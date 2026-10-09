Οι αλλαγές στην επιμέλεια των ανηλίκων είναι το νέο βιβλίο του δικηγόρου Κ. Γώγου

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Τι άλλαξε στα δικαστήρια πέντε χρόνια μετά τη μεταρρύθμιση του νόμου 4800/2021 για την επιμέλεια των ανηλίκων, είναι το νέο βιβλίο δικηγόρου Κωνσταντίνου Γώγου, που εξέδωσε σε ψηφιακή μορφή.Στις σελίδες του βιβλίου περιλαμβάνονται επιπρόσθετα υποδείγματα δικογράφων και μια συλλογή νομολογίας της τελευταίας πενταετίας (2021–2026).Όπως αναφέρει ο συγγραφέας, ο νόμος 4800/2021 παρουσιάστηκε, κατά την ψήφισή του, ως τομή στο οικογενειακό δίκαιο. Καθιέρωσε ως κανόνα την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας και μετά τη διάσπαση της συμβίωσης των γονέων, και γέννησε την προσδοκία ότι θα άλλαζε ριζικά μια πρακτική δεκαετιών, κατά την οποία η επιμέλεια ανετίθετο κατά κανόνα στη μητέρα και ο πατέρας περιοριζόταν σε δικαίωμα επικοινωνίας. Το βιβλίο θέτει ένα απλό ερώτημα: Ήρθαν πράγματι οι αλλαγές αυτές;Για τον Άρειο Πάγο ο έλεγχος υπήρξε εξαντλητικός, σημειώνει ο κ. Γώγος και συνεχίζει: «Εξετάστηκαν αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τον Απρίλιο του 2026, δηλαδή το σύνολο της πολιτικής νομολογίας της περιόδου και όχι δείγμα της. Από αυτές, 327 πραγματεύονται ουσιωδώς ζητήματα επιμέλειας ανηλίκου και 79 αφορούν ανάθεση ή αφαίρεση της επιμέλειας. Κάθε απόφαση παρατίθεται αυτούσια και συνοδεύεται από εκτενή περίληψη.Τα βασικά ευρήματα σύμφωνα με τον συγγραφέα είναι:• Η συνεπιμέλεια είναι η πολυπληθέστερη κατηγορία, κυρίως σε διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων,• Η ανάθεση στον πατέρα στηρίζεται πάντοτε σε συγκεκριμένα περιστατικά: γονική αποξένωση, συστηματική παρεμπόδιση της επικοινωνίας, μονομερής μετοίκηση της μητέρας στο εξωτερικό, ανυπόστατες καταγγελίες,• Το «εξίσου» ερμηνεύεται ως ισοτιμία και όχι ως ισοχρονία. Η νομολογία της ουσίας δέχεται κατά πλειοψηφία ότι ο όρος αποδίδει τη συναπόφαση και την ουσιαστική σύμπραξη των γονέων και• Η έλλειψη συνεργασίας των γονέων δεν αποκλείει τη χρονική κατανομή, όπως έκρινε ο Άρειος Πάγος με την απόφαση 78/2023.«Δηλαδή, δεν πρόκειται για θεωρητική πραγματεία ούτε για σχολιασμό του νόμου. Πρόκειται για συλλογή αποφάσεων, παρατιθέμενων αυτουσίων, ταξινομημένων κατά το περιεχόμενο του διατακτικού τους», σημειώνει ο συγγραφέας στην εισαγωγή του βιβλίου.Το βιβλίο ολοκληρώνεται με υποδείγματα δικογράφων, από την πλευρά τόσο του πατέρα όσο και της μητέρας: αγωγές, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, προτάσεις, έφεση και αίτηση αναίρεσης. Απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους και δικαστές, αλλά και σε κάθε αναγνώστη που θέλει να γνωρίζει τι έχουν πράγματι κρίνει τα ελληνικά δικαστήρια.