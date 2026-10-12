«Το Μυστήριο του Βάλτου»: Ο Σέρλοκ Χόλμς επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλκμήνη

«Το Μυστήριο του Βάλτου», βασισμένο στο θρυλικό μυθιστόρημα «Το Σκυλί των Μπάσκερβιλ», μεταφέρει το κοινό στον ατμοσφαιρικό κόσμο του βρετανικού μυστηρίου





Σέρλοκ Χολμς: «Το Μυστήριο του Βάλτου», βασισμένο στο θρυλικό μυθιστόρημα «Το Σκυλί των Μπάσκερβιλ», μεταφέρει το κοινό στον ατμοσφαιρικό κόσμο του βρετανικού μυστηρίου.







Συντελεστές



Πρωτότυπη μουσική – Σχεδιασμός ήχου: Ελίνα Καλαμποκίνη

Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Κλωτσοτήρας

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Βοηθός σκηνοθέτη: Μάιρα Ξύδη

Τρέιλερ – Φωτογραφίες: Λάμπρος Ρουμελιωτάκης

Μοντάζ Τρέιλερ, Γραφιστική επεξεργασία αφίσας: Μάιρα Ξύδη



Από τις 17 Οκτωβρίου 2026 έως τις 16 Ιανουαρίου 2027 κάθε Σάββατο στις 18:30 στην κεντρική σκηνή του θεάτρου Αλκμήνη, ζωντανεύει ένα από τα πιο σκοτεινά και αινιγματικά μυστήρια του Άρθουρ Κόναν Ντόυλ.Σέρλοκ Χολμς: «Το Μυστήριο του Βάλτου», βασισμένο στο θρυλικό μυθιστόρημα «Το Σκυλί των Μπάσκερβιλ», μεταφέρει το κοινό στον ατμοσφαιρικό κόσμο του βρετανικού μυστηρίου.ΣυντελεστέςΣκηνοθεσία – Θεατρική Διασκευή: Ανδρονίκη ΑβδελιώτηΠρωτότυπη μουσική – Σχεδιασμός ήχου: Ελίνα ΚαλαμποκίνηΣχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης ΚλωτσοτήραςΣκηνικά – Κοστούμια: Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Νικόλαος ΜαρμαροτούρηςΒοηθός σκηνοθέτη: Μάιρα ΞύδηΤρέιλερ – Φωτογραφίες: Λάμπρος ΡουμελιωτάκηςΜοντάζ Τρέιλερ, Γραφιστική επεξεργασία αφίσας: Μάιρα Ξύδη

Παίζουν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί:

Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Γιώργος Ζώης, Σωτήρης Καρκαλέμης, Αθηνά Μαυρομάτη, Μάιρα Ξύδη, Ελεάννα Παναγουλέα, Ποπέτα Σούκου

Η παράσταση είναι κατάλληλη και για παιδιά καθώς δεν περιέχει ακατάλληλο περιεχόμενο.



Πληροφορίες

Θέατρο Αλκμήνη

Διεύθυνση: Αλκμήνης 8-12/ κ. Πετράλωνα/ Στάση Μετρό: Κεραμεικός

Παραστάσεις: Σάββατο 18:30, από 17 Οκτωβριου2026 έως 16 Ιανουαρίου 2027

Διάρκεια: 105΄

Τιμές εισιτηρίων: 16 ευρώ (γενική είσοδος), 12 ευρώ (μειωμένο)

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/serlok-xolms-to-mystirio-tou-baltou/

Πληροφορίες-Κρατήσεις: 6942419151 / 210 – 3428650