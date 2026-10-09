Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
Η Ρόδος αποχαιρετά το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ «Ευρωπαϊκή Πολυφωνία» με μια φαντασμαγορική εναέρια μουσική συναυλία
Η Ρόδος αποχαιρετά το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ «Ευρωπαϊκή Πολυφωνία» με μια φαντασμαγορική εναέρια μουσική συναυλία
Θεατρικές μορφές, χιούμορ, μουσική συναντώνται γύρω από το «Ουράνιο Καριγιόν», τη γιγάντια εναέρια κατασκευή που αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της παράστασης
Με μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία ολοκληρώνεται το Σάββατο 10 Οκτωβρίου το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ «Ευρωπαϊκή Πολυφωνία», προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες της Ρόδου σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, θεάματος και συλλογικής συμμετοχής στην Πλατεία Ελευθερίας.
Η τελετή λήξης του Φεστιβάλ θα κορυφωθεί στις 19:30 με τη «Φαντασμαγορική Εναέρια Μουσική Συναυλία» των Compagnie Transe Express και την παράσταση «Οι Καταραμένοι Κωδωνοκρούστες / Maudits Sonnants».
Πρόκειται για μια απρόσμενα ξεχωριστή υπαίθρια παράσταση, ένα εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα που μεταμορφώνει τον δημόσιο χώρο σε σκηνή ονείρου. Θεατρικές μορφές, χιούμορ, μουσική και δεξιοτεχνία συναντώνται γύρω από το «Ουράνιο Καριγιόν», την εντυπωσιακή, γιγάντια εναέρια κατασκευή που αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της παράστασης, ενώ οι καμπάνες ηχούν καθώς οι ήρωες ανυψώνονται αργά στον αέρα. Χωρίς ηλεκτρονική ενίσχυση, ο ήχος απλώνεται στην πόλη, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία γιορτής και συλλογικής συμμετοχής.
Ιδιαίτερο ρόλο στη μεγάλη βραδιά θα έχουν περισσότεροι από 1.000 μαθητές από τα δημοτικά σχολεία της Ρόδου, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο γιγάντιο μουσικό σόου, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε μια μεγάλη γιορτή ήχου, χρώματος και κίνησης. Η συμμετοχή τους έχει προετοιμαστεί μέσα από εργαστήρια μουσικής που διοργανώνει το Φεστιβάλ σε συνεργασία με την παιδαγωγική ομάδα της χορωδίας Mikrokosmos.
Η βραδιά θα ξεκινήσει από τις 18:00, με μια καλλιτεχνική συνάντηση γεμάτη εκπλήξεις στο Θερινό Κινηματοθέατρο «Το Ρόδον», στην Πλατεία Ελευθερίας. Μουσική, χορός, κρουστά, face painting και μαγεία θα «φτιάξουν» το κλίμα για το υπερθέαμα που θα ακολουθήσει.
Στην πρώτη αυτή ενότητα συμμετέχουν το Σύνολο Κρουστών των Μουσικών Σχολείων Ρόδου, υπό τη διεύθυνση του Νικολάου Χασάπη, η Δημοτική Σχολή Χορού με την Έλλη Παρασκευά, μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Ρόδου και οι Base and Fly Acrobatics. Στις 19:30, η Πλατεία Ελευθερίας θα γίνει η σκηνή της τελετής λήξης, με τη μεγάλη εναέρια μουσική συναυλία των Compagnie Transe Express στο χώρο μπροστά από το Δημαρχείο.
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις της βραδιάς είναι ελεύθερη, χωρίς κράτηση. Το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ «Ευρωπαϊκή Πολυφωνία» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμο Ρόδου και τον οργανισμό Arts Spontanés.
Η τελετή λήξης του Φεστιβάλ θα κορυφωθεί στις 19:30 με τη «Φαντασμαγορική Εναέρια Μουσική Συναυλία» των Compagnie Transe Express και την παράσταση «Οι Καταραμένοι Κωδωνοκρούστες / Maudits Sonnants».
Πρόκειται για μια απρόσμενα ξεχωριστή υπαίθρια παράσταση, ένα εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα που μεταμορφώνει τον δημόσιο χώρο σε σκηνή ονείρου. Θεατρικές μορφές, χιούμορ, μουσική και δεξιοτεχνία συναντώνται γύρω από το «Ουράνιο Καριγιόν», την εντυπωσιακή, γιγάντια εναέρια κατασκευή που αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της παράστασης, ενώ οι καμπάνες ηχούν καθώς οι ήρωες ανυψώνονται αργά στον αέρα. Χωρίς ηλεκτρονική ενίσχυση, ο ήχος απλώνεται στην πόλη, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία γιορτής και συλλογικής συμμετοχής.
Ιδιαίτερο ρόλο στη μεγάλη βραδιά θα έχουν περισσότεροι από 1.000 μαθητές από τα δημοτικά σχολεία της Ρόδου, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο γιγάντιο μουσικό σόου, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε μια μεγάλη γιορτή ήχου, χρώματος και κίνησης. Η συμμετοχή τους έχει προετοιμαστεί μέσα από εργαστήρια μουσικής που διοργανώνει το Φεστιβάλ σε συνεργασία με την παιδαγωγική ομάδα της χορωδίας Mikrokosmos.
Η βραδιά θα ξεκινήσει από τις 18:00, με μια καλλιτεχνική συνάντηση γεμάτη εκπλήξεις στο Θερινό Κινηματοθέατρο «Το Ρόδον», στην Πλατεία Ελευθερίας. Μουσική, χορός, κρουστά, face painting και μαγεία θα «φτιάξουν» το κλίμα για το υπερθέαμα που θα ακολουθήσει.
Στην πρώτη αυτή ενότητα συμμετέχουν το Σύνολο Κρουστών των Μουσικών Σχολείων Ρόδου, υπό τη διεύθυνση του Νικολάου Χασάπη, η Δημοτική Σχολή Χορού με την Έλλη Παρασκευά, μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Ρόδου και οι Base and Fly Acrobatics. Στις 19:30, η Πλατεία Ελευθερίας θα γίνει η σκηνή της τελετής λήξης, με τη μεγάλη εναέρια μουσική συναυλία των Compagnie Transe Express στο χώρο μπροστά από το Δημαρχείο.
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις της βραδιάς είναι ελεύθερη, χωρίς κράτηση. Το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ «Ευρωπαϊκή Πολυφωνία» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμο Ρόδου και τον οργανισμό Arts Spontanés.
Υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τη Δημοτική Επιχείρηση Ρόδου Μονομετοχική Α.Ε. (Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.), τη Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, τον Οργανισμό Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού (ΠΡΟΤΟΥΡ), τη Γαλλική Προξενική Αρχή Ρόδου, την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, την Ars Artis, το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου, την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου και τους ιδιωτικούς πολιτιστικούς υποστηρικτές Mitsis και Atrium Hotels & Resorts.
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