942419151 / 210 – 3428650
Teaser Ματωμένος Γάμος- Σκηνοθεσία Ανδρονίκη Αβδελιώτη
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