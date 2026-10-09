Διονύσης Χαριτόπουλος: Ο τελευταίος αντάρτης του Πειραιά - Από τις αλάνες, στα βουνά του Βελουχιώτη, στους μεγάλους έρωτες και στην απουσία της Μαλβίνας

Το πορτρέτο ενός αταξινόμητου ανθρώπου που έζησε πολλές ζωές μετατρέποντας τες σε λογοτεχνία - Η πολυκύμαντη ζωή ενός συγγραφέα που δεν έπαψε ποτέ να υπερασπίζεται την προσωπική ελευθερία και να αναζητά την αλήθεια πίσω από τους επίσημους μύθους