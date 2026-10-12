O «Ματωμένος Γάμος» του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα στο θέατρο Αλκμήνη

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Από τις 18 Οκτωβρίου 2026 έως τις 17 Ιανουαρίου 2027, κάθε Κυριακή στις 21:00, θα παρουσιαστεί το θεατρικό έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο «Ματωμένος Γάμος», σε σκηνοθεσία της Ανδρονίκης Αβδελιώτη, στην κεντρική σκηνή στο θέατρο «Αλκμήνη».Η Ανδρονίκη Αβδελιώτη σκηνοθετεί τον «Ματωμένο Γάμο» αντλώντας τη δομή της παράστασης από την αρχαία τραγωδία. Συνομιλεί με τη λαϊκή παράδοση, την ποίηση και το σουρεαλιστικό εικαστικό σύμπαν του Σαλβαδόρ Νταλί.Μετάφραση- Διασκευή- Σκηνοθεσία: Ανδρονίκη ΑβδελιώτηΣχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης ΚλωτσοτήραςΠρωτότυπη μουσική – Σχεδιασμός ήχου: Ελίνα ΚαλαμποκίνηΣκηνικά – Κοστούμια: Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Νικόλαος ΜαρμαροτούρηςΒοηθός σκηνοθέτη: Μάιρα ΞύδηΤρέιλερ – Φωτογραφίες: Λάμπρος Ρουμελιωτάκης.Μοντάζ Τρέιλερ, Γραφιστική επεξεργασία αφίσας: Μάιρα ΞύδηΠαίζουν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί:Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Γιώργος Ζώης, Σωτήρης Καρκαλέμης, Αθηνά Μαυρομάτη, Μάιρα Ξύδη, Ελεάννα Παναγουλέα, Ποπέτα Σούκου