Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
«Το Μυστήριο του Βάλτου»: Ο Σέρλοκ Χόλμς επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλκμήνη
«Το Μυστήριο του Βάλτου»: Ο Σέρλοκ Χόλμς επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλκμήνη
«Το Μυστήριο του Βάλτου», βασισμένο στο θρυλικό μυθιστόρημα «Το Σκυλί των Μπάσκερβιλ», μεταφέρει το κοινό στον ατμοσφαιρικό κόσμο του βρετανικού μυστηρίου
Από τις 17 Οκτωβρίου 2026 έως τις 16 Ιανουαρίου 2027 κάθε Σάββατο στις 18:30 στην κεντρική σκηνή του θεάτρου Αλκμήνη, ζωντανεύει ένα από τα πιο σκοτεινά και αινιγματικά μυστήρια του Άρθουρ Κόναν Ντόυλ.
Σέρλοκ Χολμς: «Το Μυστήριο του Βάλτου», βασισμένο στο θρυλικό μυθιστόρημα «Το Σκυλί των Μπάσκερβιλ», μεταφέρει το κοινό στον ατμοσφαιρικό κόσμο του βρετανικού μυστηρίου.
Συντελεστές
Σκηνοθεσία – Θεατρική Διασκευή: Ανδρονίκη Αβδελιώτη
Πρωτότυπη μουσική – Σχεδιασμός ήχου: Ελίνα Καλαμποκίνη
Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Κλωτσοτήρας
Σκηνικά – Κοστούμια: Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Νικόλαος Μαρμαροτούρης
Βοηθός σκηνοθέτη: Μάιρα Ξύδη
Τρέιλερ – Φωτογραφίες: Λάμπρος Ρουμελιωτάκης
Μοντάζ Τρέιλερ, Γραφιστική επεξεργασία αφίσας: Μάιρα Ξύδη
Σέρλοκ Χολμς: «Το Μυστήριο του Βάλτου», βασισμένο στο θρυλικό μυθιστόρημα «Το Σκυλί των Μπάσκερβιλ», μεταφέρει το κοινό στον ατμοσφαιρικό κόσμο του βρετανικού μυστηρίου.
Συντελεστές
Σκηνοθεσία – Θεατρική Διασκευή: Ανδρονίκη Αβδελιώτη
Πρωτότυπη μουσική – Σχεδιασμός ήχου: Ελίνα Καλαμποκίνη
Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Κλωτσοτήρας
Σκηνικά – Κοστούμια: Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Νικόλαος Μαρμαροτούρης
Βοηθός σκηνοθέτη: Μάιρα Ξύδη
Τρέιλερ – Φωτογραφίες: Λάμπρος Ρουμελιωτάκης
Μοντάζ Τρέιλερ, Γραφιστική επεξεργασία αφίσας: Μάιρα Ξύδη
Παίζουν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί:
Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Γιώργος Ζώης, Σωτήρης Καρκαλέμης, Αθηνά Μαυρομάτη, Μάιρα Ξύδη, Ελεάννα Παναγουλέα, Ποπέτα Σούκου
Η παράσταση είναι κατάλληλη και για παιδιά καθώς δεν περιέχει ακατάλληλο περιεχόμενο.
Πληροφορίες
Θέατρο Αλκμήνη
Διεύθυνση: Αλκμήνης 8-12/ κ. Πετράλωνα/ Στάση Μετρό: Κεραμεικός
Παραστάσεις: Σάββατο 18:30, από 17 Οκτωβριου2026 έως 16 Ιανουαρίου 2027
Διάρκεια: 105΄
Τιμές εισιτηρίων: 16 ευρώ (γενική είσοδος), 12 ευρώ (μειωμένο)
Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/serlok-xolms-to-mystirio-tou-baltou/
Πληροφορίες-Κρατήσεις: 6942419151 / 210 – 3428650
Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Γιώργος Ζώης, Σωτήρης Καρκαλέμης, Αθηνά Μαυρομάτη, Μάιρα Ξύδη, Ελεάννα Παναγουλέα, Ποπέτα Σούκου
Η παράσταση είναι κατάλληλη και για παιδιά καθώς δεν περιέχει ακατάλληλο περιεχόμενο.
Πληροφορίες
Θέατρο Αλκμήνη
Διεύθυνση: Αλκμήνης 8-12/ κ. Πετράλωνα/ Στάση Μετρό: Κεραμεικός
Παραστάσεις: Σάββατο 18:30, από 17 Οκτωβριου2026 έως 16 Ιανουαρίου 2027
Διάρκεια: 105΄
Τιμές εισιτηρίων: 16 ευρώ (γενική είσοδος), 12 ευρώ (μειωμένο)
Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/serlok-xolms-to-mystirio-tou-baltou/
Πληροφορίες-Κρατήσεις: 6942419151 / 210 – 3428650
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